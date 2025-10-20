user icon
Ricciardo komt superlatieven tekort voor Verstappen: "Max is belachelijk goed"

Ricciardo komt superlatieven tekort voor Verstappen: "Max is belachelijk goed"
  Gepubliceerd op 20 okt 2025 19:22
  • comments 3
  Door: Jeroen Immink

Daniel Ricciardo heeft na de zege van Max Verstappen in Austin weer eens van zich laten horen. De Australiër, die sinds zijn afscheid van de Formule 1 vooral buiten de schijnwerpers leeft, kon het niet laten zijn voormalig teamgenoot te complimenteren. Op zijn eigen, typische manier stak Ricciardo de loftrompet over de Nederlander.

Verstappen kende in Texas opnieuw een droomweekend. Na winst in de sprintrace pakte hij ook de overwinning in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Vanaf poleposition reed de Red Bull Racing-coureur ongenaakbaar naar de finish. Zijn grootste rivalen, Oscar Piastri en Lando Norris, moesten genoegen nemen met respectievelijk de vijfde en tweede plaats. Daardoor is het verschil in de WK-stand opnieuw geslonken: Verstappen nadert Piastri tot op veertig punten, met Norris nog eens veertien punten daarachter.

Ricciardo neemt pet af voor Verstappen

Ricciardo, die tussen 2016 en 2018 teamgenoot was van Verstappen bij Red Bull, volgde de race vanuit Australië en reageerde in een fangroep op de prestaties van zijn oud-collega. “Haha, ja, Max is belachelijk”, lachte Ricciard.. “Die gast is zó goed. Maar goed, dat is inmiddels wel duidelijk, toch?”

De achtvoudig Grand Prix-winnaar hield zijn volgers tijdens de race voortdurend op de hoogte met korte updates en eigen analyses, maar zijn lofzang voor Verstappen sprong er met kop en schouders bovenuit. “Ik kijk ernaar uit, want Max maakt dit kampioenschap nog spannender dan het al was,” aldus Ricciardo.

Kampioenschap ligt weer open na zege Verstappen

Met nog vijf races te gaan liggen er maximaal 141 punten voor het grijpen. Mocht Verstappen alles winnen en Piastri telkens als tweede eindigen, dan is de Nederlander er nog niet — maar Ricciardo heeft er alle vertrouwen in dat zijn oude maatje het gevecht tot het einde spannend houdt.

Ricciardo was bijna drie seizoenen de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. De twee coureurs stonden erom bekend altijd een goede relatie te hebben gehad. Ricciardo besloot na 2018 zijn geluk te zoeken bij Renault en vertrok daar na twee seizoenen gereden te hebben naar McLaren. Dat avontuur ging niet volgens plan en zodoende keerde hij in 2023 terug bij Red Bull als reservecoureur. Nadat hij Nyck de Vries mocht vervangen bij het zusterteam VCARB, moest hij na de GP van Singapore het veld ruimen voor de komst van Liam Lawson en zo nam hij uiteindelijk afscheid van de Formule 1.

Bertrand Gachot

Posts: 327

"Is er op deze site een rooster waarop staat wie vandaag Max weer mag bewieroken? Elke dag een nieuwe ex-coureur of 'analist' die komt vertellen hoe buitenaards hij wel niet is. We snappen het. Max is goed. Echt. Maar moeten we nu tot het eind van het seizoen elke bocht en elke ademtocht van hem ... [Lees verder]

  • 1
  • 20 okt 2025 - 22:21
Reacties (3)

  • Bertrand Gachot

    Posts: 327

    "Is er op deze site een rooster waarop staat wie vandaag Max weer mag bewieroken? Elke dag een nieuwe ex-coureur of 'analist' die komt vertellen hoe buitenaards hij wel niet is. We snappen het. Max is goed. Echt. Maar moeten we nu tot het eind van het seizoen elke bocht en elke ademtocht van hem analyseren alsof hij water in wijn verandert?"

    • + 1
    • 20 okt 2025 - 22:21
    • schwantz34

      Posts: 41.112

      Over water rijden kan hij al als één van de beste allertijden, maar als Max kraanwater in bier kan veranderen is hij voor mij per direct dé goat der goaten!

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 22:38
    • De Vogel is Geland

      Posts: 592

      Ja dat moet

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 23:03

