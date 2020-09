VT3 Grand Prix van Toscane: Max Verstappen komt een honderdste tekort op Valterri Bottas

Het kon wel eens een interessante kwalificatie worden vanmiddag op Mugello: Max Verstappen kwam tijdens de derde vrije training slechts een honderdste van een seconde tekort op Valtetri Bottas in de Mercedes.

De Limburger zette vlak voor het einde van de training voor het eerst een tijd op de zachte banden neer, en splitte daarmee de beide Mercedessen. Verstappen komt slechts 0.017 tekort op Bottas, Lewis Hamilton pakt de derde tijd en komt 0.083 tekort op zijn teamgenoot.

Met het vallen van de vlag weet Albon zijn snelste tijd van de voorlopig achtste plaats brengen: hij komt bijna een seconde tekort op Verstappen.

De volledige top tien is als volgt:

Bottas, Verstappen, Hamilton, Stroll, Gasly, Perez, Lecerc, Albon, Kvyat, Grosjean.

De beide Renault weten zich niet in de top tien te nestelen. McLaren worstelt ook nogal zo lijkt het. Gisteren crashte Lando Norris hard van de baan, vandaag komt het team nog niet in de top tien voor.

🏁 That’s the end of FP3. 🏁@Carlossainz55 finishes the session in P12, @LandoNorris P19. #TuscanGP | #FP3 🇮🇹 pic.twitter.com/fHvEEl3etk