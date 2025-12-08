Lando Norris is de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1. De Brit maakte geen fout tijdens het slotstuk in Abu Dhabi, terwijl Max Verstappen en Oscar Piastri gedaan hebben wat ze konden in hun laatste strohalm. Alle lof voor de drie F1-coureurs, al maakte McLaren-CEO Zak Brown zich volkomen belachelijk na afloop.

Verstappen en Red Bull Racing konden misschien wel de grootste comeback in de geschiedenis van de F1 realiseren. Maar slechts twee punten verschil zorgde ervoor dat de Nederlander geen vijfde wereldtitel kon bijschrijven. Vervolgens gedroeg de Nederlander zich als een waardig kampioen door op zijn beurt Norris te feliciteren nadat hij uit de auto was gestapt.

Belachelijke actie van Brown

Ook Piastri kon het opbrengen om zijn teamgenoot en rivaal te feliciteren. De Australiër moest een bittere pil slikken, zeker met de gedachte dat hij na de race in Zandvoort nog maar liefst 34 punten voor stond op Norris en 104 op Verstappen. Maar ook Piastri liet zien te beschikken over stijl, zowel op als naast de baan.

Wie dat totaal niet had, was CEO Brown die als een kamikaze door engineer Tom Stallard ging. Dat mensen in de euforie vaak een andere aard laten zien dat kan, maar de woorden op de boordradio: "Oscar Oscar, wat een seizoen! Je bent een ster met zeven overwinningen! We gaan dat nog een keer doen, bedankt voor alles wat je gedaan hebt! Wat een jaar!", waren echt helemaal nergens voor nodig.

Vervolgens wilde Piastri daar op zijn beurt op reageren, maar meneer Brown vond het nodig om nog even door te gaan. "Oscar ik ben zo trots op jou, wat ben jij een geweldige teamspeler! We gaan het nog een keer doen volgend seizoen. Ik zie je op het podium!".

Brown kleineerde Piastri

Deze woorden waren belachelijk, misselijkmakend en stijlloos tegelijk tegenover een coureur die zojuist heeft verloren van zijn teamgenoot. De reactie "Thanks Zak" van Piastri richting Brown, was dan ook veelzeggend. Misschien dat manager Mark Webber even om de tafel moet gaan zitten met Brown als iedereen weer nuchter is.

Abu Dhabi was een geweldig einde van het seizoen, met Norris als de grote winnaar. Verstappen en Piastri hebben gedaan wat ze konden, maar zijn uiteindelijk strijdend ten onder gegaan. Het is te hopen dat er nu bij Norris een enorme last van zijn schouders valt en hem een stimulans geeft voor de komende seizoenen. De Engelsman heeft namelijk laten zien dat als hij ontspannen is, waar hij toe in staat kan zijn.