Nog even en dan start de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi. In de laatste kwalificatiesessie van het seizoen zal dan duidelijk worden wie er pole position zal pakken. Naast Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri ziet voormalig wereldkampioen Nico Rosberg nóg een kanshebber: George Russell.

Norris, Verstappen en Piastri gaan met z'n drieën uitmaken wie er wereldkampioen gaat worden. Momenteel leidt de Brit het klassement met 12 punten voorsprong op de Nederlander en 16 punten op zijn teamgenoot bij McLaren. Alle ogen zullen dus gericht zijn op de drie overgebleven titelkandidaten.

Ook Russell klopt op de deur in Abu Dhabi

Maar in de derde vrije training bleek dat ook Russell kans maakt op pole position in Abu Dhabi. De Mercedes-coureur zette de snelste tijd neer voor Norris en Verstappen. Rosberg voorspelde dan ook dat dit zomaar een probleem kan worden, met name voor Norris. "Dat is het meest zorgwekkende voor iemand als Lando, die op het podium moet eindigen, als er dan ook nog iemand als George bijkomt", zo vertelde de wereldkampioen van 2016 tegenover Sky Sports.

Rosberg legde vervolgens uit waarom Russell zomaar een bedreiging kan vormen voor de McLarens. "Stel je voor dat Verstappen als eerste eindigt, Piastri als tweede en George als derde? Hoewel Piastri nog steeds terug kan vallen op teamorders in de race, is er een complicatie."

Verstappen kan hulp van Russell goed gebruiken

Voor Verstappen zou de komst van Russell in de top-3 goed nieuws betekenen. De Red Bull Racing-coureur - die de wereldtitel niet in eigen hand heeft - zal afhankelijk zijn van externe factoren. De Engelsman, die niet bekendstaat als Verstappen's beste vriend, kan nu een engeltje op de schouder worden van de Nederlander.

Voormalig F1-coureur Jan Lammers voorspelde eerder deze week al bij GPToday.net dat Russell zomaar Verstappen kan helpen in de titelstrijd. De sportief directeur van de GP van Nederland op Zandvoort verwachtte al dat de Mercedes een van de betere auto's zou zijn.