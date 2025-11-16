Daniil Kvyat heeft in een video van Motorsport een lijstje samengesteld met de beste Formule 1-coureurs op allerlei specifieke onderdelen. En opvallend: de naam van Max Verstappen komt nergens voorbij. Toeval, scherpe keuze of simpelweg eerlijk oordeel van de Rus? De timing en geschiedenis maken het in elk geval pikant.

Kvyat kent Verstappen maar al te goed. Hij reed jarenlang in de Formule 1, verloor ooit zijn Red Bull Racing-zitje aan de jonge Nederlander en zag vervolgens hoe Verstappen een relatie kreeg met zijn ex-vriendin Kelly Piquet. Met Piquet heeft Kvyat dochter Penelope, waardoor de dynamiek tussen de twee coureurs sinds jaar en dag voer is voor speculatie. Toch klinkt vanuit de paddock dat de onderlinge band tegenwoordig gewoon prima zou zijn.

Kvyat noemt Verstappen geen enkele keer

Desondanks viel Verstappens naam dus geen enkele keer toen Kvyat werd gevraagd welke coureur ergens écht in uitblinkt. Dit is de volledige lijst van vragen én de antwoorden van de Rus:

Geen Verstappen dus – niet bij kwalificeren, niet bij regen, niet bij mentaliteit. Terwijl de Nederlander op al die vlakken door velen juist wél wordt gezien als de beste van zijn generatie. Kvyat hield echter vast aan legendes uit het verleden en één complimentje voor zichzelf.

Of hij Verstappen bewust mijdt, blijft gissen. Maar het levert een lijstje op dat ongetwijfeld tot discussie gaat leiden, zeker nu de viervoudig wereldkampioen in topvorm is en record na record breekt. Eén ding is zeker: als het aan Kvyat ligt, staan andere namen bovenaan. En dat is in de F1-wereld – met hun gezamenlijke historie – voer voor nóg meer gesprek.