Max Verstappen werd dit jaar veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. In de zomer werd er druk gespeculeerd over een overstap naar Mercedes, terwijl zijn naam ook viel bij Aston Martin en Ferrari. Volgens Juan Pablo Montoya slaan deze verhalen nergens op, omdat Verstappen simpelweg nergens heen kan.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar werd in de zomer gelinkt aan een overstap naar Mercedes. De viervoudig wereldkampioen stelde dat hij niet weg wilde gaan, waarna hij in de tweede seizoenshelft aan een opmars begon. Verstappen won race na race en mengde zich in de strijd om de wereldtitel.

Verstappen verklaarde meermaals dat hij niet weg wilde gaan bij Red Bull, maar als de prestaties in 2026 onder de nieuwe regels tegenvallen, dan kan het zomaar veranderen. Verstappen werd in de afgelopen maanden ook gelinkt aan onder meer Aston Martin, waar oude bekende Adrian Newey tegenwoordig met de scepter zwaait. Daarnaast viel zijn naam ook een aantal keren bij Ferrari.

'Hij heeft een goede auto nodig'

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is kritisch op Verstappen. Bij Grosvenor Casinos stelt hij dat Verstappen ook zal worstelen in een slechte auto: "Eén kant van hem zal denken dat hij heel dichtbij is gekomen en alles binnen zijn macht heeft gedaan. Maar diep van binnen zal hij toch denken: 'Fuck'. Het maakt niet uit hoe goed Max is als hij niet in een goede auto zit. Gaat hij dan ooit nog wel winnen?"

Wat zijn de opties voor Verstappen?

Een overstap naar Ferrari of Aston Martin is volgens Montoya helemaal niet mogelijk: "Ja, maar wat als alle stoeltjes bezet zijn en de coureurs al hebben getekend? Als het Ferrari is, is er geen plaats voor Max. Lewis heeft een contract, en Charles gaat nergens heen."

"Aston Martin? Misschien. Maar denk je dat als hun auto volgend jaar competitief is, wat best mogelijk is, Lawrence Stroll zijn zoon Lance dan de mogelijkheid op overwinningen gaat ontnemen? Nee. Als die auto zo goed is, kan iedereen die in die andere auto rijdt kampioen worden. En je hebt Fernando al. Hij is geen slechte keuze."