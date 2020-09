Chaos in VT3: Bottas voor McLarens, Max Verstappen krijgt geen vrije ronde

Bottas is de snelste in de derde vrije training tijdens de Grand Prix van Italië. De Mercedes-coureur reed op zacht rubber een 1:20.089. Sainz en Norris staan met hun McLarens daar vlak achter. Hamilton noteeerde achter Ricciardo de vijfde tijd, nadat hij gevaarlijk in de weg werd gezeten tijdens zijn snelle ronde. Ook Verstappen had verkeerd, werd zesde gevolgd door Ocon, Stroll en Perez.

Voorafgaand aan deze derde vrije training vraagt iedereen zich af: Kan Max Verstappen zich verbeteren na de moeizame start van zijn weekend in Monza? Tijdens de eerste vrije training schoof de Nederlander in de muur waarmee hij zijn voorvleugel vernielde. In de tweede training kwam hij ook niet verder dan de vijfde snelste tijd op het circuit nabij Milaan.

Omdat Ricciardo aan het einde van de sessie met zijn Renault was stilgevallen, besloot de raceleiding tot een rode vlag om de training stil te leggen. Na ongeveer tien minuten werd de training hervat en was er nog een klein beetje tijd om een snelle ronde neer te zetten.

Lees hier het live-verslag terug met de ontwikkelingen van de chaotische VT3 vanaf de Temple of Speed.

Begin derde vrije training

De beide Alfa Romeo's lijken te popelen om te beginnen: zij komen het eerste naar buiten voor hun installatie-ronde. Ook de beide Haas-bolides komen snel de baan op, net als Galsy. Zo snel als iedereen naar buiten kwam, zo snel staat ook iedereen weer binnen.

Lang rustig op de baan

Het blijft het eerste kwartier rustig op de baan: Max Verstappen staat nog met zijn petje op te praten met zijn engineers, terwijl Daniel Ricciardo zich langzaam aan klaar maakt om in zijn Renault te stappen.

Mattia Binotto wordt op Sky Sports geïnterviewd. De Ferrari-baas zegt dat deze training erg belangrijk is voor de coureurs om meer vertrouwen te krijgen, maar ondertussen staan ook de rode auto's nog in de pitboxen.

Binotto durft niet al teveel te voorspellen wat betreft de kansen van het team om wel of niet door te dringen naar de top-tien tijdens de kwalificatie. Binotto zegt: "We geloven dat we meer kans hebben dan we in België hadden, maar het is nog steeds erg moeilijk omdat dit circuit niet ideaal is voor onze auto. De temperatuur zal stijgen, we moeten afwachten.” Binitto riep Tifosi eerder deze week op om geduld te betrachten: het kan jaren duren voordat Ferrari weer mee kan strijden aan de top.

De eerste getimede ronde wordt gezet door Carlos Sainz in de McLaren.

12:22 uur: Iedereen is op de baan, sommige coureurs rijden op mediums anderen proberen de zachte band. De beide Mercedessen proberen het allereerst op de zachte band. Verstappen laat zich zien op de mediums.

Gehannes in de Parabolica

Leclerc gaat te traag in de Parabolica voordat hij wil aanzetten voor een snelle ronde. Carlos Sainz heeft daar last van, en komt er aan de binnenkant tussen door bij Leclerc. Na wat handgebaren over en weer rijden de twee weer verder om het een ronde later opnieuw te proberen. Leclerc klaagt over de radio dat hem te laat werd verteld dat er een snelle collega aan zat te komen.

Veel coureurs gaven al eerder aan chaos te verwachten, zoals we vorig jaar zagen tijdens de zeperd in Q3. Toen wisten slechts twee van de laatste tien auto's nog op tijd over de streep te komen om een snelle tijd neer te zetten, de rest hield elkaar op of reed te langzaam naar buiten. Iedereen wil bij elkaar in de slipstream, waardoor er een langzame trein ontstond voor de Parabolica.

Voorlopige top tien:

12:32 uur: Nadat alle coureurs hun eerste getimede ronden hebben gereden ziet de voorlopige top-tien er als volgt uit:

Verstappen, Bottas Hamilton, Ocon, Albon, Perez, Kvyat, Gasly, Stroll en Ricciardo. Verstappen zette die snelle tijd met zijn tweede ronde op de medium-band. Met zijn 1:20.456 is hij 0.166 sneller dan Bottas.

De wedstrijdleiding kondigde straffen aan voor diegenen die tijdens de kwalificatie te lang doen over hun opwarmrondes, maar veel coureurs lijken er zich er nu nog niet veel van aan te trekken.

12:39 uur: Met nog 21 minuten te gaan in deze opmaat naar de kwalificatie zijn alle auto's weer in hun pitboxen.

Een kwartier voor het einde van de sessie verscherpen Bottas en Hamilton hun tijden. Verstappens voorlopig snelste tijd zakt daardoor naar de derde plaats. Bottas en Hamilton noteerden hun tijden op zacht rubber. Verstappen reed tot nu toe op mediums. De top tien ziet er dan zo uit: Bottas, Hamilton, Verstappen, Ocon, Leclerc Perez, Kvyat, Gasly, Stroll, Vettel

Rode vlag: Ricciardo valt stil

In de laatste tien minuten begeeft iedereen zich op de baan om de tijden aan te scherpen. De snelle Renault van Daniel Ricciardo valt -zoals het hem ook overkwam in Spa-Francorchamps - stil.

Daniel Ricciardo moet zijn Renault wederom langs de baan parkeren. Het ontneemt de rest van de coureurs op dit moment de kans om hun tijden aan te scherpen, omdat de sessie wordt stilgelegd. De auto van Ricciardo staat op een lastig punt na de tweede chicane, dus alle coureurs moeten naar binnen.

Is dit het einde van de sessie? Nee is het antwoord. Alle coureurs krijgen nog de kans om één snelle getimede ronde te maken. Interessant: is dit een voorbode van hoe de kwalificatie van vanmiddag eruit gaat zien en komt er weer zo'n 'trein' voor de Parabolica?

Max Verstappen komt niet direct naar buiten, maar wacht iets langer dan de rest. Vlak voor de Parabolica ontstaat inderdaad weer een wachtrij.

Alex Albon gaat erg hard in zijn eerste sector op de zachte banden, maar vliegt er bijna af in de Parabolica. Zijn tijd zal nu worden afgenomen vanwege het te wijd gaan.

Carlos Sainz rijdt een spectaculaire tijd en nestelt zich op P2, Norris pakt P3. Als Hamilton zijn snelle ronde rijdt komt hij gevaarlijk in verkeer. Vlak voor de Parabolica moet hij zelfs bijna uitwijken via het gras, om niet op de file in te rijden waar langzame collega's lopen te trutten in de hoop op een 'tow' van een voorganger. Ook Verstappen kan zich niet verbeteren. Hij komt tot de zesde tijd met een 1:20.439 die hij neerzette op de zachte band.