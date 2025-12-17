user icon
Charles Leclerc heeft een lastig seizoen in dienst van Ferrari achter de rug. De Monegask kon zich weer niet mengen in de strijd om de zeges en de titel, en vraagt dan ook meer van Ferrari. Hij rijdt al sinds 2019 voor het iconische Italiaanse team, en dat zorgt ervoor dat een bijzonder record in zicht komt.

Leclerc is al vrijwel zijn hele leven in de autosport verbonden aan Ferrari. De Italiaanse renstal liet hem in 2018 een jaartje aan de Formule 1 wennen bij het team van Sauber, waarna hij promotie kreeg naar het grote team. Bij Ferrari liet hij zien dat hij Sebastian Vettel aankon, en ook dit jaar was hij veel beter dan zijn teamgenoot: zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Tegenvallend seizoen

Het feit dat Leclerc Hamilton naar huis reed, betekende niet dat hij zich kon mengen in de strijd om de zeges. Hij moest het doen met een handjevol podiumplaatsen en een verrassende pole position in Hongarije. Het zorgde voor frustratie bij Leclerc, die nu echt resultaten wil zien van Ferrari. Het is nog maar de vraag of hij de Scuderia trouw blijft, en als hij dat doet, dan kan hij geschiedenis schrijven.

Jacht op Schumacher

In de hele geschiedenis van Ferrari zijn er namelijk slechts twee coureurs die meer Grands Prix voor het team hebben gereden dan Leclerc. De Monegask staat nu op 150 Grands Prix voor Ferrari, terwijl Kimi Räikkönen (151 Grands Prix) en Michael Schumacher (180 Grands Prix) nog voor hem staan in dit lijstje.

Leclerc zal Räikkönen evenaren in de Grand Prix van Australië begin volgend jaar. Als Leclerc het seizoen afmaakt, dan komt het record van Schumacher in zicht. Mocht de Monegask bij Ferrari blijven rijden in 2027, dan kan hij in het voorjaar het record van Schumacher uit de boeken rijden.

Meeste Grands Prix voor Ferrari in de Formule 1:

1. Michael Schumacher - 180 Grands Prix

2. Kimi Räikkönen - 151 Grands Prix

3. Charles Leclerc - 150 Grands Prix

4. Felipe Massa - 139 Grands Prix

5. Sebastian Vettel - 118 Grands Prix

