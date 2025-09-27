user icon
icon

Grosjean krijgt toch een waardig F1-afscheid bij Haas: "Ik moest huilen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Grosjean krijgt toch een waardig F1-afscheid bij Haas: "Ik moest huilen"
  • Gepubliceerd op 27 sep 2025 21:04
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Romain Grosjean heeft opnieuw in een Formule 1-wagen van Haas gereden, bijna vier jaar na zijn angstaanjagende crash in Bahrein. De Fransman kreeg vrijdag op Mugello eindelijk de kans om een symbolisch hoofdstuk af te sluiten.

Tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2020 ontsnapte Grosjean op miraculeuze wijze aan de dood toen zijn auto in tweeën brak en in brand vloog. Met een kracht van 67G vloog hij de vangrail in en zat hij 27 seconden vast in de vlammenzee. Uiteindelijk hield hij er ‘slechts’ brandwonden aan zijn handen aan over, maar zijn F1-carrière eindigde abrupt: Grosjean miste de laatste twee races van dat seizoen en vond geen zitje meer voor 2021.

Meer over Haas F1 Klap voor Haas: Ocon gediskwalificeerd vanwege illegale achtervleugel

Klap voor Haas: Ocon gediskwalificeerd vanwege illegale achtervleugel

20 sep
 'F1-comeback op komst: Horner serieus in beeld bij Haas'

'F1-comeback op komst: Horner serieus in beeld bij Haas'

25 sep

Sindsdien bouwde de inmiddels 39-jarige coureur een loopbaan op in de IndyCar en sportwagens in Noord-Amerika. Toch bleef één wens overeind: een waardig afscheid in een Formule 1-auto. Die kwam er in Mugello, waar Haas hem de VF-23 liet besturen onder de TPC-regels (Testing of Previous Cars).

Ondanks de regenachtige omstandigheden straalde Grosjean na afloop. “Zoals bij een bruiloft: regen brengt geluk. Het was fantastisch! In het begin was het wat roestig, maar daarna voelde alles weer vertrouwd. Ik mocht zelfs een staande start maken, mijn eerste sinds Bahrein 2020 – dit keer ging het gelukkig een stuk beter.”

Het moment werd extra speciaal omdat Grosjean de helm kon dragen die zijn drie kinderen in 2020 voor hem hadden ontworpen, bedoeld voor zijn geplande afscheidsrace in Abu Dhabi. Bovendien kreeg hij na zijn laatste ronde op Mugello een erehaag van medewerkers van Ferrari, Red Bull, Pirelli en natuurlijk Haas. “Ik hield mijn vizier omlaag, maar ik moest huilen. Dit was misschien nog mooier dan wat ik destijds in Abu Dhabi had verwacht.”

Ook Haas-teambaas Ayao Komatsu sprak met trots. “Romain en ik hebben in zijn hele F1-carrière samengewerkt. Dat hij nu in één van onze auto’s terugkeert, voelt bijzonder passend. Veel van de originele crewleden waren erbij, dat maakt deze dag extra speciaal.”

Voor Grosjean werd het een dag vol emotie, maar vooral eentje waarmee hij alsnog een waardig slotstuk kon schrijven na zijn dramatische ontsnapping in 2020.

oale

Posts: 784

Waardig en prachtig

  • 2
  • 27 sep 2025 - 21:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Romain Grosjean Haas

Reacties (2)

Login om te reageren
  • oale

    Posts: 784

    Waardig en prachtig

    • + 2
    • 27 sep 2025 - 21:12
  • Pietje Bell

    Posts: 31.194

    Heel mooi voor hem na wat hij allemaal heeft meegemaakt.
    Het heeft veel te lang geduurd, maar hij had dit gewoon verdiend. Chapeau.

    • + 1
    • 27 sep 2025 - 21:43

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Romain Grosjean -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 17 apr 1986 (39)
  • Geb. plaats Geneve, Frankrijk
  • Gewicht 71 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 71.293 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Max Verstappen schrijft geschiedenis en zegeviert op Nordschleife ×