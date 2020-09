VT1 op Mugello: Bottas snelste, nipt voor Verstappen en Leclerc

Valterrri Bottas was de snelste tijdens de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Toscane op het -voor de Formule 1-wereld althans- nieuwe circuit van Mugello. Verstappen staat er slecht 0,048 achter. Leclerc werd derde met zijn speciaal extra donker rode Ferrari. De negende ronde wordt verreden op het circuit in midden-Italië, normaal gesproken is deze baan het domein van tweewielers. Lewis Hamilton reed de vierde tijd.

De top-tien is daarachter als volgt: Gasly, Ocon, Kvyat, Norris, Albon en Ricciardo.

De teams en de coureurs waren veel op de baan te vinden tijdens de eerste vrije trainging omdat het voor vrijwel alle coureurs een circuit is waar zij nog nooit eerder hebben gereden met een Formule 1-bolide.

Verbetering bij Ferrari?

Ferrari viert dit weekend haar 1000ste Grand Prix, en de Ferrari's komen goed mee. Leclerc plaatse de derde tijd, terwijl Vettel de dertiende tijd laat noteren. Dat is al beter dan wat wij de vorige Grands Prix hebben gezien. Er lijkt dus verbetering te zijn.

Het thuiscircuit met de hogesnelheidsbochten lijkt Ferrari veel beter te liggen. Sebastian Vettel was vooral op de hardste band op de baan en leek zich te focussen op langere runs. Als Ferrari deze vorm weet vast te houden dan ziet alles er al vrij snel weer veel zonniger uit voor de Scuderia. Het zal de 3000 aanwezige diehard-fans dit weekend bekoren als het team zich naar de bovenste helft van de middenmoot kan verplaatsen.

👋 *Waves from the garage* 👋



It’s so good to see some fans back in the grandstands! 🤩 #TuscanGP 🇮🇹 pic.twitter.com/6ofZ3NYOGo — McLaren (@McLarenF1) September 11, 2020

Verstappen kan zijn tijd niet aanscherpen tijdens zijn laatste snelle ronde, wellicht had hij anders de eerst tijd kunnen pakken. Hij klaagt over verkeer op de boordradio, zijn engineer antwoordt dat het is wat het is, maar dat daardoor zijn tijd wel extra sterk is.

Nieuwe baan voor velen

Het is dus druk op de baan, er is continue actie als de coureurs vooral meters willen maken en data willen verzamelen voor hun teams. Kimi Raikkonen kent de baan al wel vanuit een Formule 1-bolide, hij heeft bijvoorbeeld in het verleden getest op het Ferrari-circuit. Dat is overigens wel lang geleden; 20 jaar geleden maakte hij zijn debuut door te testen voor Sauber op dit circuit. Hij verbaasde toen velen: Kimi had weinig opwarming nodig en was direct vanaf de eerste ronden bijzonder snel. Het blijft een legendarische Fin, het zou voor Kimi Raikkonen goed uitkomen als hij hier voor Alfa Romeo zijn eerste punten van het seizoen zou scoren, tot nu toe staat hij droog en dat zijn we niet van hem gewend. Uiteindelijk rijdt Raikkonen deze ochtend de elfde snelste tijd. Ook de Ferrari-coureurs kennen de baan vanuit een Formule 1-bolide: zij reden begin dit jaar al op hun thuiscircuit voor een filmdag.

Max Verstappen en beide AlphaTauri's snel

De baan lijkt Max Verstappen goed te liggen, hij komt nipt achter de snelste Mercedes. Verstappen zei gisteren dat hij onlangs de baan een dag lang heeft leren kennen met een GT-auto. Teamgenoot Albon lijkt het moeilijker te hebben, hij staat op een voorlopige negende plaats. Hij is daarmee de sloomste van de Honda-auto's.

First running at Mugello 👍 Always Lots to learn when you head to a new track, so it's time to get into 127 laps worth of data before the next session 👊👨‍💻



P2 #VER33 1:17.927

P5 #GAS10 1:18.676

P7 #KVY26 1:18.839

P9 #ALB23 1:19.068#TuscanGP #PoweredByHonda pic.twitter.com/em2IR4ZUWK — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) September 11, 2020

Pirelli heeft de drie hardste bandensoorten meegenomen naar Mugello.

Met nog twintig minuten te gaan ziet de top-tien er zo uit:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:17.879

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.048

3 Charles LECLERC Ferrari+0.307

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.530

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.797

6 Esteban OCON Renault+0.926

7 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.960

8 Lando NORRIS McLaren+1.102

9 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.189

10 Daniel RICCIARDO Renault+1.261

Tegen het einde van de sessie zijn er bezorgde gezichten bij Mercedes. Over de boordradio klinkt het dat er "een beetje schade aan de Power Unit is". Wat dat precies inhoud en welke gevolgen dat heeft is niet bekend. Of dit voor één of beide bolides geldt, moet ook nog duidelijk worden. Daarover horen we vast meer vandaag.

Spinnetje Latifi en geen snelheid in de Racing Points

Nicholas Latifi maakt een kleine spin in zijn Williams, maar kan zijn weg vervolgen. Hij draagt de rode lantaarn. Opvallend: de Racing Points komen er niet aan te pas: Stroll noteert de 18e tijd, Perez de 19e.

De eerste vrije trainingen voor de Toscaanse Grand Prix zijn zojuist afgesloten. De uiteindelijke tijden-tabel ziet u hier beneden: