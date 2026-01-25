Het team van Red Bull Racing trapt morgen een nieuw hoofdstuk in hun bestaan af. Voor het eerst verschijnen ze op de baan met zelfontwikkelde krachtbronnen, en dat wordt een sprong in het diepe. Teambaas Laurent Mekies vraagt nu om geduld, en stelt dat Max Verstappen weet dat het zwaar kan worden.

Verstappen hoopt ook dit jaar om de wereldtitel te kunnen vechten in de Formule 1, het is echter de vraag of dit realistisch is. Er gaan dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en Red Bull rijdt met motoren die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen. Het is een dappere stap, maar bij het Oostenrijkse team weten ze dat de concurrentie veel meer ervaring heeft.

In tegenstelling tot Ferrari en Mercedes is Red Bull een groentje op het gebied van krachtbronnen. In Milton Keynes wordt er in een speciale fabriek al maanden aan de nieuwe motoren gewerkt, maar ze moeten een Mount Everest gaan beklimmen. Morgen gaat in Barcelona de besloten testweek van start, en voor Red Bull is dat de eerste keer dat ze de RB22 mét eigen krachtbron de baan op zullen sturen.

Wat is het gevoel bij Red Bull?

In een interview met De Telegraaf laat Red Bull-teambaas Mekies weten dat ze heel realistisch zijn: "We verwachten dat de eerste maanden zwaar zullen zijn. En dat we kopzorgen en slapeloze nachten zullen hebben, én dat we soms moeite hebben om de auto de garage uit te krijgen. Dat is allemaal waar, maar we geloven ook dat we de juiste mensen hebben, de juiste partners en de juiste faciliteiten om de weg naar boven te vinden. Heb geduld en geef ons de tijd."

Kan Red Bull winnen?

Mekies wil niet dat men te hoge verwachtingen van Red Bull heeft: "Zoals ik net zei, zou het heel erg naïef zijn om te denken dat we van topniveau zijn. Dat is echt gekkenwerk. Het zou ook raar zijn om te denken dat Max dat niet snapt, hij begrijpt het volledig."

"Dat we nu objectief beschrijven hoe de stand van zaken is, betekent niet dat wij niet de ambitie hebben om de nummer 1 te worden. Dat is de enige mindset die past bij Red Bull. Dus laat er geen twijfel over bestaan wat ons uiteindelijke doel is. Max is betrokken bij elke discussie, elke analyse en de manier waarop we risico nemen. Hij wordt overal in meegenomen."

'Verstappen levert ons een driedubbel voordeel op'

Mekies ziet veel kansen voor Verstappen in dit seizoen. De coureurs moeten onder de nieuwe regels slimmer gaan rijden, en de Franse teambaas wijst naar Verstappen: "Ik denk dat we met Max een driedubbel voordeel hebben. Allereerst vanwege zijn mate van betrokkenheid. Ten tweede van zijn gevoel in de auto en de extra hersencapaciteit die hij in de auto heeft om met al die zaken om te gaan."

"De invloed van coureurs op de prestaties wordt met de nieuwe regels groter. Tenslotte kan Max als geen ander een team de juiste kans opduwen. Dan kunnen we nog meer uit de auto en motor halen. Hij geeft ons wat dat betreft een significante boost."