Prachtig eerbetoon: Eerste Red Bull-motor draagt naam overleden oprichter

Het team van Red Bull Racing presenteerde afgelopen nacht in Detroit hun nieuwe auto voor het aankomende Formule 1-seizoen. Voor de Oostenrijkse renstal wordt het een bijzonder seizoen, want ze gaan voor het eerst rijden met eigen krachtbronnen. Deze motor heeft een bijzondere naam gekregen; het is een eerbetoon aan Dietrich Mateschitz.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een aantal grote veranderingen. Er gelden dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische reglementen in de sport, en dat kan voor veel spektakel en veranderingen in de rangorde gaan zorgen. Bij Red Bull gaat er heel erg veel veranderen, want ze hebben ervoor gekozen om met eigen krachtbronnen te gaan rijden. In samenwerking met Ford zijn ze al maanden bezig met het ontwikkelen van deze motor, al temperen ze zelf de verwachtingen.

In Detroit werd niet alleen de nieuwe Red Bull RB22 aan de wereld getoond, er werd ook veelvuldig gesproken over de nieuwe krachtbron. Het publiek mocht voor het eerst een blik werpen op de motor en er werd extra uitleg gegeven door de kopstukken van Ford en Red Bull.

Prachtig eerbetoon

Red Bull-teambaas Laurent Mekies liet ook weten hoe de nieuwe krachtbron gaat heten. Tijdens de presentatie zorgde dit voor kippenvel: "Deze allereerste motor luistert naar de naam 'DM01', als eerbetoon aan meneer Mateschitz. Volgens zijn visie en zijn dapperheid, heeft hij het echte Red Bull-gevoel losgelaten, en dat is ook de reden dat wij hier vandaag zijn."

Wat was de rol van Mateschitz bij het motorproject?

De in 2022 overleden Mateschitz was de medeoprichter van Red Bull, en gold als een groot fan en aanjager van het F1-project. Volgens Mekies werd dit besluit ook door hem genomen: "Hij maakte de ongelooflijke beslissing voor ons om compleet onafhankelijk te worden met zowel het chassis als de Power Unit. Hij was niet bang voor de grootte van deze uitdaging, en vandaag hebben we de kans om een eerbetoon aan hem te brengen. Hopelijk kunnen we hem trots maken."

Snorremans

Posts: 184

@919...stel je niet aan!!!

  • 12
  • 16 jan 2026 - 13:16
Reacties (12)

  • mario

    Posts: 14.920

    DM as in: Direct Message??? 😉

    Geintje hoor.... Dit is een mooi gebaar... Wat die Dieter allemaal op poten heeft gezet, dankzij een mierzoet drankje is ongekend!!! 👍🏽

    • + 6
    • 16 jan 2026 - 12:22
    • 919

      Posts: 3.938

      Door het eerste gedeelte te posten heeft het tweede gedeelte geen enkele waarde.

      Mafklapper, een beetje grapjes maken rondom het sterven van iemand.

      Zum kotsen 🤢🤮

      • + 6
      • 16 jan 2026 - 12:41
    • Snorremans

      Posts: 184

      @919...stel je niet aan!!!

      • + 12
      • 16 jan 2026 - 13:16
  • Supa

    Posts: 2.670

    Ik vrees een Webber, Coulthard tijdperk.

    • + 1
    • 16 jan 2026 - 12:36
    • StevenQ

      Posts: 10.024

      Bij de vorige regelwijziging was het Mercedes die de plank missloeg en Red Bull die dominant werd

      Deze motor is mede ontworpen en gebouwd door mensen die de dominante Mercedes motor ontwierpen

      Vanwaar toch het idee dat het nu allemaal slecht gaat worden?

      • + 5
      • 16 jan 2026 - 12:39
    • bonensoep

      Posts: 738

      Ah joĥ.. die zijn allang gestopt met racen.

      • + 1
      • 16 jan 2026 - 12:39
  • AUDI_F1

    Posts: 3.515

    Een geweldige suggeste voor iemand die heel veel voor de sport, niet alleen F1, heeft gedaan.

    • + 3
    • 16 jan 2026 - 12:46
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.253

    Halverwege het race-seizoen...nou, die Dietrich Mateschitz loopt ook voor geen meter.
    Beetje cru, maar dat ga je wel krijgen natuurlijk als het niet loopt zoals het moet lopen.


    En nee, het interesseert me geen donder wat men van mij denkt!

    • + 2
    • 16 jan 2026 - 13:38
  • fdorp

    Posts: 64

    Mooi eerbetoon!

    Dat zal overigens nog raar commentaar kunnen opleveren. "De DM01 heeft de geest gegeven" of "de DM01 is geploft" bij de eerste keer dat de motor uitvalt.

    En voor de azijnzeikers; dit is een grapje he.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 14:49
  • Larry Perkins

    Posts: 62.577

    Nog mooier was geweest als ze de RB22 de DM01 hadden genoemd!

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 15:24

Dit is de nieuwe Red Bull-bolide van Max Verstappen ×