user icon
icon

Ex-vriend Kelly Piquet weigert Verstappen te noemen bij beste F1-coureurs

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ex-vriend Kelly Piquet weigert Verstappen te noemen bij beste F1-coureurs
  • Gepubliceerd op 16 nov 2025 09:29
  • comments 32
  • Door: Jeroen Immink

Daniil Kvyat heeft in een video van Motorsport een lijstje samengesteld met de beste Formule 1-coureurs op allerlei specifieke onderdelen. En opvallend: de naam van Max Verstappen komt nergens voorbij. Toeval, scherpe keuze of simpelweg eerlijk oordeel van de Rus? De timing en geschiedenis maken het in elk geval pikant.

Kvyat kent Verstappen maar al te goed. Hij reed jarenlang in de Formule 1, verloor ooit zijn Red Bull Racing-zitje aan de jonge Nederlander en zag vervolgens hoe Verstappen een relatie kreeg met zijn ex-vriendin Kelly Piquet. Met Piquet heeft Kvyat dochter Penelope, waardoor de dynamiek tussen de twee coureurs sinds jaar en dag voer is voor speculatie. Toch klinkt vanuit de paddock dat de onderlinge band tegenwoordig gewoon prima zou zijn.

Meer over F1 Gefrustreerde Russell hervat klaagzang op Verstappen

Gefrustreerde Russell hervat klaagzang op Verstappen

7 nov
 Red Bull bevestigt: op deze datum wordt de auto van Verstappen gelanceerd voor 2026

Red Bull bevestigt: op deze datum wordt de auto van Verstappen gelanceerd voor 2026

11 nov

Kvyat noemt Verstappen geen enkele keer

Desondanks viel Verstappens naam dus geen enkele keer toen Kvyat werd gevraagd welke coureur ergens écht in uitblinkt. Dit is de volledige lijst van vragen én de antwoorden van de Rus:

  • Beste in kwalificatie? Ayrton Senna.”

  • Beste inhalen? Fernando Alonso.”

  • Beste verdediger? “Ook Fernando.”

  • Beste in de regen? “Laten we weer Senna zeggen.”

  • Beste in het afstellen van de auto? Alain Prost.”

  • Mentaliteit? “Ik weet het niet, mezelf.”

Geen Verstappen dus – niet bij kwalificeren, niet bij regen, niet bij mentaliteit. Terwijl de Nederlander op al die vlakken door velen juist wél wordt gezien als de beste van zijn generatie. Kvyat hield echter vast aan legendes uit het verleden en één complimentje voor zichzelf.

Of hij Verstappen bewust mijdt, blijft gissen. Maar het levert een lijstje op dat ongetwijfeld tot discussie gaat leiden, zeker nu de viervoudig wereldkampioen in topvorm is en record na record breekt. Eén ding is zeker: als het aan Kvyat ligt, staan andere namen bovenaan. En dat is in de F1-wereld – met hun gezamenlijke historie – voer voor nóg meer gesprek.

 

@autosportofficial Daniil Kvyat builds his ultimate F1 driver to take on the perfect AI racecar 🏎️ #A2RL #AutonomousRacing #RaceToInnovate ♬ original sound - Autosport
DenniSNL1980

Posts: 375

Hoe vaak gaan jullie hem als "F1 nieuws-s.te" nog als 3-voudig kampioen neerzetten?
Verder lekker boeiend wie welke coureur waar op zijn lijstje zet.

  • 23
  • 16 nov 2025 - 09:55
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Daniil Kvyat Red Bull Racing

Reacties (32)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.804

    Rancune?
    Voor de, meestal, niet allemaal, niet zo snuggere Maxfans betekent het dat hij nog steeds kwaad is op Max.

    • + 5
    • 16 nov 2025 - 09:54
    • SEN1

      Posts: 2.676

      Wat goed dat je heel erg nadrukkelijk niet doet generaliseren ouwe chagerijnige vent 😃 ongeacht toch een zielig commentaartje om reacties uit te lokken.


      Daniil Kvyatt is geen verkeerde jongen en iedereen heeft recht op zijn eigen mening.

      • + 10
      • 16 nov 2025 - 11:19
    • schwantz34

      Posts: 41.366

      Ik denk dat er stiekem nog wel wat Ouw-zeer bij Kfiat jegens Max aanwezig is...

      • + 5
      • 16 nov 2025 - 11:22
    • HarryLam

      Posts: 5.024

      Hij noemt Hamilton ook niet.

      • + 1
      • 16 nov 2025 - 11:29
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.804

      Er zijn 'n dot Redbull en Maxfans die de boel goed uiteen zetten en de boel goed onderbouwen.....maar je kunt natuurlijk niet onderkennen dat de meeste fans zomaar wat in de ruimte l*llen toch?

      • + 5
      • 16 nov 2025 - 12:13
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.804

      ....net zoals ik dus..

      • + 0
      • 16 nov 2025 - 12:13
    • jd2000

      Posts: 7.404

      Neem aan dat dit herkenning is, aangezien jij een indrukwekkende productie van onzin op je naam hebt staan.

      • + 4
      • 16 nov 2025 - 14:07
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.804

      Ik spaar mezelf niet jd.

      • + 0
      • 16 nov 2025 - 16:35
  • DenniSNL1980

    Posts: 375

    Hoe vaak gaan jullie hem als "F1 nieuws-s.te" nog als 3-voudig kampioen neerzetten?
    Verder lekker boeiend wie welke coureur waar op zijn lijstje zet.

    • + 23
    • 16 nov 2025 - 09:55
    • marcelf1fan

      Posts: 447

      Waarschijnlijk door een Britse site geschreven en letterlijk vertaald en niet gecontroleerd. Kan immers geen schrijffout zijn.

      • + 4
      • 16 nov 2025 - 10:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.804

      Dit was nog 'n interview van vorig jaar voordat Max zijn 4de pakte natuurlijk.

      • + 6
      • 16 nov 2025 - 11:31
    • Larry Perkins

      Posts: 61.505

      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.
      4-voudug wereldkampioen.
      VIERvoudig wereldkampioen.

      Wellicht dat het nou opvalt...

      • + 9
      • 16 nov 2025 - 11:49
  • Snorremans

    Posts: 118

    Als alle antwoorden in beton gegoten zijn hoef je de vraag ook niet te stellen.

    Oftewel...dit is zijn MENING. En de media is de beroerdste niet om hier weer een hele heisa van te maken.

    Ben geen Kvyat fan maar hier is totaal niks op tegen.

    • + 5
    • 16 nov 2025 - 10:21
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.822

    In mijn lijst voor al die items staat alleen Schumacher genoemd. En zo heeft iedereen zijn eigen lijstje.

    • + 2
    • 16 nov 2025 - 10:30
  • Pietje Bell

    Posts: 31.915

    Daniil Kvyat nam het zaterdag op tegen AI-gestuurde Formule-wagens. Het ging om een demonstratierace, bedoeld om te wijzen op de mogelijke toekomst van het racen.

    Kvyat kwam in actie tijdens de Abu Dhabi Autonomous Racing League. Dit is een gloednieuwe raceklasse, waarbij engineers, wetenschappers en programmeurs de AI-gestuurde wagens instellen. Elk jaar strijden diverse teams van onderwijsinstellingen tegen elkaar om zo een AI-gestuurd kampioenschap uit te schrijven.
    De wagens zijn afgeleid van de Super Formula-auto’s die in Japan worden gebruikt en kunnen snelheden tot 300 kilometer per uur behalen.

    Motorsport Global heeft een uitgebreid verslag geschreven en ik heb alles wat Daniil
    op zijn story heeft geplaatst in een video gezet.

    Motorsport: www.motorsport.com(...)ort-time/10777058/?

    Compilatie Daniil: i.imgur.com/jztBvKv.mp4

    • + 0
    • 16 nov 2025 - 10:36
    • Pietje Bell

      Posts: 31.915

      Ah, daar is ie dan toch nog geplaatst.

      • + 0
      • 16 nov 2025 - 11:44
  • Pietje Bell

    Posts: 31.915

    Aangezien het zondag is blijven de linken lang in het filter, dus maar haakjes.

    Daniil Kvyat nam het zaterdag op tegen AI-gestuurde Formule-wagens. Het ging om een demonstratierace, bedoeld om te wijzen op de mogelijke toekomst van het racen.

    Kvyat kwam in actie tijdens de Abu Dhabi Autonomous Racing League. Dit is een gloednieuwe raceklasse, waarbij engineers, wetenschappers en programmeurs de AI-gestuurde wagens instellen. Elk jaar strijden diverse teams van onderwijsinstellingen tegen elkaar om zo een AI-gestuurd kampioenschap uit te schrijven.
    De wagens zijn afgeleid van de Super Formula-auto’s die in Japan worden gebruikt en kunnen snelheden tot 300 kilometer per uur behalen.

    Motorsport Global heeft een uitgebreid verslag geschreven en ik heb alles wat Daniil
    op zijn story heeft geplaatst in een video gezet.

    Motorsport: https://www.motorsport(.)com/general/news/a2rl-season-2-finals-show-a-lot-can-happen-in-a-short-time/10777058/?

    Compilatie Daniil: https://i.imgur(.)com/jztBvKv.mp4

    • + 0
    • 16 nov 2025 - 11:26
  • John6

    Posts: 11.276

    Lekker belangrijk de mening van Kvyat om daar een artikel aan te wijden.

    • + 2
    • 16 nov 2025 - 11:39
    • HarryLam

      Posts: 5.024

      Hij noemt Lance Stroll ook niet...

      • + 0
      • 16 nov 2025 - 16:17
  • Pietje Bell

    Posts: 31.915

    Toen Kvyat Kelly met dochter en al 9 weken na haar geboorte definitief zijn huis uit had
    gezet deed Kelly het voorkomen alsof ZIJ hem gedumpt had.
    Ze heeft dat later wel terug getrokken, omdat iedereen wel wist dat HIJ de relatie
    voor de derde keer beëindigd had.

    https://postimg.cc/vDx99qgH

    "Roses are red, violets are blue,
    garbage is dumped and so are you."

    Er gaan zeer hardnekkige geruchten rond dat Kelly wel mee verhuisd is met Max naar
    zijn nieuwe woning, maar dat de relatie over is. Heel veel signalen wijzen ook in die richting.

    Kelly is itt tot anders niet actief op haar IG. Ze heeft alleen afgelopen week een story
    geplaatst met 6 afbeeldingen van een dansende dame en:

    https://youtu.be/PIb6AZdTr-A

    • + 3
    • 16 nov 2025 - 12:01
    • HarryLam

      Posts: 5.024

      Ze was anders nog vol enthousiasme aanwezig in Brazilie...

      • + 1
      • 16 nov 2025 - 16:22
    • HarryLam

      Posts: 5.024

      Hoewel het me opviel dat Max zo snel na de race weer naar huis vloog.

      • + 0
      • 16 nov 2025 - 16:24
    • Pietje Bell

      Posts: 31.915

      HarryLam

      Ze was anders nog vol enthousiasme aanwezig in Brazilie...
      =====================================================

      Is dat zo? Velen met mij hebben iets anders gezien.

      Ze was tijdens de race niet in de RBR garage. Ze stond na afloop achter
      de re.cl.a.me borden naast de McLaren teamleden. Toen Max uit zijn auto
      stapte liep hij die 5 meter niet naar haar toe, maar ne.g.eerde hij haar.
      Ze stond tijdens de podiumceremonie niet bij Waché, Mekies en Marko,
      maar helemaal achteraan bij een paar RBR fans en de RBR PR dame.

      Wat je enthousiasme noemt tijdens de GP in haar geliefde Brazilië.
      Andere jaren was ze er 3 dagen en volop in the picture, daar zorgde ze wel voor. Deze keer was ze er alleen tijdens de race met haar broer Nelson, die meteen weer wegging.
      Ze heeft niet één foto gepost van haar vakantie met Max en de kinderen
      bij haar vader in Brasilia. Andere jaren postte ze een fotodump
      van 20+ foto's oid.

      Kelly helemaal links van de McLaren crew in een spijkerbroek met bomber jacket:

      https://postimg.cc/xJ3d7xKL

      Kelly helemaal achteraan tijdens de podium ceremonie:

      https://postimg.cc/T5pFMG54

      Kelly onopvallend met zonnebril tussen de McLaren mensen:

      https://postimg.cc/BPH51wrt

      Het enthousiasme straalt er idd van af!

      • + 0
      • 16 nov 2025 - 16:52
    • HarryLam

      Posts: 5.024

      Ja...wel opvallend.

      • + 0
      • 16 nov 2025 - 17:32
    • Housmans

      Posts: 249

      😂🤣😂

      • + 0
      • 16 nov 2025 - 17:50
  • schwantz34

    Posts: 41.366

    Bam! Collin Veijer (uut Staphorst) heeft zojuist in de laatste Moto2 race op Valencia een geweldige p4 gepakt Die is er helemaal klaar voor om volgend seizoen mee te gaan vechten voor de titel, en daardoor automatisch serieus kans te maken op een MotoGP zitje!

    • + 8
    • 16 nov 2025 - 12:57
  • Speedpuppet

    Posts: 9.502

    Logisch toch, dat hij Schumacher ook nergens noemt is kwalijker. Lijstje van niets dus

    • + 1
    • 16 nov 2025 - 13:10
  • jd2000

    Posts: 7.404

    Lekker belangrijk.

    • + 0
    • 16 nov 2025 - 14:04
  • Beri

    Posts: 6.744

    Al deze vragen zijn irrelevant. De antwoorden zijn namelijk duidelijk; Pre oorlog Grand Prix racen is de GOAT Nuvolari. Na de oorlog is het Clark.

    • + 0
    • 16 nov 2025 - 15:26
  • LucaF1

    Posts: 470

    ik weiger dat ook ;-))

    • + 0
    • 16 nov 2025 - 16:13
  • Pietje Bell

    Posts: 31.915

    "16 nov 2025 #a2rl #airacing #autonomousdriving
    Join us to watch the second edition of the Abu Dhabi Autonomous Racing League -
    the A2RL series - taking place at Formula 1's Yas Marina Abu Dhabi Grand Prix circuit.
    Now 18 months on from its pioneering first exhibition of autonomous cars' capabilities,
    see how far the concept has come - featuring a 'human vs AI' showcase with ex-Formula 1
    driver Daniil Kvyat and a six-car autonomous racing showdown."

    Video is van The Race: https://youtu.be/2HNjl_VipsA

    • + 0
    • 16 nov 2025 - 17:13

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.365
  • Podiums 124
  • Grand Prix 230
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar