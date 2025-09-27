Romain Grosjean heeft opnieuw in een Formule 1-wagen van Haas gereden, bijna vier jaar na zijn angstaanjagende crash in Bahrein. De Fransman kreeg vrijdag op Mugello eindelijk de kans om een symbolisch hoofdstuk af te sluiten.

Tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2020 ontsnapte Grosjean op miraculeuze wijze aan de dood toen zijn auto in tweeën brak en in brand vloog. Met een kracht van 67G vloog hij de vangrail in en zat hij 27 seconden vast in de vlammenzee. Uiteindelijk hield hij er ‘slechts’ brandwonden aan zijn handen aan over, maar zijn F1-carrière eindigde abrupt: Grosjean miste de laatste twee races van dat seizoen en vond geen zitje meer voor 2021.

Sindsdien bouwde de inmiddels 39-jarige coureur een loopbaan op in de IndyCar en sportwagens in Noord-Amerika. Toch bleef één wens overeind: een waardig afscheid in een Formule 1-auto. Die kwam er in Mugello, waar Haas hem de VF-23 liet besturen onder de TPC-regels (Testing of Previous Cars).

Ondanks de regenachtige omstandigheden straalde Grosjean na afloop. “Zoals bij een bruiloft: regen brengt geluk. Het was fantastisch! In het begin was het wat roestig, maar daarna voelde alles weer vertrouwd. Ik mocht zelfs een staande start maken, mijn eerste sinds Bahrein 2020 – dit keer ging het gelukkig een stuk beter.”

Het moment werd extra speciaal omdat Grosjean de helm kon dragen die zijn drie kinderen in 2020 voor hem hadden ontworpen, bedoeld voor zijn geplande afscheidsrace in Abu Dhabi. Bovendien kreeg hij na zijn laatste ronde op Mugello een erehaag van medewerkers van Ferrari, Red Bull, Pirelli en natuurlijk Haas. “Ik hield mijn vizier omlaag, maar ik moest huilen. Dit was misschien nog mooier dan wat ik destijds in Abu Dhabi had verwacht.”

Ook Haas-teambaas Ayao Komatsu sprak met trots. “Romain en ik hebben in zijn hele F1-carrière samengewerkt. Dat hij nu in één van onze auto’s terugkeert, voelt bijzonder passend. Veel van de originele crewleden waren erbij, dat maakt deze dag extra speciaal.”

Voor Grosjean werd het een dag vol emotie, maar vooral eentje waarmee hij alsnog een waardig slotstuk kon schrijven na zijn dramatische ontsnapping in 2020.