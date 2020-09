Antonio Giovinazzi: “Vanwege puur talent zit ik in de Formule 1”

Antonio Giovinazzi denkt dat hij door de komende tien races snel te zijn en constant te presteren, hij nog een seizoen in de Formule 1 kan blijven. "Snel zijn en constant presteren zullen mij in de Formule 1 houden."

Terwijl jonge Formule 2-talenten staan te trappelen om in te stappen in de Formule 1, houdt Giovinazzi sterk vertrouwen dat hij zijn loopbaan kan voortzetten op het hoogste niveau in de autosport.

Antonio Giovinazzi: "Van mijn kant moet ik zorgen dat ik door blijf gaan met wat ik doe. Als ik namelijk snel blijf en constant blijf presteren en probeer punten te scoren voor het team, dan kan niemand mijn stoeltje over nemen volgend jaar. We zullen dus wel zien wat er gebeurt, maar ik weet vrij zeker wat ik moet doen. Gewoon snel zijn en consistent blijven."

Afgeschreven

Tijdens de Grand Prix van België van twee weken geleden schreef hij zijn Alfa Romeo volledig af, door hard te crashen bij het uitkomen van de chicane bij Fagnes. De race erna in Monza, reed hij op het verkeerde moment de pitstraat binnen terwijl die gesloten was. Net als Lewis Hamilton kreeg Giovinazzi daarvoor een stop-and-go penalty.

Na de Grand Prix van België waarin hij dus hard crashte liet Giovinazzi nog weten: "Uiteindelijk denk ik dat coureurs altijd hun best moeten doen en dat deed ik ook tijdens die ronde waarin ik crashte. Ik wist dat Sebastian Vettel heel dichtbij was en ik probeerde in zijn DRS-zone te komen. Dat was mijn doel en helaas gebeurde er wat er is gebeurd. Het is te laat om nog na te gaan wat ik verkeerd deed, ik was gewoon mijn best zoals ik altijd doe en helaas ging het daarna dus mis. Maar, nu wil ik het in Monza gewoon goed doen en Spa vergeten."

In Monza eindigde Giovinazzi droevig als laatste, na zijn penalty was hij kansloos in de sprintrace die na de rode vlag volgde.

"Van zero naar hero"

Toch klinkt Giovinazzi hoopvol dat hij zijn F1-loopbaan kan voortzetten. "Ik denk dat ik allereerst naar de Formule 1 ben gekomen omdat ik niet allerlei grote namen achter mij heb staan, noch grote sponsoren. Ik ben hier puur op basis van mijn talent. Ik weet dat Formule 1 kritisch is, je moet altijd goed presteren en in goede vorm zijn tijdens elk race-weekend en ik weet ook dat je in de ene week een hele slechte coureur kan zijn en slechts een paar dagen later weer de held kunt zijn."

Kimi Raikkonen ook nog niet zeker

Ook de toekomst van Kimi Raikkonen is onzeker, al gaf de Fin vorige week aan dat hij nog veel plezier beleeft in de Formule 1. Mick Schumacher, Robert Shwartzman en Callum Ilott doen het als Ferrari-talenten ook goed in de Formule 2.