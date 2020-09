VT2 Grand Prix van Italië: Hamilton snelste, Verstappen vijfde

Lewis Hamilton leek weer "in een andere zone", zoals hij zelf regelmatig verwoordt. De snelle wereldkampioen was tijdens de tweede vrije training in Monza weer bovenaan de tijden- tabel te vinden.

Met een 1:20.192 reed hij sneller dan teamgenoot Bottas, die vanochtend nog de snelste was. Op de derde plaats staat Lando Norris in de McLaren. Hij wordt gevolgd door Pierre Gasly in de Alpha Tauri. Verstappen noteerde de vijfde snelste tijd en komt ruim een seconde tekort op de tijd van de snelste Mercedes.

Lees hier ons "Live & F5" verslag terug met daarin het live-verslag van de VT2 vanaf de Temple of Speed bij Monza:

Crash in de ochtend

Vanochtend ging het niet zo goed voor Max Verstappen. Hij spinde in de Variante Ascari van de baan en vermorzelde zijn nieuwe neus. Die had het team als update meegenomen naar Italië. Na zijn schuiver riep Verstappen: "Ik zou de muur geraakt kunnen hebben."

Zonnig en warm in Monza

De temperaturen op het circuit -een uurtje rijden vanaf Milaan- liggen vandaag vrij hoog. De luchttemperatuur is 26 graden Celsius, terwijl de temperatuur van het asfalt oploopt vanaf 44 graden Celsius. Valterri Bottas is niet klagend te horen geweest via de boordradio over zijn warmte zwarte overall. De vorige keer dat de F1 in warme temperaturen reed was tijdens de Grand Prix van Spanje. Daar klaagde Bottas in ronde zeven al over het warme zwarte pak dat hij draagt. De zwarte overall kwam na initiatief van Lewis Hamilton om de auto' s dit jaar zwart te spuiten uit piëteit met de Black Lives Matter-beweging na de dood van George Floyd.

Topsnelheden rond 355 km/u

De topsnelheden die hier worden behaald kunnen oplopen tot 355 kilometer per uur, op de Italiaanse baan heb je niets aan een auto met heel veel downforce. Tegelijkertijd moet de auto wel zo snel mogelijk door de chicanes, dus het gaat hier om het vinden van een fijne balans tussen lage neerwaartse druk en toch nog voldoende grip houden in de snelle knikken en de chicanes. Monza is met andere woorden, geen baan voor mietjes.

VT2 van start

Traditie getrouw proberen de teams in de tweede training hun auto's in langere runs over de baan te sturen, om een inschatting te kunnen maken over hun race-snelheid en om te leren hoe de verschillende bandensamenstellingen reageren op het Italiaanse asfalt.

Kimi Raikkonen krijgt de volgende ronde weer een kans, want zijn eerste zal niet snel zijn. De Fin verremt zich iets voor de eerste chicane. Pierre Gasly gaat wijd in de Variante della Roggia. Vanochtend spinde hij op dezelfde plek, nu geeft de Fransman een kusje aan de grindbak bij het uitkomen van de bocht. De solomo ziet er spectaculair uit.

Kimi opzij voor Verstappen

Verstappen zet aan voor een vliegende ronde, maar op dat moment komt net Kimi Raikkonen de pitstraat uit gereden en komt pal 'voor de deur' bij Verstappen de baan op. De legendarische Fin lijkt de Nederlander iets te laat te zien en vlucht daarom via de escape-route de baan af om Verstappen niet te veel te hinderen. De Nederlander besluit om deze ronde wel af te maken, het levert hem de voorlopig vierde tijd op.

Alpha Tauri's zijn heel erg snel

De beide Alpha Tauri's bleken vanochtend al behoorlijk snel; in de middagtraining rijdt Pierre Gasly alsof hij inderdaad haast heeft. Na een half uurtje in deze training noteert Gasly de voorlopig derde snelste tijd.

Het duurt echter niet lang voordat Max Verstappen Gasly naar de vierde stek verwijst, maar de Fransman weet toch weer onder de tijd van Verstappen door te duiken. Kvyat noteert de zesde tijd. De Rus lijkt daarmee overmoedig te worden en grijpt dan ook zijn kans om een Ferrari in te halen. Dat doet hij door de rode bolide -alsof het een race betrof- uit te remmen voor de eerste chicane. Poetin zal er vast om hebben gelachen.

Wel een treintje, geen Trulli

Met nog 45 minuten te gaan gaat bijna iedereen de baan op. Het gevolg is dat er nog net geen nummertje getrokken hoeft te worden voor de Parabolica: daar vlak vóór zwabberen vijftien F1-bolides over de baan om hun bandjes warm te houden, voor hun vliegende ronde aan te vangen.

Ferrari verbetert

Dat er geen publiek langs het Italiaanse circuit mag zitten komt het team van Ferrari wellicht niet verkeerd uit. Leclerc gaf aan de fans te missen: "Het is anders om nu hier te komen en geen fans te zien, hoewel ik wel wat spandoeken langs de baan zag."

De Monegask is duidelijk de man voor de toekomst binnen het noodlijdende team, gezien Ferrari besloot om Sebastian Vettel na dit seizoen te bedanken voor zijn diensten. Leclerc gaf eerder al aan dat hij er klaar voor is om het team door het donkere dal te geleiden naar positieve resultaten.

Lastig te besturen

In de tweede training worstelt Sebastian Vettel in zijn Ferrari. Kreeg hij vanochtend zijn auto niet hoger dan de 19e tijd, vanmiddag klasseren de Ferrari's iets hoger in de tijden-lijst. Leclerc noteert een negende tijd, Vettel de de elfde.

Vettel vliegt van de baan:"Is the car oké?"

Het gaat mis voor Sebastian Vettel na de eerste Lesmo, hij spint van de baan. Typerend voor de verhoudingen binnen het team is wat er daarna gebeurt. Vettel krijgt niet de gebruikelijke vraag of de de coureur er goed aan toe is. Nee; via de boordradio klinkt de vraag: "Is the car oké?"

Leclerc: "De auto is zó moeilijk te besturen!"

Een ronde later vliegt precies hetzelfde punt teamgenoot Charles Leclerc van de baan, hij gaat hard door het grind en roept over de boordradio: "De auto is zó moeilijk te besturen."

De beide auto's zijn maar kort in de pitstraat, want zij hebben alle tijd nodig om zo'n beetje alles aan de auto te proberen te verbeteren. De lijdensweg van het team lijkt dus nog lang, alhoewel hun tijden al iets positiever zijn dan in de eerste training. De coureurs proberen elkaar te helpen: Vettel geeft via de boordradio aan dat Charles nog iets meer afstand moet houden om vervolgens een betere slipstream te hebben achter Vettel.

Hier onder ziet u de uiteindelijk tijden van de VT2: