user icon
icon

Wolff wijst groot voordeel van Verstappen aan voor 2026

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff wijst groot voordeel van Verstappen aan voor 2026

De Formule 1 staat aan de vooravond van een grote verandering. Er gaan volgend seizoen nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden, en dat kan voor veel veranderingen gaan zorgen. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zijn de nieuwe regels een voordeel voor Max Verstappen.

Er gaan in 2026 veel dingen veranderen in de Formule 1. De grootste veranderingen zullen plaatsvinden op motorisch vlak, en deze nieuwe regels hebben de aandacht gewekt van een aantal nieuwe fabrikanten. Zo keren Honda en Ford terug in de Formule 1, en debuteert Audi in de sport. De nieuwe regels zorgen er ook voor dat de nieuwe motoren ook anders in elkaar zullen steken.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 'Klap voor Verstappen: Lambiase krijgt mogelijk nieuwe rol bij Red Bull'

'Klap voor Verstappen: Lambiase krijgt mogelijk nieuwe rol bij Red Bull'

7 dec

De elektrische componenten gaan een grotere rol spelen, en dat kan voor een nieuwe dynamiek gaan zorgen. Het is nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren, en welke fabrikanten en teams kunnen gaan strijden om de zeges.

Nieuwe uitdagingen

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zullen de nieuwe regels voor sommige coureurs een voordeel zijn. De Oostenrijker legde dat uit in de podcast Beyond the Grid: "We moeten een te kort aan elektrische power over één ronde gaan compenseren, vooral op de circuits met de lange rechte stukken. Ik denk dat met wat we nu zien, met de strategieën, voor een soort nieuw stuk op het schaakbord gaat zorgen."

Waarom heeft Max Verstappen een voordeel?

Wolff stelt dat het voor nieuwe uitdagingen gaat zorgen: "Wanneer gaat een coureur zijn extra energie gebruiken? Wie is hier beter op voorbereid? Ik denk dat de generatie simcoureurs zich hier in een goede positie bevindt. Kijk bijvoorbeeld naar George Russell en zijn generatie, zoals Max, ze brengen veel tijd door op de simulator en daar genieten ze van. Dat hoort bij hun generatie."

De coureurs die veel tijd doorbrengen in de digitale wereld hebben volgens Wolff een voordeel: "Dus ja, ik denk dat degenen die genieten van die virtuele wereld, thuis of op de fabriek, een voordeel zullen hebben ten opzichte van de rest."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.019

Ha, gelukkig staat Max in het bericht....anders geen reacties....niet van mij in ieder geval.

  • 2
  • 10 dec 2025 - 16:55
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.019

    Ha, gelukkig staat Max in het bericht....anders geen reacties....niet van mij in ieder geval.

    • + 2
    • 10 dec 2025 - 16:55
    • Golf-GTI

      Posts: 1.636

      😶

      • + 1
      • 10 dec 2025 - 17:01
    • Larry Perkins

      Posts: 62.049

      Niet weer zo negatief @Ouw, als het over Franz Hermann was gegaan zou er ook wel op gereageerd worden...

      • + 0
      • 10 dec 2025 - 17:02

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×