user icon
icon

Red Bull bijt van zich af over 'illegale' motortruc

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull bijt van zich af over 'illegale' motortruc

Het team van Red Bull Racing trok afgelopen nacht het doek van de nieuwe RB22. Tijdens de show in Detroit was er ook veel aandacht voor de samenwerking met de nieuwe motorpartner Ford. Red Bull wordt scherp in de gaten gehouden, want er wordt gesteld dat ze een controversieel motortrucje gebruiken. Volgens Ben Hodgkinson is er niets aan de hand.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en Red Bull heeft besloten om zelf krachtbronnen te gaan bouwen. Ze hebben het Red Bull Powertrains-project opgezet, en worden gesteund door Ford. De samenwerking met de Amerikaanse autogigant is goed te zien, en Red Bull onthulde de nieuwe RB22 dan ook in Ford-stad Detroit.

Meer over Red Bull Racing Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

De logo's van Ford zijn groots te zien op de auto's van Max Verstappen en Isack Hadjar, en zelfs de teamkleding is erop aangepast. Ford keert terug in de sport, en ze zijn direct het onderwerp van gesprek. Er gaan immers hardnekkige geruchten rond over een trucje met de compressieverhoudingen van de motor. Dit zou Mercedes een voordeel opleveren, terwijl ook Red Bull-Ford hiermee bezig is. De andere teams en motorleveranciers zijn woest, en eisen dat de FIA ingrijpt.

Wat is er aan de hand?

Bij Red Bull maakt men zich weinig zorgen. Red Bull Powertrains-directeur Ben Hodgkinson stelt bij Motorsport.com dat ze zich keurig aan de regels houden: "Ik denk dat sommige fabrikanten wat nerveus zijn dat andere teams slimme dingetjes doen qua engineering. Ik weet eerlijk gezegd niet in hoeverre we daarnaar moeten luisteren. Ik doe dit werk al heel erg lang en het is eigenlijk niets meer dan ruis. Je moet je alleen maar op jezelf concentreren."

'Vertrouwen in dat het legaal is'

Hodgkinson kijkt vooral naar zichzelf, en heeft ook niet het idee dat Red Bull iets illegaals doet: "Ik weet wat wij doen en ik heb er vertrouwen in dat wat wij doen, legaal is. Natuurlijk hebben we de absolute limiet opgezocht van wat de regels toestaan, maar ik zou niet verrast zijn als niet iedereen dat heeft gedaan. Ik denk dat het een hoop ruis om niets is en dat iedereen uiteindelijk gewoon op de compressielimiet van 16:1 zit. Dat denk ik in ieder geval."

Foto's Red Bull RB22
F1 Nieuws Red Bull Racing Red Bull Powertrains

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.774

    Zag dit op F1 Technical:

    https://youtu.be/AyprsWbJ4lc?si=LXsRhnogHjuEA1AP&t=230

    Laurent doesn't seem confident in the car to win races from the start,
    almost wrote off the first few months.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 09:38
  • Snorremans

    Posts: 182

    "De samenwerking met de Amerikaanse autogigant is goed te zien"

    Het is in iedergeval OP de wagen amper te zien. Had gehoopt dat er meer Ford aanwezig zou zijn op bv de achtervleugel net als voorheen met Honda, Aston Martin en Infinity.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 09:57
  • Dale U

    Posts: 1.796

    Iets wat innovatief is en binnen de regels "valt" is creatief, toch niet illegaal....

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 10:19

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Dit is de nieuwe Red Bull-bolide van Max Verstappen ×