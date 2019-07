VT2: Verstappen en Bottas crashen op Red Bull Ring, Leclerc de snelste

De snelste ronde tijdens de spectaculaire tweede vrije training is gereden door Charles Leclerc. De Ferrari-coureur was sneller dan Valtteri Bottas en Pierre Gasly. Diezelfde Bottas crashte hard tijdens de sessie, net als Max Verstappen.

De vrije training opende op rustige wijze, maar tot een geweldige kwalificatie-simulatie kwamen de meeste coureurs niet. De oorzaak daarvan zijn de rode vlaggen die de sessie bijna 20 minuten stil lieten liggen. Verstappen was de eerste die ervoor zorgde dat de training stilgelegd moest worden, toen hij in de laatste bocht spinde en vervolgens achterwaarts de bandenstapel in vloog.

Incidentrijke training op Red Bull Ring

Een kleine tien minuten later ging de sessie verder, maar dat duurde niet lang. Bottas wilde een klein momentje met overstuur in bocht 6 opvangen, maar op dat moment kreeg de auto weer grip. Dat zorgde ervoor dat de Mercedes richting de bandenstapels gekatapulteerd werd. Beide voorwielen van Bottas' bolide braken af en zijn sessie zat er door de klap op.

Er gebeurde nog meer in de tweede oefensessie. Beide Renault-coureurs kampten met een loszittend DRS-systeem dat door de wind begon te wapperen. Onder andere Lance Stroll reed zijn voorvleugel kapot op de broodjes achter de kerbstones, terwijl Carlos Sainz in bocht 6 een uitstapje door het grind maakte. Sebastian Vettel was bezig met een snelle ronde toen hij in de laatste bocht spinde.

Tijdenlijst VT2 geeft vertekend beeld door rode vlaggen

Mede door die spin kwam Vettel uiteindelijk niet verder dan de achtste tijd in de training. Zijn teamgenoot, Leclerc, was echter de snelste in de vrije training. Hij moest in de derde sector nog even van het gas door de spin van Vettel, maar desondanks noteerde de Ferrari-coureur op softs een 1:05.086. Daarmee was hij drie tienden sneller dan Bottas, hoewel de Fin zijn snelste tijd wel reed op de mediums.

Achter Bottas volgde Gasly op de derde positie, terwijl Lewis Hamilton op P4 eindigde. De Brit kon door de crash van Bottas geen echte snelle tijd noteren. Op posities 5, 6 en 7 vinden we Carlos Sainz, Romain Grosjean en Kimi Raikkonen terug, met Vettel op P9. De negende plaats in VT1 was voor Verstappen, terwijl Lando Norris de top 10 afsluit.