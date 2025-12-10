De Formule 1 staat aan de vooravond van een grote verandering. Er gaan volgend seizoen nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden, en dat kan voor veel veranderingen gaan zorgen. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zijn de nieuwe regels een voordeel voor Max Verstappen.

Er gaan in 2026 veel dingen veranderen in de Formule 1. De grootste veranderingen zullen plaatsvinden op motorisch vlak, en deze nieuwe regels hebben de aandacht gewekt van een aantal nieuwe fabrikanten. Zo keren Honda en Ford terug in de Formule 1, en debuteert Audi in de sport. De nieuwe regels zorgen er ook voor dat de nieuwe motoren ook anders in elkaar zullen steken.

De elektrische componenten gaan een grotere rol spelen, en dat kan voor een nieuwe dynamiek gaan zorgen. Het is nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren, en welke fabrikanten en teams kunnen gaan strijden om de zeges.

Nieuwe uitdagingen

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zullen de nieuwe regels voor sommige coureurs een voordeel zijn. De Oostenrijker legde dat uit in de podcast Beyond the Grid: "We moeten een te kort aan elektrische power over één ronde gaan compenseren, vooral op de circuits met de lange rechte stukken. Ik denk dat met wat we nu zien, met de strategieën, voor een soort nieuw stuk op het schaakbord gaat zorgen."

Waarom heeft Max Verstappen een voordeel?

Wolff stelt dat het voor nieuwe uitdagingen gaat zorgen: "Wanneer gaat een coureur zijn extra energie gebruiken? Wie is hier beter op voorbereid? Ik denk dat de generatie simcoureurs zich hier in een goede positie bevindt. Kijk bijvoorbeeld naar George Russell en zijn generatie, zoals Max, ze brengen veel tijd door op de simulator en daar genieten ze van. Dat hoort bij hun generatie."

De coureurs die veel tijd doorbrengen in de digitale wereld hebben volgens Wolff een voordeel: "Dus ja, ik denk dat degenen die genieten van die virtuele wereld, thuis of op de fabriek, een voordeel zullen hebben ten opzichte van de rest."