<b> Uitslag Grand Prix van Abu Dhabi: </b> Norris pakt wereldtitel af van winnende Verstappen

De strijd om de wereldtitel is beslist! Lando Norris is de wereldkampioen van 2025! De race op het circuit van Yas Marina werd gewonnen door Max Verstappen, en hij deelde het podium met nummer twee Oscar Piastri en nummer drie Norris.

Voorafgaand aan de race was de spanning af te lezen van de gezichten van Lando Norris en Oscar Piastri. Ze wisten dat dit hun eerste, en misschien wel enige, kans was op de wereldtitel in de Formule 1. Max Verstappen oogde wat relaxter, en hij wist dat een goede start het belangrijkste was.

Verstappen en Norris stonden op de eerste startrij, en beide coureurs stonden op een setje verse mediumbanden. Daarachter stond Piastri op de harde band, en dat kon later in de race een tactisch voordeel gaan opleveren.

Verstappen kwam goed weg bij de start, en behield de leiding. Norris probeerde hem heel even aan te vallen, maar hij kwam als de nummer twee de eerste bocht uit. Hij zag dat zijn teamgenoot Piastri aanvallend reed, en in bocht negen nam hij de tweede plek over van Norris. De Brit moest nu in zijn spiegels gaan kijken, want Charles Leclerc reed vlak achter hem na een goede start.

De eerste pitstops

Leclerc zette een paar keer de aanval in, en ze wisten dat hij helemaal niets te verliezen had. De Monegask verloor echter steeds meer en meer tijd, en bij Ferrari moesten ze reageren toen George Russell in de vijftiende ronde naar binnen dook voor de eerste pitstop. Twee rondjes later kwam Leclerc naar binnen, maar dat gold ook voor Norris en Alonso. Norris belandde door deze pitstop in het verkeer, en hij moest gaan vechten om tijd goed te maken en niet te veel terrein te verliezen.

Norris valt aan

Norris reed met het mes tussen de tanden, en pakte eerst Andrea Kimi Antonelli en Carlos Sainz, en een rondje later haalde hij op prachtige wijze Lance Stroll en Liam Lawson. De volgende coureur die voor Norris verscheen, was Yuki Tsunoda. De teamgenoot van Verstappen. Red Bull vertelde Tsunoda dat Norris er aankwam, en dat hij alles moest doen wat mogelijk was. Norris wist ook dat hij het klusje snel moest klaren, want Leclerc kwam dichter en dichterbij.

Wat doet Tsunoda?

Tsunoda maakte het Norris dan ook heel erg moeilijk. Hij reed slingerend over de baan, en probeerde Norris in een foutje of een remactie te forceren. Hij duwde de Brit bijna van de baan, maar hij haalde de Red Bull alsnog in. Norris reed echter wel met alle vier de banden buiten de baan, en dat kon worden geïnterpreteerd als inhalen buiten de baan. De stewards gingen het moment onderzoeken: zat Tsunoda fout, ging Norris te ver of was er helemaal niets aan de hand?

Verstappen profiteerde van het duel, en dook direct naar binnen voor zijn pitstop. Piastri bleef doorrijden, en de vraag was wat zijn strategie was, moest hij Verstappen ophouden of niet? De stewards hadden ondertussen het moment tussen Tsunoda en Norris bekeken, en wezen de Japanner als schuldige aan. Hij was te veel aan het slingeren, en dat is in strijd met de regels.

De rol van Leclerc

Norris kon Verstappen zien, maar was niet veel sneller dan de Nederlander. Sterker nog, Norris moest ook in zijn spiegels blijven kijken. Hij zag Leclerc weer dichterbij komen, en de Monegask meldde zijn team dat hij zich goed voelde. 

Leclerc kwam echter niet in de buurt van Norris, en bij McLaren begonnen ze te zweten. Ze moesten gaan schaken op twee borden, want Piastri had nog altijd geen pitstop gemaakt en kon Verstappen ophouden en Leclerc vormde nog altijd een probleem voor Norris.

Strategische spelletjes

Bij Ferrari besloten ze Leclerc naar binnen te halen, en hij kreeg een setje mediumbanden onder zijn auto. McLaren moest men reageren, en ze haalden Norris een rondje later binnen voor nieuwe harde banden. Op datzelfde moment haalde Verstappen Piastri in, en McLaren haalde de Australiër een rondje later in.

Verstappen had hierdoor de leiding in handen, en bij McLaren moest gaan nadenken, want ook Leclerc begon weer een rol van betekenis te spelen. Hij reed snelle rondjes, en kon dus een sleutelrol gaan spelen in de strijd om de titel. Als Norris zou worden ingehaald, dan ging de titel naar Verstappen.

Al die scenario's konden de prullenbak in, want Norris werd niet meer ingehaald, door niemand. De derde plek was genoeg, McLaren hoefde niets aan te passen. Verstappen deed wat hij kon, maar de titel glipt voor het eerst in bijna vijf jaar uit zijn handen.

Lando Norris, wereldkampioen

De viervoudig wereldkampioen won, maar werd geen vijfvoudig wereldkampioen. De titel ging naar Lando Norris, die zijn zenuwen onder controle hield. Hij treedt in de voetsporen van Lewis Hamilton, en was in tranen toen hij over de streep kwam. Verstappen heeft gestreden voor wat hij waard was, maar hij is nu echt verslagen. Hij reageerde sportief, en stelde dat hij niet teleurgesteld is.

Bij McLaren was de vreugde groot, en werd de dubbel gepakt. Norris heeft niet alleen van Verstappen en Piastri gewonnen, maar ook van zichzelf. Hij vocht jarenlang met de demonen in zijn hoofd, maar die heeft hij nu ook verslagen. Hij heeft iedereen verslagen. Lando Norris, de wereldkampioen van 2025.

F1Grand Prix Verenigde Arabische Emiraten - Race

AE Yas Marina Circuit - 07 december 2025

d07

Posts: 2.581

Sore loser

  • 25
  • 7 dec 2025 - 15:35
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (131)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.082

    Lando fans gefeliciteerd! Hij reed netjes, beheerst en uiteindelijk terecht kampioen.
    Max ook weer uitstekend, toch het seizoen afgesloten met een zege en een ietwat goed gevoel.
    Compliment naar Leclerc die echt probeerde om nog iets met die Ferrari te doen en zo de wedstrijd een beetje spanning en waardigheid gaf.
    Voor de Max fans wordt het nu een lange zit denk ik want die Ford, icm het eerste zelfbedachte concept van Wache, zie ik maar weinig potten breken maar zo gaan die dingen.
    Aan elke periode van titels winnen komt een eind en nu is dat voor Max en RedBull zover gekomen.
    Het wordt interessant en opwindend om te zien welk team het volgend jaar wel goed gaat doen en waar Max vervolgens naartoe gaat in 2027.

    • + 12
    • 7 dec 2025 - 15:30
    • Cicero

      Posts: 1.608

      Klopt allemaal vrees ik.
      Norris terechte Kampioen.
      En max een fantastische tweede seizoenshelft gereden.
      Maar Norris eigenlijk ook wel

      • + 5
      • 7 dec 2025 - 15:37
    • The Apex

      Posts: 442

      Norris niks* aan kon doen.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 15:47
    • Snork

      Posts: 22.182

      Dikke felicitaties aan Norris! Mooi om te zien wat het met hem, zijn familie en zijn team doet.
      En Max vond het prima, niet teleurgesteld, terwijl GP het echt even moest verwerken.
      Prachtig dat het seizoen zich ontwikkeld heeft tot deze finale.

      • + 9
      • 7 dec 2025 - 15:47
    • Hourpower

      Posts: 755

      Norris gefeliciteerd!
      Maar het toch raar dat hij niet meteen de kampioenschapsbeker krijgt overhandigd met al die mensen erbij.
      Nu moet hij wachten tot dat duffe gala plaatsvind. Dat mogen ze wel eens veranderen.

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 16:02
    • StevenQ

      Posts: 9.888

      Het is in de 1e plaats geen Ford maar een door Red Bull zelf ontwikkelde motor en daarvoor hebben ze heel wat mensen overgenomen van Mercedes, Ferrari en Honda, dus het is niet alsof ze met mensen eraan beginnen die nog nooit een F1 motor ontwikkeld hebben, ze hebben zat ervaren mensen binnen gehaald

      • + 4
      • 7 dec 2025 - 16:08
    • KiekisNL

      Posts: 2.192

      Hourpower, de technische keuring van de auto moet nog gedaan worden 😉.
      Niet dat dat nog wat gaat gok ik.
      Maar de bodem moet nog gemeten worden, moet nog 1L brandstof monster genomen worden.
      Auto moet ook nog gewogen worden.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:19
    • Hourpower

      Posts: 755

      @Kiek

      Ja ok dat is waar. Maar hij werd eigenlijk al gehuldigd als wereldkampioen op het podium maar dan zonder beker.
      En als ze nog wat vinden wat niet mocht kunnen ze de beker altijd nog door geven aan Verstappen.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:55
    • StevenQ

      Posts: 9.888

      ER hoeft helemaal niks doorgegeven te worden, de beker wordt altijd pas uitgereikt bij het FIA gala in Parijs

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 17:04
  • winti

    Posts: 1.729

    2 puntjes tekort

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 15:30
    • KiekisNL

      Posts: 2.192

      Yup die dol dwaze actie in spanje kost hem het kampioenschap.
      Had ie zich toen koest gehouden en dat verlies gepakt op russell was ie nu 5x WDC.

      Maar vomhendjaar weer een jieuw seizoen ben benieuwd hoe het rbr met hun eigen/ford motor afgaat

      • + 11
      • 7 dec 2025 - 15:32
    • Politik

      Posts: 9.558

      Verstappen heeft de titel zelf verspeeld met zijn kortsluiting moment in Barcelona.

      • + 14
      • 7 dec 2025 - 15:32
    • The Apex

      Posts: 442

      Piastri had Lando wel voorbijgelaten bij gelijke stand.

      • + 10
      • 7 dec 2025 - 15:33
    • hupholland

      Posts: 9.488

      ah, Verstappen heeft dus maar 1 fout gemaakt dit jaar? Bedankt voor het compliment.

      • + 19
      • 7 dec 2025 - 15:35
    • Smock

      Posts: 294

      En als Norris niet zo achterlijk in Piastri was geklapt in Canada? Verstappen valt helemaal niks te verwijten maar zichzelf, die heeft meer dan 110% gepresteerd

      • + 11
      • 7 dec 2025 - 15:36
    • Canson Po

      Posts: 2.886

      Ah ja want de rest was foutloos wat een dwaze reactie zeg ..

      • + 7
      • 7 dec 2025 - 15:36
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.521

      Ja dat Verstappen het weg gooit in Barcelona is flauw excuus hoeveel punten heeft McLaren niet in het putje gegooid.

      Normaal had Verstappen al lang niet meer mogen mee doen voor de titel.

      Proficiat aan Norris is hem ook we gegund

      • + 8
      • 7 dec 2025 - 15:37
    • The Apex

      Posts: 442

      Politik.
      McLaren heeft Max terug gebracht in de strijd door dom gedoe. Het is met een sisser afgelopen. Max had veel geluk de afgelopen 3 GPs

      • + 7
      • 7 dec 2025 - 15:37
    • Lulham

      Posts: 639

      Antonelli kost Verstappen de titel, niemand anders. Oostenrijk en vorige week.

      • + 5
      • 7 dec 2025 - 15:40
    • The Apex

      Posts: 442

      Lulham ook selectief.

      Norris DNF door pech - Max ook. Tegen elkaar wegstrepen.

      Dan die DSQ van McLaren waar Norris aan kon doen.

      En Kimi in Qatar had niks uitgemaakt met Piastri die Norris voorbij kon laten.

      Je wint soms wat, je verliest soms wat. Max heb ik nooit horen jammeren hierover.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 15:45
    • SEN1

      Posts: 2.695

      Als als als.

      Het seizoen telt 22 races. In die races gebeurt er vanalles bij iedereen. Degene die de meeste punten in 22 wedstrijden scoort, wint. En elke rijder laat (en McLaren als team) laten wel ergens punten vallen, dus 'als' is een beetje onzinnig.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 15:48
    • Snork

      Posts: 22.182

      Politik is gewoon iemand die hier meerdere accounts heeft. Nu even weer ingelogd als Politik, dan weer MS, etc. Zo iemand neem ik nul-komma-nul serieus en al helemaal met zo’n troll reactie.

      • + 12
      • 7 dec 2025 - 15:50
    • SennaS

      Posts: 11.072

      Antonelli kost Max niet het wk, want Piasri had Norris ook terug laten vallen.
      Kimi mag kennelijk geen fout maken ten koste van Max.
      Marko zijn aanhangers zitten ook hier

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 15:58
    • Lulham

      Posts: 639

      Ik heb het niet over vorige week Troll.

      • + 6
      • 7 dec 2025 - 16:01
    • StevenQ

      Posts: 9.888

      Kimi in Qatar?

      Kimi in Oostenrijk kostte meer punten

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:09
    • NicoS

      Posts: 19.805

      Natuurlijk kon je erop wachten dat de anti brigade deze fout van Max als schuld geeft, daar hebben ze al weken op gewacht om dit te zeggen, veel plezier ermee.
      Wees blij voor Lando en McLaren met het behaalde kampioenschap, ze hebben het verdiend….
      Uiteraard was dat een dure fout van Max, en ja daar zal hij ook van leren, maar het seizoen duurde 24 races, waar Max één keer een fout maakte. De foutenstapel van Norris en McLaren was aanzienlijk hoger, maar door een fantastische auto konden ze het zich veroorloven..
      Max heeft alles gedaan om er nog een kampioenschap van te maken, dat mag je best waarderen, want zonder hem was er geen strijd tussen teams.
      Ik ben ontzettend trots op de prestaties van Max, meeste poles en meeste overwinning, slechts twee punten tekort na een achterstand na 15 races van 104 punten……, wie anders kan een dergelijke kansloze positie ombuigen dan Max,……. niemand!
      Felicitaties aan Lando en McLaren, ook al is dat voor de bühne, want zij lezen hier niet mee…..;)
      We hebben een heel mooi seizoen gezien, en daar is het om te doen uiteindelijk.

      • + 6
      • 7 dec 2025 - 16:09
    • snailer

      Posts: 30.927

      Zit niet zo te zeiken jongens. Er is iemand voor het eerst kampioen geworden.

      Het gaat niet om Spanje waar overigens naar mijn mening Verstappen een punt of 80 heeft verdiend.

      Zonder dat en zonder de signalen die hij de weken erna afgaf, was de RBR niet verbeterd.

      Heb het al eerder geschreven. Zie hier ver onder.

      Gefeliciteerd aan de Norris en de McLaren fans.

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 16:12
    • Politik

      Posts: 9.558

      Ah Snork, weer
      vol.met gestrekt been erin. Goed bezig hoor.
      Ik benoem een feit. Dat jij dat trollen noemt, zegt meer over jou als over mij.
      Kansloos.
      En die meerdere account daar ga ik niet eens op in.
      Dat is helemaal kansloos.

      • + 6
      • 7 dec 2025 - 16:17
    • mario

      Posts: 14.693

      @snork: Je bent mij vergeten.... Ik ben ook een alter ego van SennaS, MS, Politik, RCM, en nog een stuk of wat.....
      Wij werken samen en leven samen om jou leven moeilijk te maken....
      Oh wacht.... Toch niet.... 😎

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:49
  • 919

    Posts: 3.907

    Mooi seizoen!

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 15:30
    • mario

      Posts: 14.693

      Beste seizoen sinds 2021.....

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:46
    • RonHymer

      Posts: 80

      Het was zeker leuk!

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 17:16
  • Politik

    Posts: 9.558

    YES YES YES!!! LANDO GEFELICITEERD!!!

    • + 13
    • 7 dec 2025 - 15:31
    • HoekieWoutstra

      Posts: 2.181

      Gefeliciteerd Politiek 2008 Hamilton heeft eindelijk een opvolger.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:10
    • mario

      Posts: 14.693

      Ik zat nog we ff met samengeknepen billetjes hoor.... Je weet maar nooit wat er in de laatste ronden kan gebeuren...... Lando heeft het perfect gedaan en die auto netjes naar huis gebracht!!!!

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:45
    • mario

      Posts: 14.693

      @Hoekie: Max is gewoon op waarde verslagen dit jaar.... Volgend jaar mag Max het weer proberen.... Voor nu is hij geen WK meer, want dat is Lando 🏆🏆🏆

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 17:20
  • Smock

    Posts: 294

    Wiiiiiiijjjjjjjjkkfeeeeeest! Heerlijk, door iedereen al vroeg in het seizoen afgeschreven, maar doet wat hij moet doen. Woehoeeeeeeee

    • + 5
    • 7 dec 2025 - 15:31
  • Pepe

    Posts: 1.174

    Gefeliciteerd Norris en co.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 15:32
  • Rode Stier 33

    Posts: 923

    Gefeliciteerd Landp en McLaren fans.
    Waar wat wordt dit gezapig gevierd zeg 🤣

    • + 4
    • 7 dec 2025 - 15:32
    • mario

      Posts: 14.693

      Overal joh!!!! 🥳🥳🥳

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:13
  • d07

    Posts: 2.581

    Mooi voor Norris en Mclaren!
    Max heeft het kampioenschap nog kleur gegeven met een magistrale tweede seizoenshelft.

    • + 11
    • 7 dec 2025 - 15:33
  • Taures

    Posts: 1.537

    Het was close voor McLaren en RBR , Red Bull heeft het zelf verkloot helemaal in begin, gefeliciteerd Lando en McLaren team!

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 15:34
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.054

      Nee verstappen het heeft zelf verkloot in spanje. Als hij daar gewoon 5e was geworden, was hij nu kampioen.

      • + 5
      • 7 dec 2025 - 15:35
    • hennie013

      Posts: 1.852

      Jij vergeet even het gevalletje met Antonelli, dat heeft Max meer punten gekost dan Barcelona !
      Maar goed, toch 2e in het WK op 2 puntjes, jammer.
      Lando toch gefeliciteerd met je 1e WK titel !!

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 15:44
    • Snork

      Posts: 22.182

      Joh, dus Max heeft foutjes gemaakt? Foeifoei.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 15:51
    • Taures

      Posts: 1.537

      Als team verkloot want Yuki was ook nergens en teambaas die ontslagen werd dat helpt ook niet.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:16
  • koppie toe

    Posts: 4.979

    Gelukkig, niet onder de druk bezweken.
    Feest hier.
    Max fans gefeliciteerd met de dagprijs, volgend jaar nieuwe ronde nieuwe kansen.

    • + 5
    • 7 dec 2025 - 15:34
  • Canson Po

    Posts: 2.886

    Minste wereldkampioen sinds Villeneuve, jammer 2 punten pffft enorm raar om het gevoel te hebben dat de 3de piloot van dit seizoen het wk wint .. Niks tegen Norris zelf hoor hij kan maar zijn best doen daar niet van., maar dit is een van de meest gemanipuleerde titels en tijden.

    • + 18
    • 7 dec 2025 - 15:34
    • d07

      Posts: 2.581

      Sore loser

      • + 25
      • 7 dec 2025 - 15:35
    • dutchiceman

      Posts: 5.509

      Voelt vervelend om je Verstappen dekbed op te bergen met nummer 1 erop?
      We snappen dat.

      • + 13
      • 7 dec 2025 - 15:37
    • Rode Stier 33

      Posts: 923

      Niet nodig, Lando heeft het uiteindelijk verdiend. Het zal zeker niet de meest spraakmakende titel worden, maar hij heeft wel een WDC op zijn naam.

      • + 7
      • 7 dec 2025 - 15:38
    • Canson Po

      Posts: 2.886

      ah dus ik geef mijn mening en ik moet een zakje zuurtjes kopen? kom met een reactie die omvattend is jan L*L

      • + 4
      • 7 dec 2025 - 15:38
    • avda

      Posts: 191

      Lol, frisse lucht doet wonderen ;-)

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 15:41
    • ILMOP

      Posts: 1.209

      Wat een zure reactie. Degene die aan het einde van de rit met de bokaal naar huis gaat, is de terechte wereldkampioen.

      • + 11
      • 7 dec 2025 - 15:50
    • Snork

      Posts: 22.182

      Canson Pro, gemanipuleerd? Feiten graag.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 15:52
    • Canson Po

      Posts: 2.886

      @Snork

      Duidelijk zichtbaar; Honarije en nog een aantal strategic calls die enkel in het voordeel waren van Norris.

      Het veranderen van de voortrein opnieuw in het voordeel van Norris en dit tijdens de zomerstop op het moment dat Piastri duidelijk aan de leiding lag van het wk, Mclaren dacht hier wel mee weg te komen dat was buiten Max gerekend

      Het verleden van Mclaren waar reeds eerder Piloten onverklaarbaar hard instorten dit gebeurt nu opnieuw bij Piastri ...

      Opneens ligt Norris 24punten voor en blijkbaar is het self esteem van Piastri er net terug bovenop, makes you figure right.

      De link tssn al bovenstaande alsook de link tssn Brown en de fam Norris ...

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:02
    • gronkspike

      Posts: 91

      Je bedoelt natuurlijk abu Dhabi 2021 als meest gemanipuleerde titel ooit. Fijn dat je daar na al die jaren toch nog op terugkomt. Nu veel succes met je zuurtjes en huilen. Typische fanboy reactie van je

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 16:17
    • Canson Po

      Posts: 2.886

      bij staan er idd feiten, wat jij doet is puur bashen, zal me maar gedragen of je gaat een stoel nodig hebben.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:19
    • mario

      Posts: 14.693

      Canson Sneu..... Max is gewoon verslagen en Max gaat er beter mee om dan jij.... Jammer joh.... We wisten allemaal wel dat dit zou gaan komen.... Max heeft een hele mooie serie achter z'n naam staan en jij maakt het waardeloos met je opmerkingen.... Max verdient beter....

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 17:22
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.991

    Het zweet stond tussen m'n naad, maar gelukkig is het achter de rug.

    Lando fans gefeliciteerd!!

    Ik had het Max ook gegund en hij heeft de ballen uit z'n broek gereden, maar net wat puntjes te kort.

    Toch moeten we blij zijn met onze Nederlander en zijn talent.

    • + 6
    • 7 dec 2025 - 15:35
    • NicoS

      Posts: 19.805

      En zo is het @Ouw……

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:11
    • Elektropunkz

      Posts: 911

      Tsja …ik wou er niks achter zoeken … maar het aluhoedje in mij moet toch ff vermelden

      Er Stond een paar dagen terug al op de FIA site dat Lando world champion was in2025

      Hun waarzeggers hebben alsnog gelijk gekregen

      m.youtube.com/shorts/3Mh58TK_mr8

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:31
  • Joseph1000

    Posts: 263

    Goed uitgereden door Norris. Verdiend en ook piastri goed jaar gehad.👏
    Strategisch ook prima .piastri die Verstappen opjaagde om het veld lang te houden.

    • + 4
    • 7 dec 2025 - 15:35
  • van lotje,g

    Posts: 1.148

    Lando gefeliciteerd!!

    • + 4
    • 7 dec 2025 - 15:36
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.054

    Gefeliciteerd norris fans. Maar besef even dat Verstappen meer overwinningen heeft dan de wereldkampioen met 7 in zon o dominante auto. Ik vind het een wereldkampioen van de armoede. Ik zal wel weer veel reacties krijgen daarop maar dat boeit mij niet. Enige die het kampioenschap verdiende was Verstappen (als hij dat in spanje niet had gedaan, maarja als als)

    • + 11
    • 7 dec 2025 - 15:37
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.521

      Verstappen maakt 1 fout idd Barcelona hoeveel fouten heeft McLaren en zijn rijders gemaakt ?

      Normaal had die titel al lang moeten binnen zijn.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 15:41
    • Sil

      Posts: 230

      Diegene die aan het einde van het seizoen de meeste punten heeft verdiend het. Niks armoede, Verstappen heeft hem tot het einde gepusht. En hij is niet bezweken, dat
      Maakt hem een verdiende kampioen.

      • + 5
      • 7 dec 2025 - 15:42
    • Lulham

      Posts: 639

      Max heeft de meeste overwinningen, meeste poles en meeste ronden aan de leiding gereden. Dus als iemand het verdient is het Max. Maar uiteindelijk tellen alleen de punten.

      • + 4
      • 7 dec 2025 - 15:42
    • Smock

      Posts: 294

      Ik denk juist dat je heel veel plusjes gaat krijgen met het niveau op dit forum!

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 15:43
    • avda

      Posts: 191

      "don't matter if you win by an inch or a mile, winning's winning!" ;-)

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 15:46
    • Politik

      Posts: 9.558

      8 overwinningen halen in een team waar alles om jou draait en je teammaat slechts veldvulling is, is een stuk makkelijker dan 7 overwinningen tegen een teammaat die wel top is.
      Denk dan ook dat Norris met Tsunoda naast zich veel meer overwinningen had gehad en ook veel eerder WDC was geweest.

      • + 12
      • 7 dec 2025 - 15:46
    • Canson Po

      Posts: 2.886

      Ik denk Dat Piastri de meeste ronden aan de leiding reed, maar bon ik heb mijn mening al gegeven, op naar volgend jaar dit is niet bepaald een grand cru.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 15:47
    • Canson Po

      Posts: 2.886

      @Politiek Max had gewoon 20 GP's gewonnen in die Mclaren, hoeveel andere rijders in die RB hadden gewonnen, wel ik denk geen.

      • + 6
      • 7 dec 2025 - 15:49
    • Rode Stier 33

      Posts: 923

      Tsunoda wordt in dezelfde auto 17e in het klassement.... meer hoef ik niet te zeggen.

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 15:52
    • Snork

      Posts: 22.182

      Politik of MS of wie dan ook, wat een kul opmerking maak je. McLaren was al erg snel in het seizoen WCC. Dan heb je gewoonweg een beest van een auto. Dat maakt het verschil.

      • + 7
      • 7 dec 2025 - 15:55
    • SennaS

      Posts: 11.072

      Dan doe je die rbr auto te kort.
      Einde van het seizoen was rbr de snelste. Kopie van vorig jaar en mcl was na de zomerstop niet meer top.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:00
    • Snork

      Posts: 22.182

      Nee SennaS, Max was de enige die de verbeterde RB21 kon benutten. Yuki was nergens.

      • + 5
      • 7 dec 2025 - 16:02
    • Canson Po

      Posts: 2.886

      Yuki zat zelf bijna in achteruit, pffft wel jammer voor de kleine Japanner om er zo uit te moeten gaan, vond het wel zijn eigen fout bij die straf 2x van lijn vernaderd en Norris erbijna afgerost.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:09
    • snailer

      Posts: 30.927

      "8 overwinningen halen in een team waar alles om jou draait en je teammaat slechts veldvulling is, is een stuk makkelijker dan 7 overwinningen tegen een teammaat die wel top is."

      Je zou eens moeten uitrekenen hoeveel punten Piastri weg hebben gehaald bij Verstappen.

      Reken dan eens uit hoeveel de bijdrage van Tsunoda en Lawson waren: 0 punten

      klinklare onzin dus.

      Het is een groot voordeel om 2 sterke rijders te hebben ten opzichte van 1 rijder en eenrijder die er niets van bakte.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:16
    • Mr Marly

      Posts: 7.939

      Nyck, wat jij vind moet je in de vrieskast zetten.Lando Norris, wereldkampioen 2025!!!!!!! Geschiedenis geschreven met een speciale notering op Wikipedia.

      • + 5
      • 7 dec 2025 - 16:19
    • Politik

      Posts: 9.558

      Snork,

      Die Mclaren was snel in vrije lucht over 1 ronde. Het was absoluut geen auto waar je goed mee in kon halen. Gebrek aan topsnelheid.

      En hou eens op met je dubbele account kerel, strontvervelend ben je.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:39
    • mario

      Posts: 14.693

      @Mr. Marly: Zo is dat.....

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 17:00
    • mario

      Posts: 14.693

      @Politik: De mensen die het hardst schreeuwen over meerdere accounts, die hebben er waarschijnlijk zelf een hoop....
      Gaan we ons niet druk over maken....
      Wat wel belangrijk is is dat McLaren WCC is en dat Lando WDC is en hij heeft Max verslagen... Lando is nu WK!!!!!

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 17:03
  • SEN1

    Posts: 2.695

    Gefeliciteerd McLaren fans.

    Jammer dat Max niet voor wat extra spanning heeft gezorgd met een 2e pitstop. Het was best saai, op een paar laps na waarin Leclerc even leek aan te haken.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 15:37
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.351

    Degelijk gereden, maar wel genoeg voor dit jaar. Verstappen was dit jaar veruit de beste. Maargoed gefeliciteerd aan Lando en z’n fans. Hij heeft het niet makkelijk gehad dit jaar.

    • + 6
    • 7 dec 2025 - 15:38
  • Joeppp

    Posts: 8.152

    Gefeliciteerd voor de Mclaren fans! Na Villeneuve, Hill, Rosberg en Button is nu ook Norris aan de beurt.

    • + 4
    • 7 dec 2025 - 15:39
    • SennaS

      Posts: 11.072

      Je vergeet een aantal, zoals Senna, schumi, vettel en max

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 16:01
    • StevenQ

      Posts: 9.888

      Nee, hij noemt alleen mensen die 1 keer kampioen werden, tenminste, dat was zijn bedoeling maar Hill werd 2x kampioen

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:12
    • Canson Po

      Posts: 2.886

      3x he StevenQ bij de les blijven he : ]

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:23
    • Lulham

      Posts: 639

      Damon maar 1 keer...

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:24
    • Canson Po

      Posts: 2.886

      Graham 2!

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:26
    • StevenQ

      Posts: 9.888

      Oh, ja , dat was Graham, Damon inderdaad ook maar 1 keer

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:29
    • Joeppp

      Posts: 8.152

      Het zijn ook coureurs die niet de beste coureur waren van hun tijdperk maar zaten wel op de juiste tijd op de juiste plek.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:47
    • Canson Po

      Posts: 2.886

      bwa Nico en uncle Jens konden wel een aardig potje sturen, Damon Hill vond ik wel een zeer goede ontwikkelaar en kwam ook te laat in F1, Villeneuve was idd een mindere kampioen schumi pakte toen nog bij de titel in een veel mindere Ferrari.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:50
  • Lulham

    Posts: 639

    Gefeliciteerd McLaren en Lando fans!

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 15:39
  • hupholland

    Posts: 9.488

    Mooi voor Norris, dit was eigenlijk ook vanaf dag 1 zijn titel. Aan het begin had ie het moeilijk om dat waar te maken, maar toen het Oscar zn titel leek te gaan worden kwam hij toch sterk terug. Ik ben er uiteindelijk blij mee. inhaalrace van Verstappen kwam veels te laat en was vrijwel onmogelijk. Was te mooi geweest als het gelukt was.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 15:40
  • Jermaine

    Posts: 7.140

    Norris a saaie campion met op pure skills niet echt een goede kampioen, maar vandaag heeft hij het gewoon netjes gedaan!

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 15:41
  • John6

    Posts: 11.375

    Goede race van Max, voor de rest was het een saaie race, er gebeurde voor de rest toch zeer weinig.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 15:41
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.521

    En die Mercedes was vandaag ook traag zeg.

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 15:42
    • Joseph1000

      Posts: 263

      Russel had geen zin ofzo 😅

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 15:45
    • hennie013

      Posts: 1.852

      Onvoorstelbaar traag, maar ja, Russell had al gezegd dat hij zich niet wilde mengen in de titelstrijd, dit was wel over de top !

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 15:49
  • Nomemory

    Posts: 44

    What do you mean by 'off,' does Verstappen have a claim to the title? Norris is simply the rightful world champion. Did it all completely on his own!!!

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 15:44
    • Aajd Flupke

      Posts: 46

      Jij kijkt F1 op de radio?

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:30
  • DutchTifosi

    Posts: 2.791

    Gefeliciteerd aan de Lando en McLaren fans. Eerste WDC en WCC titel sinds 1998. Chapeau!

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 15:44
  • Mr Marly

    Posts: 7.939

    Lando Norris WERELDKAMPIOEN 2025!!!!!!!
    Wauw, wat geweldig, tranen in mijn ogen van geluk na 18 jaar een McLaren coureur kampioen. Schitterend!!
    Onder immense druk gepresteerd, Leclerc goed kunnen afhouden en een paar mooie acties na zijn pitstop die cruciaal waren. Max gemaximaliseerd maar meer zat er niet in. En een kleine sneer naar degene die maanden onder zowat elk artikel plaatste dat Piastri Norris eraf ging rossen, deze is voor jullie.

    • + 8
    • 7 dec 2025 - 15:45
    • The Apex

      Posts: 442

      Waaronder heel ViaPlay. Vanaf Baku zei ik dat Oscar het weg aan het gooien is

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 15:57
    • Mr Marly

      Posts: 7.939

      Viaplay luister ik niet dus geen idee, ik zou gauw de TOTO invullen ;-).

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:13
    • mario

      Posts: 14.693

      @Mr. Marly: Heerlijk om dat te kunnen zeggen!!!! McLaren kampioen en nu ook WDC met Lando Norris!!! Woow..... Hier hebben wij heel lang op gewacht en het smaakt heerlijk!!! 😉

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 17:06
  • schwantz34

    Posts: 41.549

    Dikke proficiat aan Lando en McLaren, maar manoman wat heeft een ontketende Max ze ervoor laten zweten zeg in de 2e seizoenshelft!

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 15:46
    • Snork

      Posts: 22.182

      Door Max werd het alsnog spannend en met 2 puntjes (!!) verschil heeft hij het verloren.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 15:57
    • mario

      Posts: 14.693

      Lando zou niet opgewassen zijn t.ov. de druk??? Ze hebben het bij McLaren tot in de puntjes uitgevoerd en Lando heeft het perfect uitgevoerd.... Geen last van druk.... Gewoon de race uitrijden en het WK binnenhalen.... Zoals ze dat eerder ook met Max bij RBR hebben gedaan hebben ze dat vandaag met McLaren gedaan....

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 17:15
  • RonHymer

    Posts: 80

    Gereden als een kampioen! Erg knap onder deze druk. Verstappen ook heel goed. Meer kon hij niet doen. Piastri weer minder goed.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 15:52
  • rwinn2893

    Posts: 160

    Gefeliciteerd Lando! Wat een buitengewoon saai slot van het seizoen dat al vrij weinig glans had. Blij dat DRS weg is en deze generatie auto's want wat waren die beloften van Brawn en co weinig waard zeg de afgelopen 4 jaar. Max prima gereden en knap nog om op 2 punten tweede te worden. Wat heeft red bull trouwens weinig gedaan om lando het nog zuur te maken zeg.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 15:53
  • SennaS

    Posts: 11.072

    Mcl en Lando fan gefeliciteerd. Dik verdiend wk, ondanks blunders van zijn team.
    Max fans ook gefeliciteerd, die het seizoen toch nog spannend hebben gemaakt en vooral dankzij topper Max, wat een coureur.
    De jonge Piastri in zijn3e seizoen gaat er uiteindelijk wel komen.
    Gelukkig is het Yuki niet gelukt om in opdracht van rbr doelbewust Lando te laten crashen.
    Het rbr teams heeft zichzelf weer eens op de kaart gezet.

    • + 5
    • 7 dec 2025 - 15:55
    • Snork

      Posts: 22.182

      Alsof Tsunoda de opdracht had om Norris van de baan te rijden. Dat je het durft op te schrijven.
      Ik vrees dat ik het jou niet eens aan kan rekenen, gevalletje koekoek….

      • + 6
      • 7 dec 2025 - 16:00
    • SennaS

      Posts: 11.072

      Heb je radio niet gevolgd en die poging met slingeren en van de baan duwen?
      Maar goed als rbr fanboy valt het jou niet een op, dat is pas zorgelijk.
      Geniet van de wk en een top prestatie van Max het hele seizoen, hij heeft het kleur gegeven.

      • + 4
      • 7 dec 2025 - 16:04
    • jd2000

      Posts: 7.495

      Man, man SennaS wat ben jij een sneu kereltje.

      • + 6
      • 7 dec 2025 - 16:09
    • StevenQ

      Posts: 9.888

      Waar haal jij vandaan dat het de bedoeling was Lando te laten crashen?

      De bedoeling was Lando ophouden zodat Leclerc dichterbij kon komen, dat was voor mensen die normaal kunnen denken heel duidelijk

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 16:19
    • mario

      Posts: 14.693

      Daar leek het wel op hè.... Yuki kon het niet, maar het was wel de intentie....

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 17:07
  • misstappen

    Posts: 3.436

    Vene vidi lando… congrats!

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 16:02
  • mario

    Posts: 14.693

    Echt een verdiende titel.... Sommige mensen zeiden dat hij niet tegen de druk kon, maar vandaag heeft ie laten zien dat hij wel tegen de druk kon en gewoon die auto thuis kon brengen en daarmee de WK halen.... Petje af voor Lando!!!
    Echt een waardige opvolger van Max.... Hij is de beste dit jaar!!!!

    • + 4
    • 7 dec 2025 - 16:06
  • Snelrondje

    Posts: 8.915

    Lando heeft deze finale perfect gereden en is daarmee terecht kampioen. Felicitaties aan de Lando fans. Het was een interessant seizoen en de finale had nog de spanning die bij een finale hoort. Hopelijk wordt 2026 weer een seizoen vol spanning en wat drama

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 16:07
  • snailer

    Posts: 30.927

    Ik zie net de uitslag. Gefeliciteerd aan alle McLaren en Norris fans.

    Ik wil een shout out doen naar het design team van McLaren.
    Zij zijn de echte winnaars van dit kampioenschap!
    Hell of a job!


    Uiteraard en gezien de weg van Norris bij McLaren verdient hij het ook!

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 16:09
    • ILMOP

      Posts: 1.209

      Net zoals de design teams van RBR, Mercedes, Brawn GP, Ferrari en Renault de echte winnaars waren van de kampioenschappen van Max, Sebastian, Lewis, Nico, Jenson, Michael en Fernando!!

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:28
  • mario

    Posts: 14.693

    WOW!!!! Dit is zo geweldig..... Vorig jaar eindelijk een keer weer WCC voor McLaren en nu daarnaast ook nog een WDC..... Ondanks dat McLaren veel domme fouten heeft gemaakt toch ook wel top dat ze die coureurs altijd hebben laten racen met Papaya-Rules.... Het was lastig, maar het heeft ze wel gebracht waar ze nu zijn!!!! Enorm blij en trots op MIJN team!!!!

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 16:10
  • mario

    Posts: 14.693

    Straatfeest!!!!! Ik hoef geen emoticons te gebruiken, want we weten wel waar het feestje is!!!!

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 16:11
  • MrStef85

    Posts: 6.556

    Gefeliciteerd Norris. Uiteindelijk was het toch een mooi seizoen tot het einde.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 16:15
  • Joseph1000

    Posts: 263

    P3 was dus meer dan genoeg voor Norris en met Leclerc als enige achtervolger kon hij desnoods nog een plek wisselen met piastri.
    Russel had zoiets ik bemoei me er niet mee ofzo 😅
    Trouwens wat een mooi circuit zit veel oliegeld in.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 16:18
    • mario

      Posts: 14.693

      Lando heeft precies gedaan wat ie moest doen en zich dus niet gek laten maken.... Hij heeft het perfect uitgevoerd.... Zoals het moest.... En de beste van 2025 en goed uitgevoerd en Max van z'n troon gestoten.... Mooi om te zien!!!

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:30
    • mario

      Posts: 14.693

      Als je oliedollars hebt, kun je het daar misschien investeren....

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:43
  • mario

    Posts: 14.693

    Welverdiend Lando!!!!

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 16:50

