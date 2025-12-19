Lando Norris veroverde dit jaar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur versloeg Max Verstappen, en daar was hij zeer trots op. Volgens Robert Doornbos is het wel een titel met een smaakje, en hij is kritisch op Norris.

Het team van McLaren was dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Ze hadden in de eerste seizoenshelft een grote voorsprong opgebouwd op de concurrentie, en coureurs Norris en Oscar Piastri leken uit te gaan maken wie er met de wereldtitel vandoor zou gaan. In de tweede helft van het seizoen was alles anders, en belandde Piastri in een ongekende dip.

De Australiër zakte steeds dieper weg, en Max Verstappen wist te profiteren van de problemen bij McLaren. Hij mengde zich in de titelstrijd en moest in de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi twaalf WK-punten goedmaken op Norris. Hij kwam uiteindelijk twee WK-punten te kort, waardoor Norris mocht juichen.

Hoe zwaar was de strijd voor Norris?

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Robert Doornbos is kritisch. Bij Formule 1 Magazine wijst hij naar de mentale weerbaarheid van Norris: "Ik weet hoe het werkt. Als de media goed over je schrijven is het leuk. En als ze slecht over je schrijven, kun je wel zeggen dat je het niet leest, maar je krijgt het toch mee. Max en Oscar Piastri zijn daar niet zo gevoelig voor, schat ik in, maar voor Norris ligt dat anders op basis van het karakter dat hij nu eenmaal heeft."

"Zoiets kan zomaar je bottleneck worden als je op dit niveau voor de titels wil vechten. De Formule 1 is een sport waar je in een split second een beslissing moet nemen. Als je dan één negatieve gedachte hebt, bewust of onbewust, dan kan dat je zomaar twee- tot driehonderdste kosten."

Titel met een smaakje

Volgens Doornbos is er wel een last van de schouders van Norris gevallen. Hij vergelijkt de situatie met die van Jenson Button, die in 2009 verrassend wereldkampioen werd: "Het verschil zit hem in de auto. De McLaren van Norris is het hele jaar de dominante auto geweest. De overeenkomst met Button is de slinkende voorsprong en de spanning die dat met zich meebrengt."

"Kijk, winnen is winnen. Toch zal er altijd een smaakje aan de titel van Norris blijven kleven. Hij had het zichzelf veel makkelijker kunnen en moeten maken. En of hij nog een keertje zo'n kans krijgt? Dat is zeer de vraag met de nieuwe technische regels van volgend jaar."