De tweede vrije training in Oostenrijk is zojuist voor een tweede keer stilgelegd. Deze keer zorgde Valtteri Bottas voor de aanleiding door hard te crashen bij het uitkomen van bocht 6.

Kort na de eerste rode vlag van de sessie, die Max Verstappen veroorzaakte door te crashen, moest de sessie wederom geneutraliseerd worden. Bottas was bezig met een snelle ronde toen hij in bocht 6 wat overstuur wilde opvangen. Dat had echter als gevolg dat de Mercedes-coureur haaks rechtsaf de muur in ging.

De klap van Bottas was hard en de schade aan zijn W10 was groot. De neus en voorvleugel van de Mercedes braken af door de klap in de bandenstapels, terwijl ook beide voorwielophangingen de geest gaven. De monteurs van Mercedes zullen dus flink aan de bak moeten om de zwaar beschadigde bolide te repareren.