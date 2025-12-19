user icon
Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

De eerste geluiden rond de nieuwe Red Bull Powertrains, ontwikkeld in samenwerking met Ford, zijn minder somber dan eerder werd geschetst. Volgens informatie van The Race lijken de motoren voor het seizoen 2026 niet structureel ondermaats, al wordt wel verwacht dat Red Bull Racing in de openingsfase moeite zal hebben om het maximale uit de power units te halen.

Bronnen rond het project benadrukken dat de betrouwbaarheid in de beginmaanden geen vanzelfsprekendheid is. Dat hoeft echter geen exclusief probleem voor Red Bull te zijn. Met het ingaan van het volledig nieuwe motorenreglement ligt kinderziektegevaar bij alle fabrikanten op de loer. De overstap naar een andere balans tussen verbrandingsmotor en elektrische componenten maakt het ontwikkelen van een foutloos pakket bijzonder complex.

Heeft Red Bull toch een achterstand?

Toch wordt binnen de paddock rekening gehouden met een achterstand van Red Bull Powertrains ten opzichte van Mercedes. De Duitse fabrikant zou bij de start van het nieuwe tijdperk over de sterkste motor beschikken en geldt in de wandelgangen als de referentie op de 2026-grid. Dat plaatst Red Bull Racing voor een flinke uitdaging, zeker in de eerste races van het seizoen.

Voor Red Bull breekt in 2026 een nieuw hoofdstuk aan. Na het afscheid van Honda neemt het team voor het eerst de volledige verantwoordelijkheid voor de motorontwikkeling. In Milton Keynes is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in kennis en mankracht. Daarbij werd nadrukkelijk gekeken naar de concurrentie. Met name bij Mercedes zou Red Bull meerdere sleutelfiguren hebben weggehaald om het project Red Bull Powertrains van de grond te krijgen.

Red Bull heeft voormalig Mercedes-engineers

Die ervaring kan van grote waarde blijken. Ingenieurs met een verleden bij Mercedes weten als geen ander hoe een competitieve en efficiënte krachtbron moet worden opgebouwd. Tegelijkertijd is het samenbrengen van al die kennis in een nieuw project geen garantie voor directe successen. De praktijk leert dat nieuwe motorprogramma’s tijd nodig hebben om volwassen te worden.

Ook Max Verstappen houdt daarom een slag om de arm. De Nederlander rekent er niet op dat Red Bull Racing tijdens de seizoensopener in Australië meteen de te kloppen ploeg is. De focus ligt volgens bronnen vooral op stabiliteit en het verzamelen van data, met het oog op progressie gedurende het seizoen.

StevenQ

Posts: 9.912

Het is dus NIET Ford die deze motor ontwikkeld, het is Red Bull zelf en Ford heeft slechts een functie als partner voor het elektrische gedeelte

  • 22
  • 19 dec 2025 - 08:40
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (18)

Login om te reageren
  • Patrace

    Posts: 6.420

    Deze motoren zijn zo complex geworden dat je bij iedereen wel problemen kunt verwachten. Dus of er is een gebrekkige betrouwbaarheid of ze moeten het vermogen terugschroeven.

    • + 4
    • 19 dec 2025 - 07:50
    • RonHymer

      Posts: 95

      Volgens mij is hij juist vereenvoudigd. De mgu h is komen te vervallen als ik het juist heb.

      • + 2
      • 19 dec 2025 - 09:43
    • NicoS

      Posts: 19.891

      Denk ook dat de complexiteit juist minder is, de 1500cc V6 blijft bestaan en hoeft minder pk’s te leveren dan de huidige motor.
      De uitdaging in de verbrandingsmotor zit hem meer in de synthetische brandstof die nu gebuikt moet worden, schijnt overigens een zeer kostbaar dingetje te worden met de literprijs….;)
      De grote uitdaging zit hem in het hybride deel die nu 50% van het vermogen moet leveren, vooral het managen en terugwinnen van elektrische energie zal (op sommige circuits) de grootste kopzorgen opleveren. Teams zullen veel moeten leren hoe ze de energie zo efficiënt mogelijk moeten gebruiken tijdens een ronde, daar gaat ook het verschil voornamelijk zitten.
      De pk’s uit de verbrandingsmotor gaan ze allemaal wel halen, het samenwerken met het hybride gedeelte zal cruciaal worden.

      • + 11
      • 19 dec 2025 - 10:10
  • StevenQ

    Posts: 9.912

    Het is dus NIET Ford die deze motor ontwikkeld, het is Red Bull zelf en Ford heeft slechts een functie als partner voor het elektrische gedeelte

    • + 22
    • 19 dec 2025 - 08:40
    • Taures

      Posts: 1.539

      Red Bull Power trains/Ford

      • + 3
      • 19 dec 2025 - 09:14
    • da_bartman

      Posts: 6.344

      Ford wil zijn bijdrage (begrijpelijker wijs) groter doen lijken dan het daadwerkelijk is. Maar verder dan het vervaardigen van delen voor het electrische gedeelte naar ontwerp van RBPT zelf komen ze echter niet.

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 09:25
    • RH

      Posts: 746

      Als basis gebruiken ze toch gewoon de Honda? Of zouden ze echt zonder gekopieerde tekening begonnen zijn?

      • + 1
      • 19 dec 2025 - 10:11
    • Pietje Bell

      Posts: 32.492

      "Als basis gebruiken ze toch gewoon de Honda?"

      Geloof je nu werkelijk dat Honda zo gek is om hen hun IP te schenken?! Ze worden concurrenten.
      Wel zijn er veel Honda mensen gebleven, maar de top mensen zijn van Mercedes overgekomen.

      • + 2
      • 19 dec 2025 - 10:44
    • OfficialPradero

      Posts: 1.495

      Volgens mij heb ik eerder dit jaar ergens iets gelezen, dat Ford juist meer betrokken is geraakt bij hele gehele proces. Dus niet alleen het electrische gedeelte.

      • + 1
      • 19 dec 2025 - 12:43
    • RH

      Posts: 746

      Nee ik geloof dat niet, maar geloof ook niet dat de engineers met een blindoek op hebben gelopen. Uiteindelijk beginnen ze denk ik, met heel veel informatie die ze van de honda motoren meenemen.

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 12:59
  • Supa

    Posts: 2.657

    Honda kwam in 2015 terug in F1 met McLaren en had toen echt veel problemen met de motor. Pas rond 2019 werd het goed en in 2020 konden ze echt races winnen. Dat duurde dus zo’n 4 a 5 jaar.

    Red Bull–Ford begint in 2026 met nieuwe regels. Ze hebben al wat kennis, maar Ford moet nog veel leren. Waarschijnlijk duurt het zo’n 3 jaar voordat hun motor goed genoeg is om echt mee te doen voor overwinningen.

    • + 7
    • 19 dec 2025 - 09:48
    • John60

      Posts: 15

      Én wat betreft de andere motoren, zijn die wel zover dat ze meteen voluit kunnen zonder problemen?

      • + 2
      • 19 dec 2025 - 11:10
    • Sluweslager

      Posts: 220

      Als ik me niet vergis lag dit niet helemaal 100% aan de Honda motoren.
      Dit had dacht ik ook te maken met hoe de aerodynamica van de McClaren de prestaties van de motoren tegenwerkte.
      Redbull had dit wel perfect in orde en verliep vanaf dag 1 de combinatie Redbull en Honda perfect.

      • + 2
      • 19 dec 2025 - 12:10
  • pieranja

    Posts: 7

    Gezien de nieuwe reglementen zal het niet alleen de motor zijn die de doorslag gaat geven. Wat ik ervan begrijp wordt het ook jongleren met de knopjes om electriciteit, benzine en actieve aero te bedienen. Het is ook de bedoeling dat we weer wat makkelijker achter elkaar kunnen rijden, dus dat zou in het voordeel moeten zijn van de betere coureurs. Ik vind de hele opzet nogal dwaas, maar goed. We zullen het ermee moeten doen.

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 11:06
  • Dinolog

    Posts: 6

    Ford heeft aardig wat ervaring met race motoren bv in Nascar , alleen het simultaan gebruik van de motor ism het electrische deel zal de grootste uitdaging zijn.
    Maar dat geldt voor alle motoren denk ik.

    • + 1
    • 19 dec 2025 - 11:47
  • Ernie5335

    Posts: 5.719

    Is het al maart?

    • + 1
    • 19 dec 2025 - 12:01
  • meister

    Posts: 4.162

    Pfff, die motor had nu al voor 99% klaar moeten wezen.

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 12:06
  • SennaS

    Posts: 11.120

    De geschiedenis leert dat het motor vermogen niet cruciaal is.
    Rbr is met Vettel met de relatief zwakke Renault motor 4 x wk geworden.
    Klantenteam mcl rijdt fabrieksteams mercedes met dezelfde motor zoek.
    Kortom, je kunt beter een raket auto hebben dan slechts een raket motor.
    Rbr is hier een goed voorbeeld van met Newey als wk maker.
    Daarom denk ik dat Aston Martin weleens zou kunnen verrassen, echter ze hebben niet de beste coureurs daar.

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 12:54

