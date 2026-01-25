user icon
Mekies voorspelt grote Red Bull-problemen: "Verstappen begrijpt het volledig"

Mekies voorspelt grote Red Bull-problemen: "Verstappen begrijpt het volledig"

Het team van Red Bull Racing trapt morgen een nieuw hoofdstuk in hun bestaan af. Voor het eerst verschijnen ze op de baan met zelfontwikkelde krachtbronnen, en dat wordt een sprong in het diepe. Teambaas Laurent Mekies vraagt nu om geduld, en stelt dat Max Verstappen weet dat het zwaar kan worden.

Verstappen hoopt ook dit jaar om de wereldtitel te kunnen vechten in de Formule 1, het is echter de vraag of dit realistisch is. Er gaan dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en Red Bull rijdt met motoren die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen. Het is een dappere stap, maar bij het Oostenrijkse team weten ze dat de concurrentie veel meer ervaring heeft.

In tegenstelling tot Ferrari en Mercedes is Red Bull een groentje op het gebied van krachtbronnen. In Milton Keynes wordt er in een speciale fabriek al maanden aan de nieuwe motoren gewerkt, maar ze moeten een Mount Everest gaan beklimmen. Morgen gaat in Barcelona de besloten testweek van start, en voor Red Bull is dat de eerste keer dat ze de RB22 mét eigen krachtbron de baan op zullen sturen.

Wat is het gevoel bij Red Bull?

In een interview met De Telegraaf laat Red Bull-teambaas Mekies weten dat ze heel realistisch zijn: "We verwachten dat de eerste maanden zwaar zullen zijn. En dat we kopzorgen en slapeloze nachten zullen hebben, én dat we soms moeite hebben om de auto de garage uit te krijgen. Dat is allemaal waar, maar we geloven ook dat we de juiste mensen hebben, de juiste partners en de juiste faciliteiten om de weg naar boven te vinden. Heb geduld en geef ons de tijd."

Kan Red Bull winnen?

Mekies wil niet dat men te hoge verwachtingen van Red Bull heeft: "Zoals ik net zei, zou het heel erg naïef zijn om te denken dat we van topniveau zijn. Dat is echt gekkenwerk. Het zou ook raar zijn om te denken dat Max dat niet snapt, hij begrijpt het volledig."

"Dat we nu objectief beschrijven hoe de stand van zaken is, betekent niet dat wij niet de ambitie hebben om de nummer 1 te worden. Dat is de enige mindset die past bij Red Bull. Dus laat er geen twijfel over bestaan wat ons uiteindelijke doel is. Max is betrokken bij elke discussie, elke analyse en de manier waarop we risico nemen. Hij wordt overal in meegenomen."

'Verstappen levert ons een driedubbel voordeel op'

Mekies ziet veel kansen voor Verstappen in dit seizoen. De coureurs moeten onder de nieuwe regels slimmer gaan rijden, en de Franse teambaas wijst naar Verstappen: "Ik denk dat we met Max een driedubbel voordeel hebben. Allereerst vanwege zijn mate van betrokkenheid. Ten tweede van zijn gevoel in de auto en de extra hersencapaciteit die hij in de auto heeft om met al die zaken om te gaan."

"De invloed van coureurs op de prestaties wordt met de nieuwe regels groter. Tenslotte kan Max als geen ander een team de juiste kans opduwen. Dan kunnen we nog meer uit de auto en motor halen. Hij geeft ons wat dat betreft een significante boost."

Snorremans

Posts: 206

Voorlopig zie ik alleen een vraagstuk en nog geen probleem.

  • 5
  • 25 jan 2026 - 11:48
  • Snorremans

    Posts: 206

    Voorlopig zie ik alleen een vraagstuk en nog geen probleem.

    • + 5
    • 25 jan 2026 - 11:48
  • Dale U

    Posts: 1.798

    "Moeite om de auto uit de garage te krijgen"......als ik startkabels ga zien, dan haak ik een jaartje af. Een beetje indekken, dat begrijp ik, maar er zijn grenzen.

    • + 2
    • 25 jan 2026 - 12:12
    • schwantz34

      Posts: 41.740

      Pas als ze de auto aan een verlengsnoer de baan opsturen weet je pas echt dat het foute bull is...

      • + 3
      • 25 jan 2026 - 12:19
    • StevenQ

      Posts: 10.050

      Racing Bulls had weinig moeite om de auto met dezelfde motor gewoon rond te rijden

      • + 1
      • 25 jan 2026 - 12:34
  • Pietje Bell

    Posts: 32.847

    Bandenkeuzes van elk team voor Barcelona:

    https://postimg.cc/672CgCps

    • + 1
    • 25 jan 2026 - 12:20
    • F1jos

      Posts: 4.976

      Een opmerkelijk e keuze van Red Bull door achttien sets van de C3 zachte compound te selecteren.

      • + 1
      • 25 jan 2026 - 12:39
    • da_bartman

      Posts: 6.386

      Als je deze drie dagen alleen maar gebruikt om de auto te begrijpen en verschillende setups met elkaar wilt vergelijken. Lijkt me dat je dat het beste kan doen op dezelfde band. Dan ik die opmerkelijke keuze ook een heel begrijpelijke.

      • + 2
      • 25 jan 2026 - 13:32
    • WickieDeViking

      Posts: 200

      Eens met da_bartman. Voor setup- en correlatiewerk wil je bandengedrag niet als variabele. Daarom is alles op C3 rijden tijdens een test juist een verstandige keuze.

      • + 2
      • 25 jan 2026 - 13:51
  • F1jos

    Posts: 4.976

    Met nummer 3 op de auto levert Max 3 dubbel voordeel. Max heeft veul geduld, maar het mag niet te lang duren.

    • + 2
    • 25 jan 2026 - 12:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.308

    Laurent Mekies: "Tenslotte kan Max als geen ander een team de juiste kans opduwen. Dan kunnen we nog meer uit de auto en motor halen".

    Ha, die Laurent, die weet natuurlijk nog niet dat Max uit zichzelf al meer uit de motor en auto haalt.
    Wat zeg ik, het merendeel van de horde denkt dat Max meer dan 2 sec. per ronde uit de motor en auto haalt dan erin zit!
    Maar daar komt Laurent vanzelf achter.

    • + 1
    • 25 jan 2026 - 12:37
    • van lotje,g

      Posts: 1.182

      Zou toch eens naar een therapeut gaan.

      • + 2
      • 25 jan 2026 - 12:59
    • Snork

      Posts: 22.322

      Nee Ouw, 3 sec om precies te zijn.

      • + 1
      • 25 jan 2026 - 13:13
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.145

    En toch, vind ik het wel mooi dat Red Bull Racing deze stap durft te zetten. Een eigen motor ontwikkelen, dat is wat ik al jaren hoopte dat McLaren ooit ook eens ging doen.
    Ik vind het tonen van een visie, een toewijding tot de sport. Geloof in eigen kunnen en de wil om niet meer van een ander team motorisch afhankelijk te zijn.

    Nou ben ik in al die jaren nooit een Red Bull fan geweest maar dit vind ik een prachtige ontwikkeling en dan hoop ik ook dat het zich uitbetaald in succes.

    • + 0
    • 25 jan 2026 - 13:59
    • StevenQ

      Posts: 10.050

      Zeker ook omdat McLaren een autofabrikant is die in hun wegauto's wel eigen motoren gebruikt

      • + 0
      • 25 jan 2026 - 15:01

