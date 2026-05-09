Red Bull Powertrains
Red Bull Powertrains
- Team naam Red Bull Powertrains
- Basis - Oostenrijk
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 16 feb 2021
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 689 reacties op Red Bull Powertrains
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Red Bull Powertrains
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In beeld:
Formula One World Championship Phil Prew (GBR) Red Bull Powertrains Technical Operations Director (Left). 12.03.2026. Formula 1 World Championship, Rd 2, Chinese Grand Prix, Shanghai, China, Preparation Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Chinese Grand Prix - Preparation Day - Shanghai, China xpbimages.com Shanghai China Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Shanghai International Circuit China Chinese Shanghai March Thursday 12 03 3 2026 Portrait
12 maaAlbum
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Chandhok heeft diep respect voor Red Bull: "Op gelijke voet met Mercedes"
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Lawson doet opvallende uitspraak over nieuwe Red Bull-motor
Red Bull lijkt goed te zijn begonnen aan het nieuwe tijdperk in hun Formule 1-leven. De Oostenrijkers leveren vanaf dit jaar zelf motoren, en die nieuwe krachtbron lijkt naar we...27 jan 2026 11:22
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Het team van Red Bull Racing trapt morgen een nieuw hoofdstuk in hun bestaan af. Voor het eerst verschijnen ze op de baan met zelfontwikkelde krachtbronnen, en dat wordt een spr...25 jan 2026 11:41
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Primeur voor Racing Bulls: Ford-motor debuteert bij speciale test
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Prachtig eerbetoon: Eerste Red Bull-motor draagt naam overleden oprichter
Het team van Red Bull Racing presenteerde afgelopen nacht in Detroit hun nieuwe auto voor het aankomende Formule 1-seizoen. Voor de Oostenrijkse renstal wordt het een bijzonder ...16 jan 2026 12:09
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Ford geeft Red Bull duidelijkheid over F1-toekomst
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Verstappen deelt eerste reactie op nieuwe Red Bull-motor
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Marko wijst naar grote rol Verstappen bij nieuw Red Bull-avontuur
Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een grote verandering. Vanaf volgend jaar gaan ze rijden met eigen krachtbronnen, die ze samen met Ford ontwikkelen. Helm...27 nov 2025 11:22
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Red Bull deelt reactie van Verstappen op 2026-motoren
Het team van Red Bull Racing staat voor een enorme uitdaging voor de komende jaren. Vanaf volgend jaar gaat de Oostenrijkse renstal rijden met eigen krachtbronnen die ze ontwikk...19 nov 2025 12:09
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Ford-topman haalt uit: "Cadillac komt gewoon met Ferrari-motoren"
Ford treedt toe in 2026. Het bedrijf gaat samen met Red Bull Racing zijn eigen motoren ontwerpen. Ford heeft al enige ervaring met motoren, want tot 2004 stonden ze nog op de gr...20 aug 2025 16:09
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Laurent Mekies kan zijn enthousiasme niet wegdrukken. De Red Bull-teambaas is heel erg blij met de Red Bull Powertrains. Red Bull komt vanaf volgend seizoen met een nieuwe motor...19 aug 2025 11:22
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De nieuwe reglementen van 2026 komen steeds dichter bij. Red Bull is bezig met de ontwikkeling van hun eigen krachtbronnen, maar volgens het geruchtencircuit gaat dat nog niet h...16 apr 2024 11:22
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Horner vertrouwt op eigen motoren: "Iedereen is te verslaan"
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Horner blij met Ford-samenwerking: "Verloopt uitstekend"
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'Red Bull Powertrains loopt achter op schema'
In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1 en de fabrikanten zijn momenteel hard bezig met het ontwikkelen van deze krachtbronnen. Ook Red Bull Powertrains e...13 jul 2023 14:26
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Het team van Red Bull Racing is op de achtergrond hard bezig met de voorbereidingen voor 2026. In dat jaar gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de sport en Red Bull gaat da...13 jul 2023 13:14
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Grote interesse in Red Bull Powertrains: "Benaderd door meerdere teams"
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Historie Red Bull Powertrains
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Red Bull Powertrains