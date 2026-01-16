Het team van Red Bull Racing trok afgelopen nacht het doek van de nieuwe RB22. Tijdens de show in Detroit was er ook veel aandacht voor de samenwerking met de nieuwe motorpartner Ford. Red Bull wordt scherp in de gaten gehouden, want er wordt gesteld dat ze een controversieel motortrucje gebruiken. Volgens Ben Hodgkinson is er niets aan de hand.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en Red Bull heeft besloten om zelf krachtbronnen te gaan bouwen. Ze hebben het Red Bull Powertrains-project opgezet, en worden gesteund door Ford. De samenwerking met de Amerikaanse autogigant is goed te zien, en Red Bull onthulde de nieuwe RB22 dan ook in Ford-stad Detroit.

De logo's van Ford zijn groots te zien op de auto's van Max Verstappen en Isack Hadjar, en zelfs de teamkleding is erop aangepast. Ford keert terug in de sport, en ze zijn direct het onderwerp van gesprek. Er gaan immers hardnekkige geruchten rond over een trucje met de compressieverhoudingen van de motor. Dit zou Mercedes een voordeel opleveren, terwijl ook Red Bull-Ford hiermee bezig is. De andere teams en motorleveranciers zijn woest, en eisen dat de FIA ingrijpt.

Wat is er aan de hand?

Bij Red Bull maakt men zich weinig zorgen. Red Bull Powertrains-directeur Ben Hodgkinson stelt bij Motorsport.com dat ze zich keurig aan de regels houden: "Ik denk dat sommige fabrikanten wat nerveus zijn dat andere teams slimme dingetjes doen qua engineering. Ik weet eerlijk gezegd niet in hoeverre we daarnaar moeten luisteren. Ik doe dit werk al heel erg lang en het is eigenlijk niets meer dan ruis. Je moet je alleen maar op jezelf concentreren."

'Vertrouwen in dat het legaal is'

Hodgkinson kijkt vooral naar zichzelf, en heeft ook niet het idee dat Red Bull iets illegaals doet: "Ik weet wat wij doen en ik heb er vertrouwen in dat wat wij doen, legaal is. Natuurlijk hebben we de absolute limiet opgezocht van wat de regels toestaan, maar ik zou niet verrast zijn als niet iedereen dat heeft gedaan. Ik denk dat het een hoop ruis om niets is en dat iedereen uiteindelijk gewoon op de compressielimiet van 16:1 zit. Dat denk ik in ieder geval."