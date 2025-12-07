De strijd om de wereldtitel is beslist! Lando Norris is de wereldkampioen van 2025! De race op het circuit van Yas Marina werd gewonnen door Max Verstappen, en hij deelde het podium met nummer twee Oscar Piastri en nummer drie Norris.

Voorafgaand aan de race was de spanning af te lezen van de gezichten van Lando Norris en Oscar Piastri. Ze wisten dat dit hun eerste, en misschien wel enige, kans was op de wereldtitel in de Formule 1. Max Verstappen oogde wat relaxter, en hij wist dat een goede start het belangrijkste was.

Verstappen en Norris stonden op de eerste startrij, en beide coureurs stonden op een setje verse mediumbanden. Daarachter stond Piastri op de harde band, en dat kon later in de race een tactisch voordeel gaan opleveren.

Verstappen kwam goed weg bij de start, en behield de leiding. Norris probeerde hem heel even aan te vallen, maar hij kwam als de nummer twee de eerste bocht uit. Hij zag dat zijn teamgenoot Piastri aanvallend reed, en in bocht negen nam hij de tweede plek over van Norris. De Brit moest nu in zijn spiegels gaan kijken, want Charles Leclerc reed vlak achter hem na een goede start.

De eerste pitstops

Leclerc zette een paar keer de aanval in, en ze wisten dat hij helemaal niets te verliezen had. De Monegask verloor echter steeds meer en meer tijd, en bij Ferrari moesten ze reageren toen George Russell in de vijftiende ronde naar binnen dook voor de eerste pitstop. Twee rondjes later kwam Leclerc naar binnen, maar dat gold ook voor Norris en Alonso. Norris belandde door deze pitstop in het verkeer, en hij moest gaan vechten om tijd goed te maken en niet te veel terrein te verliezen.

Norris valt aan

Norris reed met het mes tussen de tanden, en pakte eerst Andrea Kimi Antonelli en Carlos Sainz, en een rondje later haalde hij op prachtige wijze Lance Stroll en Liam Lawson. De volgende coureur die voor Norris verscheen, was Yuki Tsunoda. De teamgenoot van Verstappen. Red Bull vertelde Tsunoda dat Norris er aankwam, en dat hij alles moest doen wat mogelijk was. Norris wist ook dat hij het klusje snel moest klaren, want Leclerc kwam dichter en dichterbij.

Wat doet Tsunoda?

Tsunoda maakte het Norris dan ook heel erg moeilijk. Hij reed slingerend over de baan, en probeerde Norris in een foutje of een remactie te forceren. Hij duwde de Brit bijna van de baan, maar hij haalde de Red Bull alsnog in. Norris reed echter wel met alle vier de banden buiten de baan, en dat kon worden geïnterpreteerd als inhalen buiten de baan. De stewards gingen het moment onderzoeken: zat Tsunoda fout, ging Norris te ver of was er helemaal niets aan de hand?

Verstappen profiteerde van het duel, en dook direct naar binnen voor zijn pitstop. Piastri bleef doorrijden, en de vraag was wat zijn strategie was, moest hij Verstappen ophouden of niet? De stewards hadden ondertussen het moment tussen Tsunoda en Norris bekeken, en wezen de Japanner als schuldige aan. Hij was te veel aan het slingeren, en dat is in strijd met de regels.

De rol van Leclerc

Norris kon Verstappen zien, maar was niet veel sneller dan de Nederlander. Sterker nog, Norris moest ook in zijn spiegels blijven kijken. Hij zag Leclerc weer dichterbij komen, en de Monegask meldde zijn team dat hij zich goed voelde.

Leclerc kwam echter niet in de buurt van Norris, en bij McLaren begonnen ze te zweten. Ze moesten gaan schaken op twee borden, want Piastri had nog altijd geen pitstop gemaakt en kon Verstappen ophouden en Leclerc vormde nog altijd een probleem voor Norris.

Strategische spelletjes

Bij Ferrari besloten ze Leclerc naar binnen te halen, en hij kreeg een setje mediumbanden onder zijn auto. McLaren moest men reageren, en ze haalden Norris een rondje later binnen voor nieuwe harde banden. Op datzelfde moment haalde Verstappen Piastri in, en McLaren haalde de Australiër een rondje later in.

Verstappen had hierdoor de leiding in handen, en bij McLaren moest gaan nadenken, want ook Leclerc begon weer een rol van betekenis te spelen. Hij reed snelle rondjes, en kon dus een sleutelrol gaan spelen in de strijd om de titel. Als Norris zou worden ingehaald, dan ging de titel naar Verstappen.

Al die scenario's konden de prullenbak in, want Norris werd niet meer ingehaald, door niemand. De derde plek was genoeg, McLaren hoefde niets aan te passen. Verstappen deed wat hij kon, maar de titel glipt voor het eerst in bijna vijf jaar uit zijn handen.

Lando Norris, wereldkampioen

De viervoudig wereldkampioen won, maar werd geen vijfvoudig wereldkampioen. De titel ging naar Lando Norris, die zijn zenuwen onder controle hield. Hij treedt in de voetsporen van Lewis Hamilton, en was in tranen toen hij over de streep kwam. Verstappen heeft gestreden voor wat hij waard was, maar hij is nu echt verslagen. Hij reageerde sportief, en stelde dat hij niet teleurgesteld is.

Bij McLaren was de vreugde groot, en werd de dubbel gepakt. Norris heeft niet alleen van Verstappen en Piastri gewonnen, maar ook van zichzelf. Hij vocht jarenlang met de demonen in zijn hoofd, maar die heeft hij nu ook verslagen. Hij heeft iedereen verslagen. Lando Norris, de wereldkampioen van 2025.