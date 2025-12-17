user icon
Abu Dhabi-discussie gaat verder: "Hamilton had bestraft moeten worden"

Abu Dhabi-discussie gaat verder: "Hamilton had bestraft moeten worden"

Voormalig wereldkampioen in de Formule 1, Jacques Villeneuve, is van mening dat Max Verstappen de dikverdiende wereldkampioen van 2021 is. Volgens de Canadees was de Nederlander, over een heel seizoen gezien, de betere rijder. Bovendien vond Villeneuve dat Hamilton een straf had moeten krijgen in de laatste race in Abu Dhabi. 

Het blijft een onuitgesproken fenomeen in de F1: de controversiële slotfinale in Abu Dhabi waar Verstappen uiteindelijk aan het langste eind trok. De beslissing van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi - die besloot om de gelapte auto’s tussen Hamilton en Verstappen eruit te halen - zal in het geheugen van Mercedes en Toto Wolff voor altijd bekendstaan als een regelrechte nachtmerrie. 

'Verstappen ondanks controverse terechte kampioen is'

Daar waar Mercedes, Hamilton en Wolff nog altijd littekens overhouden aan de seizoensfinale in Abu Dhabi, stelt Villeneuve dat Verstappen - ondanks de controversiële beslissing van - de terechte kampioen is. 

“We vergeten nu dat het kampioenschap het resultaat is van een heel seizoen”, zo stelt de Canadees in de High Performance Podcast. “Het draait niet alleen om de laatste race. Lewis had het kampioenschap dan al veel eerder moeten winnen”, voegde Villeneuve daaraan toe. 

'Hamilton had bestraft moeten worden in Abu Dhabi'

Volgens Villeneuve was Verstappen over het hele seizoen de betere rijder. Bovendien had Hamilton volgens hem bestraft moeten worden, nadat hij in de eerste ronde de bocht afsneed en zo zijn leiding behield. “Max had nooit in staat moeten zijn om in Abu Dhabi nog mee te vechten. Iedereen vergeet ook die eerste ronde. Lewis sneed de bocht af en ging daarna op het gas. Hij probeerde niet eens te vertragen, maar kreeg geen straf. Zonder die beslissing had hij de race niet eens geleid en had hij een tijdstraf van vijf seconden gehad. Daar begon het probleem.”  

Uiteindelijk vond er volgens Villeneuve toch gerechtigheid plaats. Verstappen pakte in de allerlaatste ronde de leiding terug van Hamilton en greep zo zijn eerste wereldtitel. Nadien vond er een enorme discussie plaats over Masi, waarna de FIA besloot om hem als wedstrijdleider op straat te zetten.

 

 

 

Larry Perkins

Posts: 62.154

Sjakie for president!

[i] “We vergeten nu dat het kampioenschap het resultaat is van een heel seizoen." [/i]

Dat zegt Villeneuve heel terecht, Verstappen was al eerder kampioen geworden indien alles 'eerlijk' was gegaan en dan was Mercedes niet eens meer aan het herhaaldelijk wisselen van d... [Lees verder]

  • 1
  • 17 dec 2025 - 16:16
Reacties (8)

  • Larry Perkins

    Posts: 62.155

    Sjakie for president!

    “We vergeten nu dat het kampioenschap het resultaat is van een heel seizoen."

    Dat zegt Villeneuve heel terecht, Verstappen was al eerder kampioen geworden indien alles 'eerlijk' was gegaan en dan was Mercedes niet eens meer aan het herhaaldelijk wisselen van de raketmoto begonnen...

    • + 1
    • 17 dec 2025 - 16:16
    • Larry Perkins

      Posts: 62.155

      Nog eens de bijbehorende filmpjes, leuk om zo rondom de kerstdagen nog eens met de hele familie te bekijken!

      That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
      (14,26 minuten)
      https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

      Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
      (1,14 minuten)
      https://youtu.be/v9X-XPJipFs

      Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
      (2,23 minuten)
      https://youtu.be/UETFGbhdy40

      Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
      (28,06 minuten)
      https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

      Max Verstappen Crying After Watching The Abu Dhabi GP (English Subtitles)
      (2,41 minuten)
      https://youtu.be/OvW8-a3cQv0

      Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
      (1 uur en 40 minuten)
      https://youtu.be/eaTpY420R_0

      Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
      (25,37 minuten)
      https://youtu.be/V6Cfal0-rds

      • + 1
      • 17 dec 2025 - 16:18
    • Regenrace

      Posts: 2.216

      We vergeten niks. Zijn constateringen zijn al 100.000 keer herhaald - alleen al op deze site. Maar Kennelijk wil sjakie weer steeds het wiel uitvinden

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 16:35
  • koppie toe

    Posts: 5.044

    Mogen linkjes niet meer?
    Voor het hele verhaal zoek op,

    "villeneuve-zet-britten-op-hun-plek-hamilton-had-bestraft-moeten-worden-groot-verschil-met-max"

    • + 0
    • 17 dec 2025 - 16:22
    • koppie toe

      Posts: 5.044

      En Sjaak heeft het bij het goeie end.

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 16:24
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.936

    Pff.. kunnen we dit compleet links laten en vergeten aub
    Genoeg over gesproken en besloten.
    Ik denk dat als ze de titel (m.b.t. 2021) van Verstappen nu afpakken dan weet ik niet of ik daarna nog naar F1 zal kijken.

    • + 0
    • 17 dec 2025 - 16:26
    • Larry Perkins

      Posts: 62.155

      Ben het op zich wel met je eens dat 'we' er nu wel klaar mee zijn @Flying Dutchman, maar vind het ook wel aardig dat Sjakie de hypocriete eilandbewoners (die maar door blijven zeiken) nog ff in hun hempie zet...

      Overigens is het onmogelijk dat ze de titel van '21 nog van Verstappen kunnen afpakken.

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 16:35
  • HermanInDeZon

    Posts: 474

    Die hele race was een clusterf*ck

    Hamilton had straf verdient, ze hadden nooit mogen laten herstarten zonder lapped cars te laten passeren.

    Het was een puinhoop. De hele tweede helft van dat seizoen was een puinhoop ...

    Beste rijder is dat jaar kampioen geworden en dankzij het hele gedoe is het ten minste al afgelopen met het uitzenden van communicatie tussen teamcrew en FIA.

    Nu hetzelfde doen met communicatie tussen rijders en teamcrew en dan gaat het misschien terug wat meer om racen ipv elkaar van alles proberen aan te naaien

    • + 0
    • 17 dec 2025 - 16:31

