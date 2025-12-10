user icon
icon

Kersvers wereldkampioen Norris krijgt heldenontvangst op McLaren-fabriek

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Kersvers wereldkampioen Norris krijgt heldenontvangst op McLaren-fabriek

Lando Norris veroverde afgelopen weekend in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De Brit reageerde uitzinnig, en feestte er in de afgelopen dagen op los. Bij zijn team McLaren zijn ze enorm trots, en Norris heeft een heldenontvangst gekregen toen hij zich vandaag meldde op de fabriek.

Norris heeft een opvallend sterk seizoen achter de rug. De Brit moest een intern duel uitvechten met zijn teamgenoot Oscar Piastri, en kreeg in de slotfase van het seizoen ook te maken met de oprukkende Max Verstappen. De Nederlander maakte hem het leven zuur, en kwam uiteindelijk twee punten te kort om de wereldtitel te pakken.

Meer over McLaren <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Nieuwe dreun voor McLaren: FIA komt met dringende waarschuwing voor 'WK-Showdown'

Nieuwe dreun voor McLaren: FIA komt met dringende waarschuwing voor 'WK-Showdown'

27 nov

Norris reageerde trots na het binnenslepen van zijn wereldtitel, en hij ging helemaal los. Hij vierde een feestje in een exclusieve club in Abu Dhabi, en ging ook op het circuit los met zijn team. Op dinsdag moest hij zich echter weer melden op de baan, omdat hij in actie moest komen tijdens de post season test.

Heldenontvangst

Na zijn laatste testdag stapte Norris snel in het vliegtuig, want vandaag meldde hij zich op het McLaren Technology Centre in Woking. Daar volgde er een heldenonthaal, zo blijkt uit beelden die McLaren op sociale media deelt. Te zien is hoe er in de centrale hal van het pand een soort erehaag wordt gevormd. Norris liep breed lachend naar binnen, en nam de felicitaties met veel dankbaarheid in ontvangst. Het is overduidelijk weer een feestdag voor Norris, maar hij kan hierna niet bijkomen.

Volgende feestje volgt snel

Norris zal namelijk weer snel in het vliegtuig moeten stappen, want vrijdag krijgt hij zijn eerste wereldbeker tijdens het FIA-gala. Het gala vindt dit jaar plaats in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent, en daarna zullen er waarschijnlijk nog wel wat feestjes volgen voor Norris. De nieuwe wereldkampioen zal niet heel lang kunnen bijkomen, want eind januari begint het nieuwe seizoen met de eerste wintertest op het circuit van Barcelona in Spanje.

F1 Nieuws Lando Norris McLaren

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Beri

    Posts: 6.761

    Heeft hij geen riem?

    • + 0
    • 10 dec 2025 - 17:32

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.415
  • Podiums 43
  • Grand Prix 151
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×