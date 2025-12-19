user icon
Wereldkampioen Norris ontvangt felle kritiek: "Titel met een smaakje"

Lando Norris veroverde dit jaar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur versloeg Max Verstappen, en daar was hij zeer trots op. Volgens Robert Doornbos is het wel een titel met een smaakje, en hij is kritisch op Norris.

Het team van McLaren was dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Ze hadden in de eerste seizoenshelft een grote voorsprong opgebouwd op de concurrentie, en coureurs Norris en Oscar Piastri leken uit te gaan maken wie er met de wereldtitel vandoor zou gaan. In de tweede helft van het seizoen was alles anders, en belandde Piastri in een ongekende dip.

De Australiër zakte steeds dieper weg, en Max Verstappen wist te profiteren van de problemen bij McLaren. Hij mengde zich in de titelstrijd en moest in de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi twaalf WK-punten goedmaken op Norris. Hij kwam uiteindelijk twee WK-punten te kort, waardoor Norris mocht juichen.

Hoe zwaar was de strijd voor Norris?

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Robert Doornbos is kritisch. Bij Formule 1 Magazine wijst hij naar de mentale weerbaarheid van Norris: "Ik weet hoe het werkt. Als de media goed over je schrijven is het leuk. En als ze slecht over je schrijven, kun je wel zeggen dat je het niet leest, maar je krijgt het toch mee. Max en Oscar Piastri zijn daar niet zo gevoelig voor, schat ik in, maar voor Norris ligt dat anders op basis van het karakter dat hij nu eenmaal heeft."

"Zoiets kan zomaar je bottleneck worden als je op dit niveau voor de titels wil vechten. De Formule 1 is een sport waar je in een split second een beslissing moet nemen. Als je dan één negatieve gedachte hebt, bewust of onbewust, dan kan dat je zomaar twee- tot driehonderdste kosten."

Titel met een smaakje

Volgens Doornbos is er wel een last van de schouders van Norris gevallen. Hij vergelijkt de situatie met die van Jenson Button, die in 2009 verrassend wereldkampioen werd: "Het verschil zit hem in de auto. De McLaren van Norris is het hele jaar de dominante auto geweest. De overeenkomst met Button is de slinkende voorsprong en de spanning die dat met zich meebrengt."

"Kijk, winnen is winnen. Toch zal er altijd een smaakje aan de titel van Norris blijven kleven. Hij had het zichzelf veel makkelijker kunnen en moeten maken. En of hij nog een keertje zo'n kans krijgt? Dat is zeer de vraag met de nieuwe technische regels van volgend jaar."

Maximo

Posts: 9.607

Max zijn eerste titel had ook een smaakje en zo zijn er nog wel meer geweest door de jaren heen.

Uiteindelijk heeft Norris aan het einde de meeste punten behaald en is hij dus de terechte kampioen, ook volgens Max.

  • 17
  • 19 dec 2025 - 10:26
  • NicoS

    Posts: 19.891

    Felle kritiek…… lees nergens felle kritiek.

    • + 9
    • 19 dec 2025 - 10:22
  • HermanInDeZon

    Posts: 487

    Ik denk dat velen (inclusief de zogenaamde "analisten" die hier op het forum quote worden) toch echt zwaar het verschil onderschatten tussen een titelstrijd met een teamgenoot en met iemand van een ander team.

    Het is allemaal heel makkelijk om nu te schieten op de fouten van Norris, maar laat ons niet vergeten dat toen in 2021 de titelstrijd close was zowel Max als Hamilton ook behoorlijk wat domme dingen gedaan hebben (of toch minstens bij momenten niet zo "onfeilbaar" leken als in hun domme jaren).

    Met een teamgenoot lijkt me dat gewoon nog een stuk extremer en lastiger omdat je gewoon exact hetzelfde materiaal hebt, je zo goed als 24/7 met elkaar opgescheept zit etc.

    Ik wil het andere kampioenen en toppers wel eens zien aandurven, een titelstrijd met een 100% gelijkwaardige teamgenoot

    • + 7
    • 19 dec 2025 - 10:22
    • hupholland

      Posts: 9.527

      Als je een echte topper bent is er geen 100% gelijkwaardige teamgenoot. Van Norris en Piastri gaan er 13 in een dozijn

      • + 2
      • 19 dec 2025 - 13:45
    • HermanInDeZon

      Posts: 487

      @hupholland slaat nergens op, sorry. Van Senna en Prost waren er echt geen dertien in een dozijn.

      Ook die opmerking over Piastri - Verstappen zijn derde seizoen was echt ook niet op het niveau dat het nadien werd en zaten ook nog wat fouten in hoor

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 13:55
    • hupholland

      Posts: 9.527

      Zei ik Senna en Prost dan? En ja, tuurlijk kan een topper ook een keer zn meerdere of iemand die gelijkwaardig is treffen, zeker als er een nieuwe generatie opstaat. Momenteel is er niemand die de strijd met Max aan kan, maar als ze durven mogen ze het proberen hoor. Norris had al eens een uitnodiging gehad van Red Bull toch?

      • + 2
      • 19 dec 2025 - 14:02
    • HermanInDeZon

      Posts: 487

      "Zei ik Senna en Prost dan?

      Je zei dat als je een echte topper bent er geen 100% gewlijkwaardige teamgenoot is, en ik haal even een voorbeeldje aan dat het wel eens zo gewees is in het verleden.
      Senna/Prost waren trouwens vond in in 1988/1989 allebei redelijk op niveau, dus geen "generatiewissel" daar


      "Momenteel is er niemand die de strijd met Max aan kan, maar als ze durven mogen ze het proberen hoor. "

      Ik hoop oprecht dat het gaat gebeuren.
      Zou prachtig zijn voor de sport.
      Maar ik betwijfel het zeer sterk.

      Zoals Mclaren dit jaar heeft aangetoond ( en Mercedes in de jaren met Hamilton/Rosberg en Ferrari omgekeerd in de Schumacher jaren) zorgt twee eerste rijders eigenlijk vooral voor veel problemen.

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 14:07
  • Maximo

    Posts: 9.607

    Max zijn eerste titel had ook een smaakje en zo zijn er nog wel meer geweest door de jaren heen.

    Uiteindelijk heeft Norris aan het einde de meeste punten behaald en is hij dus de terechte kampioen, ook volgens Max.

    • + 17
    • 19 dec 2025 - 10:26
    • hellway666

      Posts: 169

      Ja de smaak van karma

      • + 7
      • 19 dec 2025 - 12:12
    • Polleke2

      Posts: 1.838

      Als er ooit een terechte wereldkampioen is geweest is het wel Max in 2021,ondanks al dat gejank van die britten.

      • + 7
      • 19 dec 2025 - 13:23
    • F1jos

      Posts: 4.921

      Max ervaart de zoete smaak van een verslagen Britse goat.

      • + 1
      • 19 dec 2025 - 13:42
    • hupholland

      Posts: 9.527

      Dat was in een veel mindere auto. Norris had zwaar dominant materiaal, dan is het eigenlijk wel WK onwaardig als je m zo nipt over de streep trekt. Tov Piastri, maar nog veel meer tov Max. Aan de andere kant heeft hij het uiteindelijk toch wel gewoon gedaan en het uiteindelijk toch nog redelijk overtuigend over de streep getrokken.

      • + 1
      • 19 dec 2025 - 13:49
    • JM_K

      Posts: 1.203

      @Maximo.. inderdaad die van 2021 was er zeker 1 met een smaakte.. daarna idd niet meer.

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 13:56
    • JM_K

      Posts: 1.203

      @ Norris had zeker eerder kampioen kunnen worden.. na de 2 foutjes (blunders) van het team.

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 13:57
    • HermanInDeZon

      Posts: 487

      En nog veel vroeger als McLaren gewoon net zoals Red Bull had blijven doorontwikkelen. Maar dat wordt hier nogal snel vergeten

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 14:08
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.075

    Met het verschil dat de Brawn van Jenson door 'n uitvinding van een Japanse ingenieur het eerste aantal wedstrijden met overmacht kon winnen.
    De munten waren op, dus doorontwikkeling was uit den boze en daardoor konden de anderen korter bij komen.

    McLaren kon door blijven ontwikkelen.

    • + 4
    • 19 dec 2025 - 10:27
  • jd2000

    Posts: 7.532

    Titel met een smaakje,dat smaakt naar meer

    • + 2
    • 19 dec 2025 - 10:48
  • Beri

    Posts: 6.765

    Red Bull smaakje?

    • + 4
    • 19 dec 2025 - 11:08
  • Ferdi12

    Posts: 830

    Hoezo zou er een smaakje aan de titel kleven?
    Ja, de McLaren was de beste auto, en ja, Max is de beste coureur op dit moment. In de F1 is het altijd de combi en dit jaar was de combi Norris en McLaren de beste. Wat mij betreft geen smaakje, maar een terechte winnaar.

    • + 3
    • 19 dec 2025 - 11:32
    • Polleke2

      Posts: 1.838

      Het smaakje zit bij het onverklaarbaar wegvallen van Piastri,en toen de stand het weer toeliet was Piastri in ene keer weer terug.

      • + 2
      • 19 dec 2025 - 13:25
  • Ernie5335

    Posts: 5.719

    Felle kritiek zou je moeten hebben op die gasten die hier felle koppen verzinnen bij uiterst slappe verhalen 😡

    • + 5
    • 19 dec 2025 - 11:56
  • Politik

    Posts: 9.596

    ' De McLaren van Norris is het hele jaar de dominante auto geweest'

    Wat Doornbos hier zegt is gewoon niet waar.
    Mercedes had sowieso de beste auto in Montreal en Singapore.
    En RB won zes van de laatste negen races.
    Dat is dus altijd zo jammer aan dergelijke analisten; de feiten worden genegeerd en daarmee verdwijnt de nuance helaas.

    Wat betreft het mentale aspect van Norris.
    Tja, hij zal nooit zo'n ijskonijn worden als Raikkonen. Maar hij heeft wel degelijk hele grote stappen gemaakt dit seizoen. Het hoofd koel gehouden op beslissende momenten en een intern duel gewonnen van een teamgenoot die ook een heel hoog niveau haalde dit jaar.
    Dat kwetsbare en onzekere zal er nooit helemaal uitgaan. Het is hoe hij is.
    Hij heeft dit WDC gewonnen en is daarbij zichzelf gebleven.
    Geen dirty play, geen controverse. Gewoon zichzelf gebleven en gepresenteerd toen het nodig was.

    Dus titel met een smaakje?
    Echt niet!

    • + 3
    • 19 dec 2025 - 12:27
    • gridiron

      Posts: 3.023

      Ik denk dat je met de huidige auto's sowieso geen auto kan hebben die op alle circuits de beste zijn, net zoals je geen rijders hebt die alle race's in 1 jaar kan winnen. De race moet eerst gereden zijn voordat je een conclusie kan trekken.

      • + 2
      • 19 dec 2025 - 12:35
  • gridiron

    Posts: 3.023

    Ja en dan, In de laatste 10 jaar zijn er meer titels met een smaakje (wat voor belachelijke vertaling!) dan zonder.

    • + 2
    • 19 dec 2025 - 12:30

