Kwalificatie GP van Toscane: Lewis Hamilton te snel voor Valterri Bottas en Max Verstappen

Kwalificatie Grand Prix van Toscane

Lewis Hamilton heeft zijn 95ste poleposition gepakt in Mugello. Hij was daarmee sneller dan Valterri Bottas en Max Verstappen. Alexander Albon start zondag vanaf de vierde stek.

Top Tien

De top tien ziet er als volgt uit:

Hamilton, Bottas, Verstappen, Albon, Leclerc, Perez, Stroll, Ricciardo, Sainz en Ocon.

Q1 van Start: wie valt er af?

De beide Williams-coureurs begeven zich direct op de baan. Er staat een stevig briesje op het rechte stuk. Jack Plooij van Ziggo Sport ziet de vlaggen strakker aan de mast hangen.

Als alle auto's een eerste run hebben gedaan (allen op zacht rubber) dan ziet de top tien er zo uit:

Bottas, Hamilton, Verstappen, Stroll, Perez, Albon, Leclerc, Kvyat, Sainz, en Ricciardo.

Met nog zeven minuten te gaan zouden de afvallers nu zijn:

Gasly, Raikkonen, Russell, Grosjean en Magnussen. Deze heren zullen dus haast hebben in een tweede run te doen en daarmee een poging te wagen om door te gaan naar het tweede deel van de kwalificatie.

Na het vallen van de vlag in Q1 zijn de definitieve afvallers:

Gasly, Giovinazzi, Russell, Latifi, Magnussen.

George Russell toont ballen: hij komt iets te wijd uit de bocht, maar houdt het gas vol in gedrukt zelfs als hij met een halve auto door het grind raast. Het helpt de Williams-coureur niet aan een snellere tijd: ook hij valt af na Q1.

Sebastian Vettel komt met de hakken over de sloot. De winnaar van de vorige Grand Prix kan dit keer geen potten breken, hij valt af en laat zijn teleurstelling horen via de boordradio. Dat hij af valt is opvallend, gezien hij het hele weekend al snel was en zich in de top tien zelfs voor zijn teamgenoot en voor Alexander Albon in de Red Bull wist te nestelen.

Q2: Wie gaat er door naar de top tien?

Na de eerste doorkomst van alle coureurs ziet de top tien er voorlopig als volgt uit:

Hamilton, Bottas, Verstappen, Albon, Ricciardo, Stroll, Leclerc, Ocon, Perez en Norris.

Uitvallers zouden na de eerste run zijn: Kvyat, Sainz, Vettel, Grosjean en Raikkonen. Zij zullen dus graag hun tijd willen aanscherpen in een tweede run.

Nicholas Latifi laat bij de microfoon van Jack Plooij weten dat de baan sneller is geworden sinds deze ochtend, hij had last van onderstuur en ook het bijstellen van zijn neerwaartse druk mocht hem niet hepen.

Antonio Giovinazzi zegt dat hij teleurgesteld is, hij had het lastig op het "moeilijke" circuit. Na een foutje had er veel meer in gezeten, denkt Giovinazzi en daarom is hij ontevreden met zijn prestatie.

George Russell was sneller dan zijn teamgenoot, maar heeft zijn auto behoorlijk omgegooid. Hij dacht: "fuck it" en ging ervoor. Hij hield de klepel naar beneden toen hij te wijd ging en grind hapte. Hij klaagde over de communicatie en "beschadigde zijn auto voor de rest van de ronde". Russell is met zijn snelste ronde wel sneller dan zijn Williams-teamgenoot.

Na het vallen van de vlag in Q2 zijn de definitieve afvallers:

Norris, Kvyat, Raikkonen, Vettel, Grosjean.

Sebastian Vettel moet opgeven met een veertiende snelste tijd. Hij is daarmee 1,5 seconden langzamer dan de snelste Mercedes van Hamilton in Q2. Ferrari viert dit weekend haar 1000ste Grand Prix tijdens de Grote Prijs van Toscane op het circuit van Mugello. Normaal is dit het domein van tweewielers. Voor het eerst zijn er zo'n 3000 fans aanwezig tijdens een raceweekend in de Formule 1 dit jaar. Vettel had voor deze die-hard Ferrari fans graag hoger gekomen dan zijn veertiende startplaats. Albon staat een halve tiende achter Max Verstappen en verbetert zichzelf, hij staat nu netjes achter Max Verstappen.

Q3: Kan Max Verstappen Mercedes van de poleposition af houden?

De coureurs rijden langzaam in hun outlap en concentreren zich op de baan, en proberen een gat te vinden om aan te vallen, iedereen rijdt naar buiten op zacht rubber. De spanning stijgt, en elke fout zal worden afgestraft op Mugello: direct naast de baan bevinden zich veel grindbakken, in plaats van de kilometers aan asfalt uitloopstroken die er op de nieuwere circuits vaak te vinden zijn.

Na de eerste doorkomst rijdt Lewis Hamilton een 1.15:144. Verstappen komt tot de voorlopig derde tijd met een 1.15.546. Alexander Albon volgt vier tienden achter Verstappen op de vierde plaats. Daarachter: Perez, Stroll, Ricciardo, Leclerc, Sainz en Ocon.

De tweede en alles beslissende run volgt: de spanning neemt toe. Alle coureurs komen terug naar de pitstraat. Lewis Hamilton kan zijn 95ste poleposition pakken. Esteban Ocon bezwijkt onder de druk en spint van de baan. Daardoor kan Bottas zijn tijd niet aanscherpen, alle andere coureurs achter Ocon kunnen hun tijd ook niet aanscherpen. De enige coureur die tijdens deze tweede run in Q3 een verbetering weet aan te brengen is Charles Leclerc, hij pakt een indrukwekkende P5 voor Ferrari. Lewis Hamilton pakt zijn 95ste poleposition, drie tienden van een seconde achter de snelste Mercedes.

Het beloofde een zinderende kwalificatie te worden

De grote vraag was voorafgaand aan de kwalificatie: Kan Max Verstappen in de Red Bull poleposition weghouden bij Mercedes? Jenson Button verwachtte dat de Nederlander daartoe wel in staat zou zijn na de derde vrije training deze ochtend. Toen stond Verstappen een fractie achter Valterri Bottas en was sneller dan Lewis Hamilton. Lees ook hier de terug wat er gebeurde tijdens de eerste en de tweede vrije training.

Laat ook vooral uw mening weten over de kwalificatie. Dat kan onder deze pagina, maar u kunt ook uw mening kwijt in onze chatbox.