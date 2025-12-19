De eerste geluiden rond de nieuwe Red Bull Powertrains, ontwikkeld in samenwerking met Ford, zijn minder somber dan eerder werd geschetst. Volgens informatie van The Race lijken de motoren voor het seizoen 2026 niet structureel ondermaats, al wordt wel verwacht dat Red Bull Racing in de openingsfase moeite zal hebben om het maximale uit de power units te halen.

Bronnen rond het project benadrukken dat de betrouwbaarheid in de beginmaanden geen vanzelfsprekendheid is. Dat hoeft echter geen exclusief probleem voor Red Bull te zijn. Met het ingaan van het volledig nieuwe motorenreglement ligt kinderziektegevaar bij alle fabrikanten op de loer. De overstap naar een andere balans tussen verbrandingsmotor en elektrische componenten maakt het ontwikkelen van een foutloos pakket bijzonder complex.

Heeft Red Bull toch een achterstand?

Toch wordt binnen de paddock rekening gehouden met een achterstand van Red Bull Powertrains ten opzichte van Mercedes. De Duitse fabrikant zou bij de start van het nieuwe tijdperk over de sterkste motor beschikken en geldt in de wandelgangen als de referentie op de 2026-grid. Dat plaatst Red Bull Racing voor een flinke uitdaging, zeker in de eerste races van het seizoen.

Voor Red Bull breekt in 2026 een nieuw hoofdstuk aan. Na het afscheid van Honda neemt het team voor het eerst de volledige verantwoordelijkheid voor de motorontwikkeling. In Milton Keynes is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in kennis en mankracht. Daarbij werd nadrukkelijk gekeken naar de concurrentie. Met name bij Mercedes zou Red Bull meerdere sleutelfiguren hebben weggehaald om het project Red Bull Powertrains van de grond te krijgen.

Red Bull heeft voormalig Mercedes-engineers

Die ervaring kan van grote waarde blijken. Ingenieurs met een verleden bij Mercedes weten als geen ander hoe een competitieve en efficiënte krachtbron moet worden opgebouwd. Tegelijkertijd is het samenbrengen van al die kennis in een nieuw project geen garantie voor directe successen. De praktijk leert dat nieuwe motorprogramma’s tijd nodig hebben om volwassen te worden.

Ook Max Verstappen houdt daarom een slag om de arm. De Nederlander rekent er niet op dat Red Bull Racing tijdens de seizoensopener in Australië meteen de te kloppen ploeg is. De focus ligt volgens bronnen vooral op stabiliteit en het verzamelen van data, met het oog op progressie gedurende het seizoen.