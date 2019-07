De tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk moest na ruim een half uur onderbroken worden. De veroorzaker van de rode vlag was niemand minder dan Max Verstappen, die in de laatste bocht hard achterwaarts de muur in ging.

Verstappen was tijdens de training onderweg op de gele mediums toen hij in de laatste bocht van het circuit de controle over zijn Red Bull RB15 verloor. Met redelijk hoge snelheid gleed hij daardoor achterwaarts de bandenstapels in, waardoor zijn bolide vooral schade opliep aan de rechter achterzijde. De achtervleugel brak in tweeën, terwijl ook de wielophanging een gevoelige klap kreeg.

Dat laatste zou er wel eens toe kunnen leiden dat Verstappen ook in de rest van het weekend de gevolgen van de crash gaat ondervinden. Behalve dat hij een groot deel van zijn tweede vrije training moet missen, is het ook mogelijk dat hij zijn versnellingsbak moet wisselen door de klap. Als dat het geval is, zal Verstappen een gridstraf van vijf plaatsen ontvangen.