Lawson test nieuwe Pirelli-banden: "Voelt totaal anders"

Liam Lawson heeft zijn eerste meters gemaakt op de nieuwe banden van Pirelli, maar de ervaring voelt totaal anders dan normaal voor de Racing Bulls-coureur. De Nieuw-Zeelander legde gisteren maar liefst 141 rondes af en kwam daarmee "zo dichtbij mogelijk" bij het gevoel dat hij volgend seizoen zal ervaren.

Lawson kende een wisselvallend seizoen. Na twee races bij Red Bull werd hij teruggezet naar Racing Bulls, maar ondanks die tegenslag krijgt hij ook volgend jaar de kans om zichzelf te bewijzen in de Formule 1.

'Het Pirelli-rubber voelt anders'

Lawson vertelde aan de aanwezige media in Abu Dhabi: "Het was een interessante dag waarop we hebben geprobeerd om wat vooruitgang te boeken voor 2026. We hebben ook de kans gehad om de nieuwe banden te testen in een situatie die zo dicht mogelijk bij die van volgend jaar ligt, dus dit levert ons belangrijke gegevens op om mee verder te gaan."

Hij vervolgt: "Het voelt heel anders aan dan wat we dit seizoen hebben gereden, dus het is altijd goed om alvast een eerste indruk te krijgen. De winterstop geeft me de tijd om na te denken over wat ik net heb gereden, voordat ik volgend jaar terugkom met de nieuwe auto, waar ik erg naar uitkijk", zo laat de Racing Bulls-coureur weten.

Lawson beleefde een apart seizoen

Liam Lawson kreeg in 2025 zijn allereerste kans op een volledig F1-zitje. Na twee keer als invaller te hebben gereden voor AlphaTauri en VCARB mocht hij in 2025 voor Red Bull starten naast Max Verstappen. Nadat de eerste twee races erg teleurstellend waren, werd Lawson gedegradeerd naar Racing Bulls en werd Yuki Tsunoda gepromoveerd naar Red Bull.

Bij Racing Bulls beleefde Lawson uiteindelijk een redelijk seizoen en wist hij in totaal 38 punten te halen, waarmee hij als veertiende eindigde. De Nieuw-Zeelander heeft alsnog de keuze boven Tsunoda gekregen, die zeventiende is geëindigd met 33 punten.