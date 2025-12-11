Valtteri Bottas heeft eerder deze week zijn eerste werkdag gehad bij het gloednieuwe team Cadillac. Voor het eerst in zijn carrière werkt de Fin voor de Amerikaanse constructeur, terwijl hij afgelopen zondag nog als testrijder actief was bij Mercedes. Volgend jaar maakt Bottas zijn debuut voor Cadillac op de baan en bereidt hij zich nu al voor op dat moment.

De Fin laat weten dat hij trots is op zijn eerste dag binnen het team en geniet van zijn nieuwe werkomgeving. In 2026 debuteert Cadillac in de Formule 1 en maakt Bottas zijn rentree in de koningsklasse. Het wordt zijn dertiende seizoen in de sport, waarmee hij behoort tot de meest ervaren coureurs op de grid. Alleen Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg en toekomstig teamgenoot Sergio Pérez hebben meer seizoenen achter hun naam staan.

Bottas is trots op zijn eerste werkdag

Bottas is trots op zijn eerste stappen en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik ben enthousiast om eindelijk te kunnen beginnen als Cadillac-coureur. Dit is een trots moment in mijn carrière. Het voelt als het begin van een nieuw hoofdstuk. Terug op de grid bij een team dat aan het begin staat van zijn avontuur in deze sport."

"Het is speciaal om alles samen te zien komen bij een team dat vanaf nul begint. Het doet je beseffen hoeveel momentum er achter dit project zit. Het is belangrijk dat we een goede voorbereiding hebben, want dit zijn de eerste stappen richting de eerste wintertest. Maar ik kan niet wachten tot het seizoen begint en we echt gaan racen."

Bottas heeft zijn laatste races voor Sauber gereden en wist in zijn laatste seizoen geen punten te pakken. Al met al is de Fin maar liefst twee keer vicekampioen geworden. Hij werd dit in 2019 en 2020 bij Mercedes en eindigde achter zijn teamgenoot Lewis Hamilton.

Bottas wordt verwelkomd bij Cadillac

Het team zelf is ook erg blij met de Finse coureur, zo laat teambaas Graeme Lowdon weten: "Het is fantastisch om Valtteri eindelijk volledig aan boord te hebben. We zijn al behoorlijk lang bezig met het maken van alle plannen, dus het is geweldig om dit soort momenten nu echt te zien plaatsvinden terwijl we toewerken naar ons eerste seizoen op de baan.'

"Ik ben trots op het werk dat iedereen in het team levert. Formule 1 is de ultieme teamsport, en het zijn momenten als deze waarop je de vaardigheden, het talent en de expertise die we in huis hebben naar boven ziet komen. Valtteri gaat zich hier perfect thuis voelen", zo oordeelt de teambaas.

Bottas geniet van een lange carrière

Sinds 2013 is Bottas op de grid te vinden en hij startte als coureur bij Williams. Een seizoen later wist hij zijn allereerste podium te pakken en in 2017 vertrok hij naar Mercedes. De Fin heeft hier in vijf jaar tijd dan ook tien keer gewonnen en vertrok in 2022 naar het toenmalige Alfa Romeo. Hij eindigde in 2024 bij Sauber en is vanaf vandaag officieel Cadillac-coureur.