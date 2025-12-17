Voormalig wereldkampioen in de Formule 1, Jacques Villeneuve, is van mening dat Max Verstappen de dikverdiende wereldkampioen van 2021 is. Volgens de Canadees was de Nederlander, over een heel seizoen gezien, de betere rijder. Bovendien vond Villeneuve dat Hamilton een straf had moeten krijgen in de laatste race in Abu Dhabi.

Het blijft een onuitgesproken fenomeen in de F1: de controversiële slotfinale in Abu Dhabi waar Verstappen uiteindelijk aan het langste eind trok. De beslissing van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi - die besloot om de gelapte auto’s tussen Hamilton en Verstappen eruit te halen - zal in het geheugen van Mercedes en Toto Wolff voor altijd bekendstaan als een regelrechte nachtmerrie.

'Verstappen ondanks controverse terechte kampioen is'

Daar waar Mercedes, Hamilton en Wolff nog altijd littekens overhouden aan de seizoensfinale in Abu Dhabi, stelt Villeneuve dat Verstappen - ondanks de controversiële beslissing van - de terechte kampioen is.

“We vergeten nu dat het kampioenschap het resultaat is van een heel seizoen”, zo stelt de Canadees in de High Performance Podcast. “Het draait niet alleen om de laatste race. Lewis had het kampioenschap dan al veel eerder moeten winnen”, voegde Villeneuve daaraan toe.

'Hamilton had bestraft moeten worden in Abu Dhabi'

Volgens Villeneuve was Verstappen over het hele seizoen de betere rijder. Bovendien had Hamilton volgens hem bestraft moeten worden, nadat hij in de eerste ronde de bocht afsneed en zo zijn leiding behield. “Max had nooit in staat moeten zijn om in Abu Dhabi nog mee te vechten. Iedereen vergeet ook die eerste ronde. Lewis sneed de bocht af en ging daarna op het gas. Hij probeerde niet eens te vertragen, maar kreeg geen straf. Zonder die beslissing had hij de race niet eens geleid en had hij een tijdstraf van vijf seconden gehad. Daar begon het probleem.”

Uiteindelijk vond er volgens Villeneuve toch gerechtigheid plaats. Verstappen pakte in de allerlaatste ronde de leiding terug van Hamilton en greep zo zijn eerste wereldtitel. Nadien vond er een enorme discussie plaats over Masi, waarna de FIA besloot om hem als wedstrijdleider op straat te zetten.