Verstappen in de problemen: "Hij kan nergens heen"

Verstappen in de problemen: "Hij kan nergens heen"

Max Verstappen werd dit jaar veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. In de zomer werd er druk gespeculeerd over een overstap naar Mercedes, terwijl zijn naam ook viel bij Aston Martin en Ferrari. Volgens Juan Pablo Montoya slaan deze verhalen nergens op, omdat Verstappen simpelweg nergens heen kan.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar werd in de zomer gelinkt aan een overstap naar Mercedes. De viervoudig wereldkampioen stelde dat hij niet weg wilde gaan, waarna hij in de tweede seizoenshelft aan een opmars begon. Verstappen won race na race en mengde zich in de strijd om de wereldtitel.

Verstappen verklaarde meermaals dat hij niet weg wilde gaan bij Red Bull, maar als de prestaties in 2026 onder de nieuwe regels tegenvallen, dan kan het zomaar veranderen. Verstappen werd in de afgelopen maanden ook gelinkt aan onder meer Aston Martin, waar oude bekende Adrian Newey tegenwoordig met de scepter zwaait. Daarnaast viel zijn naam ook een aantal keren bij Ferrari.

'Hij heeft een goede auto nodig'

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is kritisch op Verstappen. Bij Grosvenor Casinos stelt hij dat Verstappen ook zal worstelen in een slechte auto: "Eén kant van hem zal denken dat hij heel dichtbij is gekomen en alles binnen zijn macht heeft gedaan. Maar diep van binnen zal hij toch denken: 'Fuck'. Het maakt niet uit hoe goed Max is als hij niet in een goede auto zit. Gaat hij dan ooit nog wel winnen?"

Wat zijn de opties voor Verstappen?

Een overstap naar Ferrari of Aston Martin is volgens Montoya helemaal niet mogelijk: "Ja, maar wat als alle stoeltjes bezet zijn en de coureurs al hebben getekend? Als het Ferrari is, is er geen plaats voor Max. Lewis heeft een contract, en Charles gaat nergens heen."

"Aston Martin? Misschien. Maar denk je dat als hun auto volgend jaar competitief is, wat best mogelijk is, Lawrence Stroll zijn zoon Lance dan de mogelijkheid op overwinningen gaat ontnemen? Nee. Als die auto zo goed is, kan iedereen die in die andere auto rijdt kampioen worden. En je hebt Fernando al. Hij is geen slechte keuze."

Joeppp

Posts: 8.187

Ik vond Montoya een leuke en goede coureur maar steeds als ik iets van hem lees wat lijkt op een analyse lijkt er alleen maar onzin uit te komen. Verstappen kan overal naar toe zelfs naar Mclaren als hij dat zou willen.

  • 5
  • 17 dec 2025 - 20:22
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (6)

  • Joeppp

    Posts: 8.187

    Ik vond Montoya een leuke en goede coureur maar steeds als ik iets van hem lees wat lijkt op een analyse lijkt er alleen maar onzin uit te komen. Verstappen kan overal naar toe zelfs naar Mclaren als hij dat zou willen.

    • + 5
    • 17 dec 2025 - 20:22
  • elflitso

    Posts: 1.668

    Die Montoya kraamt steeds meer onzin uit. Ten eerste een team weet altijd wel iets te vinden om een gecontracteerde coureur de deur te wijzen. Daarnaast is het tegenwoordig ook normaal dat er een 1 plus 1 contract wordt afgesloten. Uitvinding van Toto. Dus er zijn plenty of mogelijkheden voor Max mocht het zich voordoen.

    • + 1
    • 17 dec 2025 - 20:33
  • HarryLam

    Posts: 5.093

    Teveel baarlijke nonsense van Juan Pablo om hier inhoudelijk op te reageren.

    • + 0
    • 17 dec 2025 - 20:44
  • AUDI_F1

    Posts: 3.468

    In een ander interview met Jaques Villineuve wordt verwezen dat Verstappen gewoon de teams voor het uitzoeken heeft. Dat staat haaks op de bewering van Montoya die ik toch wel een pik op Jos Verstappen lijkt te hebben en zijn racende kinderen.

    • + 1
    • 17 dec 2025 - 20:44
  • StevenQ

    Posts: 9.903

    Als het volgend jaar weer niks word bij Ferrari zie ik Lewis wel stoppen en Toto wil Max ook nog steeds hebben, daarnaast zullen Newey en Honda Max graag verwelkomen, Alonso gaat ook niet tot zijn 50e door natuurlijk

    • + 2
    • 17 dec 2025 - 20:44
  • Hourpower

    Posts: 757

    Waar kan ik heen,
    ik kan niet naar Duitsland
    Ik kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng
    Waar kan ik heen, ik kan niet naar Chili
    Ik wil niet naar Chili, daar doen ze zo eng
    Ik wil niet wonen in Koeweit
    Want Koeweit dat is me te heet
    En wat Amerika betreft
    Dat land bestaat niet echt
    Waar kan ik heen, ik kan niet naar Noord-Ierland
    Niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles stuk
    Waar kan ik heen, ik kan niet naar China
    Ik ga niet naar China, dat wordt me te druk
    Ik wil niet wonen in Schotland
    Want Schotland dat is me te nat
    En de U.S.S.S.R. Dat gaat me net te ver
    Is er leven op Pluto
    Kun je dansen op de maan
    Is er een plaats tussen de sterren
    Waar ik heen kan gaan
    Waar kan ik heen, ik kan niet naar Cuba
    Ik wil niet naar Cuba, dat is me te zoet
    Waar kan ik heen, ik kan niet naar Polen
    Ik ga niet naar Polen, daar gaat het te goed
    Ik wil niet wonen in Lapland
    Want Lapland dat is me te koud
    En ik wil weg uit Nederland
    Want hier krijg ik het benauwd
    Ik heb getwijfeld over Belgie
    Omdat iedereen daar lacht
    Ik heb getwijfeld over Belgie
    Want dat taaltje is zo zacht
    Ik stond zelfs in dubio
    Maar ik nam geen enkel risico
    Ik heb getwijfeld over Belgie Belgie, Belgie, Belgie, Belgie

    • + 0
    • 17 dec 2025 - 21:04

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

