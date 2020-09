VT1 op Monza: Bottas snelste Mercedes, Albon snelste Red Bull na crash Max Verstappen

In de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië bestuurde Valterri Bottas de snelste Mercedes. Lewis Hamilton moest twee tienden van een seconde toegeven op de Fin. De top drie wordt dit keer gecompleteerd door Alexander Albon, hij was de snelste Red Bull-coureur.

Verstappen spinde halverwege de sessie van de baan, beschadigde zijn neus en kon minder in actie komen. Hij komt niet verder dan de vijfde tijd in VT1.

Achter Albon ziet de top-tien er als volgt uit: Kvyat, Verstappen, Gasly, Perez, Norris, Ricciardo en Sainz.

VT1 Begint

Na het begin van de training rijden de coureurs hun installatie ronde waarna direct weer naar binnen gereden wordt. Zo kunnen alle systemen worden gecontroleerd.

De beelden worden vertoond van de prachtige historische kom-baan waar in het verre verleden zoveel werd geracet. Het beeld van Formule 1-bolides op de baan van Monza zonder de Tifosi op de tribunes is nog even wennen.

Topsnelheden rond 355 km/u

De topsnelheden die hier worden behaald kunnen oplopen tot 355 kilometer per uur, op de Italiaanse baan heb je niets aan een auto met heel veel downforce. Tegelijkertijd moet de auto wel zo snel mogelijk door de chicanes, dus het gaat hier om het vinden van een fijne balans tussen lage neerwaartse druk en toch nog voldoende grip houden in de snelle knikken en de chicanes.

Alex Albon zet als eerste aan en gaat iets te wijd in de Parabolica. Deze bocht blijft maar trekken en trekken totdat het uitkomt op het rechte stuk. Als een coureur zijn zaken daar goed voor elkaar heeft, profiteert hij er op het hele rechte stuk van. Bij de eerste chicane komt het aan op ballen tonen: Niet te vroeg remmen levert tijd op. Te laat remmen zal de coureur ook niet helpen: dan moet er via een zigzag-route de weg terug naar het circuit worden gevonden.

Vettel remt te laat en schiet even van de baan in de Variante della Roggia. Het is de plaats waar ooit Pedra de la Rosa in zijn Arrows hoog door de lucht vloog tijdens een gigantische startcrash. U weet ook: dat was in het jaar 2000. Twintig jaar later kan Sebastian Vettel via de escape-route terug de baan op richting de Lesmo's.

Ook andere coureurs verkijken zich in de eerst ronden nog op het rempunt bij de chicanes. Alexander Albon legt wat grind op het circuit door even een klein kusje te geven aan een strookje van de grindbak bij het uitkomen de Seconde Variante, de Roggia-chicane dus.

Max Verstappen crasht en beschadigt nieuwe voorvleugel

Max Verstappen is nog maar even buiten, maar hij gaat al direct op de limiet én daarover. Verstappen komt verkeerd uit de Variate Ascari en vernielt daarmee zijn nieuwe voorvleugel. De sessie wordt met een rode vlag kort stil gelegd, alle auto's komen terug naar de pitstraat.

Hoeveel vleugels geeft Red Bull?

Geen lekker begin voor Verstappen dus. Hij weet de auto in zijn achteruit de muur uit te rijden en bespaart zichzelf de walk of shame door zelfstandig terug te rijden naar de pitstraat. Red Bull geeft weliswaar vleugels, maar op deze manier had het team het liever niet gezien. De voorvleugel was dit weekend als update meegenomen door Red Bull Racing. Hoeveel van die nieuwe vleugels het team bij zich had is niet bekend.

De klok tikt weer door en de auto's mogen na wat bezemwerk van de marshalls weer de baan op.

Het team van Red Bull weet de auto van Verstappen in 22 minuten en 15 seconden weer klaar te maken. Verstappen kan met nog dertig minuten te gaan de baan weer op.

Bottas scherpt de snelste tijd nog eens wat aan met een 1.20,703. Hamilton legt op die tijd vooralsnog 0,245 toe. Alexander Albon komt 0,797 tekort op de snelste tijd van Bottas, als er nog 24 minuten te gaan zijn in deze eerste training.

Gisteren liet Verstappen nog weten dat de Red Bull-mannen van plan waren elkaar weer te gaan helpen met slip-streams om elkaar aan snellere tijden te helpen. Daar is door de schuiver van Verstappen tot nu toe niet veel van gekomen in deze sessie. Wellicht gaan we dat straks alsnog zien.

Bottas verremt zich en ook Hamilton verkijkt zich op het rempunt en moet de vluchtroute nemen bij de Variante Rettifilo.

Nadat Verstappen kort naar buiten was lijkt er toch meer aan de hand te zijn, hij komt weer naar binnen en zijn team gaat de auto uitgebreider inspecteren. Mogelijk is er schade aan de vloer van de auto. Het lijkt erop dat Verstappen niet meer naar buiten kan om zijn vijfde tijd aan te scherpen.

De Mercedessen zijn veel op de baan en oefenen ook regelmatig proefstarts aan het einde van de pitstraat. Het team zal met ingang van dit weekend -net als alle andere teams natuurlijk- een balans moeten vinden voor de juiste motorconfiguratie die zowel tijdens kwalificatie als de race hetzelfde zal moeten zijn.

Alpha Tauri erg snel

Het oude Minardi gaat erg goed op het thuiscircuit: het Italiaanse Alpha Tauri komt bijna voorbij aan de Red Bull's: Kvyat rijdt de voorlopig vierde tijd, Gasly staat net achter Verstappen op P5.

In de laatste minuten voor het einde gaat iedereen nog eens de baan op om snelle tijden te proberen te klokken. Proberen, want Bottas wordt in één ronde door maar liefst allebei de Williams enorm in de weg gereden. "Ze zijn blind!" Bottas is 2,4 seconden per ronde sneller dan de traagste Williams van Nicolas Latifi. De andere Williams wordt bestuurd door Nissany uit Israël.

Gasly spint nog even bij de tweede chicane, maar kan snel zijn weg vervolgen.

Sebastian Vettel zal ook graag zijn tijd willen verbeteren, maar krijgt zijn Ferrari op eigen grond niet hoger in de tijdentabel van dan de 19e tijd. Leclerc noteert de 11e tijd.

