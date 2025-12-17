De Formule 1-coureurs van 2025: Franco Colapinto, losse flodder

Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2025 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2025. Vandaag in deel twee: Franco Colapinto, een kleurloze invaller.

Franco Colapinto mocht zich na zes raceweekenden gaan bewijzen bij Alpine. Met de steun van Flavio Briatore ging hij op zoek naar prestaties, maar in een verschrikkelijke wagen was het voor hem niet mogelijk om überhaupt in de buurt te komen van punten.

Naam: Franco Colapinto (Argentinië, 27 mei 2003)

Eindklassering 2025: Twintigste

WK-punten: 0

Beste klassering: Elfde (Nederland)

Ster van de toekomst?

In een alternatief universum had Franco Colapinto dit jaar voor Red Bull gereden. Het team zou vorig jaar achter de snelle Williams-invaller hebben aangezeten. Maar Franco crashte, Franco crashte veel. Red Bull loste de opvolging van Sergio Perez intern op, en Colapinto leek weer op de reservebank plaats te mogen nemen.

Williams kondigde hem al aan als reservecoureur, maar rond de jaarwisseling kwamen er opvallende geruchten naar buiten. Alpine zou namelijk achter hem aanzitten, en dit zorgde direct voor nieuwe verhalen. Jack Doohan, die zou gaan debuteren, moest zich direct zorgen maken.

Derde coureur

Colapinto werd begin dit jaar gepresenteerd als derde coureur, en bij Williams lieten ze hem gaan. Ze stelden namelijk dat hij meer kans op een zitje zou hebben bij Alpine, en dat was al opvallend.

In het voorseizoen gonsde het van de geruchten, maar toen het F1-circus in Melbourne arriveerde, zat Doohan ‘gewoon’ in de auto. Colapinto spendeerde zijn tijd in de pitbox aan de zijde van Briatore, en daar zag hij hoe Doohan niet goed presteerde.

In Miami viel Doohan al vroeg uit, en zijn laatste uur leek te hebben geslagen. Iedereen wachtte op een persbericht van Alpine, en die kwam ook. Opvallend genoeg ging het niet om de coureurs, maar om de teamleiding. Teambaas Oliver Oakes nam ontslag, en Briatore kreeg de touwtjes in handen. Enkele dagen later volgde het grote nieuws: Colapinto kreeg zijn kans.

Direct onder druk

Hij maakte zijn debuut als Alpine-coureur tijdens het raceweekend op het circuit van Imola. Alle ogen waren op hem gericht, en in Argentinië nestelden zijn trouwe fans zich achter de buis.

De druk was direct hoog, en Colapinto ging verder waar hij was gebleven. Alleen niet op de positieve manier. Hij crashte zwaar in de kwalificatie, en bewees zichzelf daar geen dienst mee. Hij finishte de race als zestiende, en wist dat hij in eerste instantie de kans zou krijgen tot en met Silverstone. De prestaties bleven uit, maar zijn zitje kwam niet in gevaar.

Alle kansen

Er gingen wel geruchten rond, over Sergio Perez en Valtteri Bottas, maar Briatore bleef achter hem staan. Het feit dat Colapinto niet presteerde, lag namelijk niet zozeer aan hem. Alpine was immers al vroeg gestopt met het ontwikkelen van de auto, en ze jaagden het veld vooral voor zich uit.

Colapinto probeerde er alles uit te halen, maar verder dan een elfde plaats in Zandvoort kwam hij niet. Het was een seizoen om hopeloos van te worden, en hij maakte het niet beter door in Hongarije te crashen tijdens een bandentest.

Wat brengt de toekomst?

Briatore gaf aan dat het voor 2026 ging tussen Colapinto en reservecoureur Paul Aron. Colapinto had een streepje voor, en dat was niet alleen iets puur sportiefs. Colapinto heeft namelijk een enorm arsenaal aan sponsors achter zich staan, en dat is voor elk team meer dan welkom.

Colapinto krijgt voor volgend jaar dan ook een nieuwe kans, en die kans moet hij grijpen. Na twee debuutseizoenen moet hij presteren, en er zijn geen excuses meer. Alpine is al maanden bezig met de 2026-auto, ze kiezen voor een Mercedes-motor en ze moeten presteren. Als Colapinto weer niet scoort, dan is het mogelijk snel klaar. Het is aan hem om de droom in leven te houden.