Falend Ferrari vraagt Tifosi om jaren geduld

Ferrari-teambaas Mattia Binotto vraagt fans en Tifosi om "geduld". Jarenlang geduld, welteverstaan.

Volgens Binotto kan het jaren duren voordat het team uit Maranello zich weer kan melden aan de snelste kant van het F1-veld.

De wanprestatie die het team in België liet zien, leidde tot nul punten voor de Scuderia. De twee auto's finishten zelfs achter hun klanten-team Alfa Romeo. Het team is geen schim meer van het grote Ferrari dat het ooit was. In de hoogtijdagen met Michael Schumacher domineerde Ferrari de sport jaar in en jaar uit. In het hybride-tijdperk heeft men zich in Maranello vergist, zei oud Ferrari-president di Montezemolo onlangs.

Beschamend

De kwalificatie was al niet veel beter. Beide coureur wisten niet door Q2 te komen, waarna Binotto zei dat het niet alleen de motor is die te weinig kracht leverde, maar dat het team ook moeite had om de banden op werktemperatuur te krijgen. Op een vrijdagtraining kreeg Vettel de auto zelfs niet hoger dan de 20ste tijd: Met het schaamrood op de kaken droeg hij dus zelfs even de rode lantaarn.

"Geen crisis bij Ferrari"

Overigens zou het team zich niet in een crisis bevinden, Binotto sprak liever van "een stevige storm". Binotto zit wellicht nog in de ontkenningsfase maar zal moeten inzien dat woordspelletjes het team niet gaan redden.

Op de vraag van Autosport hoe lang het zal duren voordat Ferrari weer in staat is om een Grand Prix te winnen, zegt Binotto: "Als je terugkijkt op al de winnende cyclussen, dan is dat altijd een kwestie van meerdere jaren."

"Geduld en stabiliteit zijn nodig"

Dat het team dit seizoen nog grote verbeteringen zal maken is niet te verwachten. Vanwege het afgesproken bestedingsplafond om de kosten te drukken na de Corona-uitbraak, heeft Ferrari -net als andere teams- flinke beperkingen in mogelijkheden om de auto en de motor nog te verbeteren.

Focus naar 2022

Daarom, zegt Binotto, verlegt het team nu de prioriteiten naar 2022. Dat wordt het startpunt van een heel nieuw tijdperk met geheel nieuwe regels.

De crisis waarin het team zich bevindt zou vooral ontstaan zijn na een geheim deal met de FIA, zo vertelde Christian Horner afgelopen week.