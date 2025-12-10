Het team van Red Bull Racing heeft het jaar op een mooie wijze afgesloten. De Oostenrijkse renstal verzamelde zich vanochtend op de fabriek in Milton Keynes, waar ze nog één keer bij elkaar kwamen. Samen met Max Verstappen en Yuki Tsunoda werd iedereen bedankt voor het seizoen.

Verstappen reisde vanochtend af naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij zich meldde op de fabriek in Milton Keynes. Red Bull deelde in de ochtenduren een filmpje van Verstappen die op zijn gemak de fabriek in kwam wandelen, en dat was het begin van een mooie dag voor Red Bull. Niet alleen Verstappen was aanwezig, ook de afzwaaiende Yuki Tsunoda en teambaas Laurent Mekies waren aanwezig.

Red Bull kende sportief gezien een jaar met veel ups en downs. In de eerste seizoenshelft vielen de resultaten tegen, maar wist Verstappen wel te winnen in Suzuka en Imola. Daarna zakten de resultaten in, en vlak na de Britse Grand Prix werd teambaas Christian Horner ontslagen. Hij werd opgevolgd door Mekies, en Verstappen zorgde voor een opvallende comeback in de tweede seizoenshelft. Hij stond in elke race op het podium, en won in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

Afscheid in Milton Keynes

Red Bull sloot dit lastige jaar af met een bijeenkomst in Milton Keynes. Tsunoda verscheen daar voor het laatst als racecoureur van Red Bull, en samen met het personeel werden er een aantal foto's gemaakt. Buiten de fabriek werd er een grote groepsfoto gemaakt, waarvan Red Bull vanavond de beelden deelde. Te zien is hoe Verstappen opgewekt naar de rest van de groep aan komt rennen, en grapt dat iedereen in de kou op hem moest wachten.

Seizoen nog niet klaar

Voor Verstappen zit het seizoen er nu nog niet op. Na het feestje op de fabriek in Milton Keynes zal Verstappen eerst weer naar huis in Monaco vliegen, waarna hij zich op vrijdag in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent moet melden voor het FIA-gala.