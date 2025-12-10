user icon
Lawson test nieuwe Pirelli-banden: "Voelt totaal anders"

Lawson test nieuwe Pirelli-banden: "Voelt totaal anders"

Liam Lawson heeft zijn eerste meters gemaakt op de nieuwe banden van Pirelli, maar de ervaring voelt totaal anders dan normaal voor de Racing Bulls-coureur. De Nieuw-Zeelander legde gisteren maar liefst 141 rondes af en kwam daarmee "zo dichtbij mogelijk" bij het gevoel dat hij volgend seizoen zal ervaren. 

Lawson kende een wisselvallend seizoen. Na twee races bij Red Bull werd hij teruggezet naar Racing Bulls, maar ondanks die tegenslag krijgt hij ook volgend jaar de kans om zichzelf te bewijzen in de Formule 1.

'Het Pirelli-rubber voelt anders'

Lawson vertelde aan de aanwezige media in Abu Dhabi: "Het was een interessante dag waarop we hebben geprobeerd om wat vooruitgang te boeken voor 2026. We hebben ook de kans gehad om de nieuwe banden te testen in een situatie die zo dicht mogelijk bij die van volgend jaar ligt, dus dit levert ons belangrijke gegevens op om mee verder te gaan."

Hij vervolgt: "Het voelt heel anders aan dan wat we dit seizoen hebben gereden, dus het is altijd goed om alvast een eerste indruk te krijgen. De winterstop geeft me de tijd om na te denken over wat ik net heb gereden, voordat ik volgend jaar terugkom met de nieuwe auto, waar ik erg naar uitkijk", zo laat de Racing Bulls-coureur weten. 

Lawson beleefde een apart seizoen 

Liam Lawson kreeg in 2025 zijn allereerste kans op een volledig F1-zitje. Na twee keer als invaller te hebben gereden voor AlphaTauri en VCARB mocht hij in 2025 voor Red Bull starten naast Max Verstappen. Nadat de eerste twee races erg teleurstellend waren, werd Lawson gedegradeerd naar Racing Bulls en werd Yuki Tsunoda gepromoveerd naar Red Bull. 

Bij Racing Bulls beleefde Lawson uiteindelijk een redelijk seizoen en wist hij in totaal 38 punten te halen, waarmee hij als veertiende eindigde. De Nieuw-Zeelander heeft alsnog de keuze boven Tsunoda gekregen, die zeventiende is geëindigd met 33 punten.

Polleken

Posts: 977

Maar beter of slechter ????

  • 2
  • 10 dec 2025 - 18:53
F1 Nieuws Liam Lawson Racing Bulls

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Polleken

    Posts: 977

    Maar beter of slechter ????

    • + 2
    • 10 dec 2025 - 18:53
    • Snork

      Posts: 22.202

      Gewoon “anders”. Dat dus 😉

      • + 1
      • 10 dec 2025 - 21:03
  • Kampsie

    Posts: 1.551

    Ze waren vierkant?

    • + 0
    • 10 dec 2025 - 21:33
  • AUDI_F1

    Posts: 3.458

    Als het motor vermogen 50% PU is en 50% electrisch dan zullen de banden het ook heel anders gemaakt moeten worden. Zou ook nog wel eens kunnen dat de plank straks bij een race flink word misgeslagen.

    • + 0
    • 10 dec 2025 - 21:34

Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

