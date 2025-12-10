user icon
Het team van Red Bull Racing heeft het jaar op een mooie wijze afgesloten. De Oostenrijkse renstal verzamelde zich vanochtend op de fabriek in Milton Keynes, waar ze nog één keer bij elkaar kwamen. Samen met Max Verstappen en Yuki Tsunoda werd iedereen bedankt voor het seizoen.

Verstappen reisde vanochtend af naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij zich meldde op de fabriek in Milton Keynes. Red Bull deelde in de ochtenduren een filmpje van Verstappen die op zijn gemak de fabriek in kwam wandelen, en dat was het begin van een mooie dag voor Red Bull. Niet alleen Verstappen was aanwezig, ook de afzwaaiende Yuki Tsunoda en teambaas Laurent Mekies waren aanwezig.

Red Bull kende sportief gezien een jaar met veel ups en downs. In de eerste seizoenshelft vielen de resultaten tegen, maar wist Verstappen wel te winnen in Suzuka en Imola. Daarna zakten de resultaten in, en vlak na de Britse Grand Prix werd teambaas Christian Horner ontslagen. Hij werd opgevolgd door Mekies, en Verstappen zorgde voor een opvallende comeback in de tweede seizoenshelft. Hij stond in elke race op het podium, en won in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

Afscheid in Milton Keynes

Red Bull sloot dit lastige jaar af met een bijeenkomst in Milton Keynes. Tsunoda verscheen daar voor het laatst als racecoureur van Red Bull, en samen met het personeel werden er een aantal foto's gemaakt. Buiten de fabriek werd er een grote groepsfoto gemaakt, waarvan Red Bull vanavond de beelden deelde. Te zien is hoe Verstappen opgewekt naar de rest van de groep aan komt rennen, en grapt dat iedereen in de kou op hem moest wachten.

Seizoen nog niet klaar

Voor Verstappen zit het seizoen er nu nog niet op. Na het feestje op de fabriek in Milton Keynes zal Verstappen eerst weer naar huis in Monaco vliegen, waarna hij zich op vrijdag in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent moet melden voor het FIA-gala.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.022

    Iedereen was aanwezig....iedereen.
    Maar ouwvriend Helmut was er niet bij😞

    • + 0
    • 10 dec 2025 - 18:18

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
