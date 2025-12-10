Lando Norris veroverde afgelopen weekend in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De Brit reageerde uitzinnig, en feestte er in de afgelopen dagen op los. Bij zijn team McLaren zijn ze enorm trots, en Norris heeft een heldenontvangst gekregen toen hij zich vandaag meldde op de fabriek.

Norris heeft een opvallend sterk seizoen achter de rug. De Brit moest een intern duel uitvechten met zijn teamgenoot Oscar Piastri, en kreeg in de slotfase van het seizoen ook te maken met de oprukkende Max Verstappen. De Nederlander maakte hem het leven zuur, en kwam uiteindelijk twee punten te kort om de wereldtitel te pakken.

Norris reageerde trots na het binnenslepen van zijn wereldtitel, en hij ging helemaal los. Hij vierde een feestje in een exclusieve club in Abu Dhabi, en ging ook op het circuit los met zijn team. Op dinsdag moest hij zich echter weer melden op de baan, omdat hij in actie moest komen tijdens de post season test.

Heldenontvangst

Na zijn laatste testdag stapte Norris snel in het vliegtuig, want vandaag meldde hij zich op het McLaren Technology Centre in Woking. Daar volgde er een heldenonthaal, zo blijkt uit beelden die McLaren op sociale media deelt. Te zien is hoe er in de centrale hal van het pand een soort erehaag wordt gevormd. Norris liep breed lachend naar binnen, en nam de felicitaties met veel dankbaarheid in ontvangst. Het is overduidelijk weer een feestdag voor Norris, maar hij kan hierna niet bijkomen.

Volgende feestje volgt snel

Norris zal namelijk weer snel in het vliegtuig moeten stappen, want vrijdag krijgt hij zijn eerste wereldbeker tijdens het FIA-gala. Het gala vindt dit jaar plaats in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent, en daarna zullen er waarschijnlijk nog wel wat feestjes volgen voor Norris. De nieuwe wereldkampioen zal niet heel lang kunnen bijkomen, want eind januari begint het nieuwe seizoen met de eerste wintertest op het circuit van Barcelona in Spanje.