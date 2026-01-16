Het team van Red Bull Racing presenteerde afgelopen nacht in Detroit hun nieuwe auto voor het aankomende Formule 1-seizoen. Voor de Oostenrijkse renstal wordt het een bijzonder seizoen, want ze gaan voor het eerst rijden met eigen krachtbronnen. Deze motor heeft een bijzondere naam gekregen; het is een eerbetoon aan Dietrich Mateschitz.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een aantal grote veranderingen. Er gelden dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische reglementen in de sport, en dat kan voor veel spektakel en veranderingen in de rangorde gaan zorgen. Bij Red Bull gaat er heel erg veel veranderen, want ze hebben ervoor gekozen om met eigen krachtbronnen te gaan rijden. In samenwerking met Ford zijn ze al maanden bezig met het ontwikkelen van deze motor, al temperen ze zelf de verwachtingen.

In Detroit werd niet alleen de nieuwe Red Bull RB22 aan de wereld getoond, er werd ook veelvuldig gesproken over de nieuwe krachtbron. Het publiek mocht voor het eerst een blik werpen op de motor en er werd extra uitleg gegeven door de kopstukken van Ford en Red Bull.

Prachtig eerbetoon

Red Bull-teambaas Laurent Mekies liet ook weten hoe de nieuwe krachtbron gaat heten. Tijdens de presentatie zorgde dit voor kippenvel: "Deze allereerste motor luistert naar de naam 'DM01', als eerbetoon aan meneer Mateschitz. Volgens zijn visie en zijn dapperheid, heeft hij het echte Red Bull-gevoel losgelaten, en dat is ook de reden dat wij hier vandaag zijn."

Wat was de rol van Mateschitz bij het motorproject?

De in 2022 overleden Mateschitz was de medeoprichter van Red Bull, en gold als een groot fan en aanjager van het F1-project. Volgens Mekies werd dit besluit ook door hem genomen: "Hij maakte de ongelooflijke beslissing voor ons om compleet onafhankelijk te worden met zowel het chassis als de Power Unit. Hij was niet bang voor de grootte van deze uitdaging, en vandaag hebben we de kans om een eerbetoon aan hem te brengen. Hopelijk kunnen we hem trots maken."