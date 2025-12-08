user icon
icon

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Lando Norris is de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1. De Brit maakte geen fout tijdens het slotstuk in Abu Dhabi, terwijl Max Verstappen en Oscar Piastri gedaan hebben wat ze konden in hun laatste strohalm. Alle lof voor de drie F1-coureurs, al maakte McLaren-CEO Zak Brown zich volkomen belachelijk na afloop. 

Verstappen en Red Bull Racing konden misschien wel de grootste comeback in de geschiedenis van de F1 realiseren. Maar slechts twee punten verschil zorgde ervoor dat de Nederlander geen vijfde wereldtitel kon bijschrijven. Vervolgens gedroeg de Nederlander zich als een waardig kampioen door op zijn beurt Norris te feliciteren nadat hij uit de auto was gestapt. 

Meer over Zak Brown McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

5 dec
 Onrust binnen McLaren: "Ze praten niet meer met elkaar"

Onrust binnen McLaren: "Ze praten niet meer met elkaar"

26 nov

Belachelijke actie van Brown 

Ook Piastri kon het opbrengen om zijn teamgenoot en rivaal te feliciteren. De Australiër moest een bittere pil slikken, zeker met de gedachte dat hij na de race in Zandvoort nog maar liefst 34 punten voor stond op Norris en 104 op Verstappen. Maar ook Piastri liet zien te beschikken over stijl, zowel op als naast de baan. 

Wie dat totaal niet had, was CEO Brown die als een kamikaze door engineer Tom Stallard ging. Dat mensen in de euforie vaak een andere aard laten zien dat kan, maar de woorden op de boordradio: "Oscar Oscar, wat een seizoen! Je bent een ster met zeven overwinningen! We gaan dat nog een keer doen, bedankt voor alles wat je gedaan hebt! Wat een jaar!", waren echt helemaal nergens voor nodig. 

Vervolgens wilde Piastri daar op zijn beurt op reageren, maar meneer Brown vond het nodig om nog even door te gaan. "Oscar ik ben zo trots op jou, wat ben jij een geweldige teamspeler! We gaan het nog een keer doen volgend seizoen. Ik zie je op het podium!". 

Brown kleineerde Piastri 

Deze woorden waren belachelijk, misselijkmakend en stijlloos tegelijk tegenover een coureur die zojuist heeft verloren van zijn teamgenoot. De reactie "Thanks Zak" van Piastri richting Brown, was dan ook veelzeggend. Misschien dat manager Mark Webber even om de tafel moet gaan zitten met Brown als iedereen weer nuchter is.

Abu Dhabi was een geweldig einde van het seizoen, met Norris als de grote winnaar. Verstappen en Piastri hebben gedaan wat ze konden, maar zijn uiteindelijk strijdend ten onder gegaan. Het is te hopen dat er nu bij Norris een enorme last van zijn schouders valt en hem een stimulans geeft voor de komende seizoenen. De Engelsman heeft namelijk laten zien dat als hij ontspannen is, waar hij toe in staat kan zijn.

Ferdi12

Posts: 806

Is het een opiniestuk of een stemmingmakerij?

  • 9
  • 8 dec 2025 - 12:53
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Zak Brown Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Ferdi12

    Posts: 804

    Is het een opiniestuk of een stemmingmakerij?

    • + 9
    • 8 dec 2025 - 12:53
    • Patrace

      Posts: 6.391

      Dat is hier hetzelfde. :-)

      • + 6
      • 8 dec 2025 - 13:07
    • Cicero

      Posts: 1.610

      Niet alleen hier hoor, op wel meer plekken

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 13:30
  • MLTG

    Posts: 1.153

    Hoe durft Zak, een rijder feliciteren met 7 overwinningen in een seizoen in het derde seizoen.
    Maar heb zo het idee dat wat Zak ook zei de schrijver van deze opinie het eigenlijk altijd wel negatief had laten klinken.

    • + 4
    • 8 dec 2025 - 12:56
    • AUDI_F1

      Posts: 3.451

      Die Brown blijft altijd een Zak. Zwaar irri.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 14:06
  • Politik

    Posts: 9.565

    Wat een kansloos en opruiend stuk journalistiek zeg.
    Dat krijg je als je als medium in een tendens terecht komt, waarbij Zak Brown niets meer goed kan doen en je alles wat hij zegt of doet, negatief uit gaat leggen.

    Schrijf eens een stuk over dat deze man met zijn reorganisatie verantwoordelijk is voor de wederopstanding van Mclaren en drie kampioenschappen de afgelopen twee jaar!
    Want begin 2022 reden ze nog achterin het veld.

    • + 7
    • 8 dec 2025 - 13:10
    • Ferdi12

      Posts: 804

      Heel vaak ben ik niet je eens, maar nu toevallig wel. Moet niet gekker worden...

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 13:14
    • Pepe

      Posts: 1.176

      Zelfde als de domme vraag aan Max over Barcelona maarja daar heb je dan weer een andere mening over... maarja dat mag. Het forum is wel echt toxic. Tijd om ermee te stoppen. Een beetje afstand van socialmedia is denk ik wel gezond.

      • + 2
      • 8 dec 2025 - 13:45
  • 919

    Posts: 3.916

    Nou is Zak al jaren een echt Amerikaanse onbehouwen bullebak die denkt dat het aan hem is alles te mogen zeggen, maar een deel van het verschil in benadering richting Norris en Piastri is ook gelegen in de personen Norris en Piastri zelf. Piastri is zo introvert als de pest, zeker in vergelijking met Norris. Piastri benaderen zoals Norris benaderd wordt zou Piastri helemaal niet fijn vinden. Het is dus ook zeker een beetje, wat heeft het poppetje nodig om goed te gedijen.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 13:13
  • DenniSNL1980

    Posts: 413

    "Oscar Oscar, wat een seizoen! Je bent een ster met zeven overwinningen! We gaan dat nog een keer doen, bedankt voor alles wat je gedaan hebt! Wat een jaar!" en "Oscar ik ben zo trots op jou, wat ben jij een geweldige teamspeler! We gaan het nog een keer doen volgend seizoen. Ik zie je op het podium!".
    Wat een zak is die Zak toch he, waar haalt die het lef vandaan om zulke dingen te zeggen. Als dit geen grote leegloop gaat veroorzaken bij McLaren weet ik het ook niet meer.
    Wel gewend aan onzin hier, maar dit is toch wel een van de meest onzinnige stukjes.

    • + 3
    • 8 dec 2025 - 13:18
  • Damon Hill

    Posts: 19.633

    Piastri heeft uiteindelijk een aantal grote fouten gemaakt tegen het einde van het seizoen (eentje in Baku, eentje in Austin en twee in Brazilië), maar aan de andere kant is het pas zijn derde seizoen. Het feit dat hij in zijn derde seizoen het Norris heel lastig heeft gemaakt, is daarom ook een compliment waard. Uiteindelijk denk ik dat Piastri meer potentie heeft dan Norris, en voelde voor mij deze titelkans van Norris als misschien wel zijn "enige kans". Dat Brown Piastri feliciteert en complimenteert vind ik daarom geheel normaal en de schrijver van dit stuk blaast het verhaal veel te veel op. Ja... Brown reageert op een typische Brown-manier, maar met geen enkele intentie Piastri pijn te doen. Brown is oprecht trots op BEIDE coureurs.

    De race zelf was overigens veel minder spannend dan ik had gehoopt. Ik heb meer dan vrede met de uitkomst en gun het Norris enorm, vooral de optie na afloop vond ik prachtig en hoort imo bij de sport. Ik kan daar juist van genieten, en ook Verstappen en Piastri reageerden prachtig. Alleen de race zelf vond ik wat matig... Leclerc kon in zijn matige Ferrari nooit echt de veel snellere McLaren aanvallen, en Mercedes zat er helemaal niet bij. Je kan het Russell niet kwalijk nemen, want kijk eens naar Antonelli, die was helemaal in geen velden of wegen te bekennen.

    Maar wat een onrust zaaijerij is dit artikel zeg. Zoeken naar een stok om mee te slaan? Zoeken naar een speld in de hooiberg? Ik zie gewoon een dolgelukkige Zak Brown die in al zijn enthousiasme op deze manier reageert. Volledig normaal en zeker binnen wat oke is.

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 13:22
  • Runningupthathill

    Posts: 18.505

    Proficiat, Jeroen, je gaat weer clicks genereren zonder een deftig artikel te moeten schrijven. Wat een vervelend man is die Brown, dat hij zijn rijder feliciteert met zijn seizoen.

    Heb je trouwens al meer info over die "bronnen" die blijkbaar enkel jullie hebben die beweerde dat er geen data meer gedeeld wordt?

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 13:54

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×