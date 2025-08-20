user icon
icon

Ford-topman onthult geheim achter Red Bull Powertrain

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ford-topman onthult geheim achter Red Bull Powertrain
  • Gepubliceerd op 20 aug 2025 11:22
  • comments 14
  • Door: Jesse Jansen

Red Bull rijdt vanaf volgend seizoen met een eigen motor. De Red Bull Powertrain, zoals de motor heet, wordt in samenwerking met Ford gemaakt. Ford-topman Mark Rushbrook ging in op de huidige status van de motoren en het leerproces van beide partijen. 

Ford heeft jarenlang motoren ontworpen voor Formule 1-teams. De laatste keer dat er een Ford-motor rondreed, was in 2004. Het team werkte destijds samen met Cosworth en zo ontwierpen ze motoren voor F1-teams. 

Meer over Red Bull Racing 'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

8 aug
 Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

15 aug

Nieuw project

Red Bull Racing stapt over op nieuwe motoren. In 2019 reed Red Bull voor het eerst met zijn huidige motoren van Honda. Het team heeft daarmee vier coureurstitels behaald en twee constructeurstitels, maar gaat nu aan de slag met een eigen project. Red Bull doet het dus niet alleen, maar met partner Ford. 

Rushbrook was in gesprek met Motorsport Aktuell en werd daar geïnterviewd over het nieuwe project: "We wilden meer leren over elektrificatie: de chemie van batterijcellen, motoren, omvormers, kalibratie, besturing en hoe alles samenwerkt met de verbrandingsmotor. We wilden meer leren over het optimaliseren van de brandstofefficiëntie."

Verbrandingsmotor

De motoren gaan anders werken dan voorheen. Vanaf 2026 komt er een 50/50-regeling, waardoor de batterij en de verbrandingsmotor evenveel wegen. De verbrandingsmotor gaat ook op duurzame brandstof rijden. Rushbrook zegt: "Eigenlijk waren we niet echt geïnteresseerd in het werken aan de verbrandingsmotor, maar nu doen we het toch, omdat we op dit gebied natuurlijk nog veel te leren hebben. We helpen vooral bij de productie van onderdelen. Dus nu werken we aan bijna de hele auto, ook aan de operationele kant."

Waar Red Bull volgend jaar te vinden is op de grid, is nog geheel onduidelijk. Het team gaat volgend seizoen gewoon verder met Max Verstappen, maar heeft nog geen tweede coureur aangekondigd. Het valt nog niet te voorspellen waar ieder team volgend jaar staat door de nieuwe regelgeving. Pas tijdens het eerste Grand Prix-weekend komen de teams er precies achter waar ze staan.

Beemerdude

Posts: 8.314

Oké. Ik heb het item 3 x gelezen (ik heb ff echt geen zak te doen) en ik zie geen enkel 'geheim' wat onthult wordt? Is dit item door een kleuter geschreven?
'We waren niet echt geïnteresseerd in de brandstof motor' en 'we wilden veel leren over brandstofefficiëntie'. Of is dat het geheim? All... [Lees verder]

  • 16
  • 20 aug 2025 - 11:25
F1 Nieuws Red Bull Racing Red Bull Powertrains

Reacties (14)

Login om te reageren
  • Beemerdude

    Posts: 8.314

    Oké. Ik heb het item 3 x gelezen (ik heb ff echt geen zak te doen) en ik zie geen enkel 'geheim' wat onthult wordt? Is dit item door een kleuter geschreven?
    'We waren niet echt geïnteresseerd in de brandstof motor' en 'we wilden veel leren over brandstofefficiëntie'. Of is dat het geheim? Alles willen leren maar er niks voor doen? Ik wacht met klem op de volgende spectaculaire onthulling alhier!!

    • + 15
    • 20 aug 2025 - 11:25
    • R-FAN

      Posts: 330

      ''Eigenlijk waren we niet echt geïnteresseerd in het werken aan de verbrandingsmotor, maar nu doen we het toch''
      Misschien bedoelen ze dit?

      • + 2
      • 20 aug 2025 - 11:29
    • DenniSNL1980

      Posts: 289

      Ik dacht al dat het toch onhandig was om je geheim te onthullen vanwege de concurrentie, maar dat het zo'n grote onthulling zou zijn had ik niet verwacht.
      Rushbrook zal wel op non actief gezet worden nu iedereen het geheim weet.

      • + 5
      • 20 aug 2025 - 11:32
    • Beemerdude

      Posts: 8.314

      @R-Fan; geen idee. Maar het lijkt me dat als je wat over de efficiëntie van brandstofmotoren wilt leren je automatisch interesse hebt?

      • + 1
      • 20 aug 2025 - 11:34
    • snailer

      Posts: 29.238

      Die twee tussen ' zijn tegenstrijdig.
      Als ze willen leren over brandstofefficientie, dan zijn ze wel geïnteresseerd in de brandstofmeter.
      Als ze niet geïnteresseerd zijn in de brandstofmeter, dan zijn ze ook niet geïnteresseerd in de brandstofcoefficientie.
      Dat is een contradictie.

      Overigens denk ik dat hier iedereen heeft geleerd in de periode dat Ford motor partner werd van RBR, dat Ford 100% elektrisch ging. Ik had toch de stellige indruk dat de noeuwe Mustang gtd waar Verstappen een promo in deed een paar weken geleden erg klonk Als een brandstofmotor aangedreven auto.
      Nog een contradictie. Had leuk geweest als iemand hier iets had geschreven met de vraag of Ford nog wel het 100% elektrisch pad volgt.

      Trouwens erg vette auto die nieuwe Ford gtd.

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 11:36
    • Pietje Bell

      Posts: 30.502

      Dit was als reactie op het feit dat Ford slechts een sticker op de wagen zou gaan plakken, maar alles door de oud Mercedes en Honda mensen zou worden ontwikkeld. Toen ze daar één keer aan de slag gingen hebben ze veel meer taken op zich genomen. Dat is wat hij duidelijk probeert te maken in het oorspronkelijke interview.

      • + 1
      • 20 aug 2025 - 11:55
    • VestAan

      Posts: 724

      Als je tussen de regels door leest: ze gaan RedBull overnemen omdat ze toch al aan heel de auto werken.

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 12:06
  • Dale U

    Posts: 1.734

    Ford heeft de tijd gehad, ze wisten waar ze aan begonnen, wat betreft de uitspraak dat men nog veel moet leren, maakt het toch wel tricky voor 2026.

    • + 2
    • 20 aug 2025 - 11:30
    • Rimmer

      Posts: 12.723

      Ford en Marko en recent Mekies hebben allemaal al aangegeven dat ze achterlopen op de rest.
      Dat werd gaandeweg het proces steeds duidelijker en nu is Ford dus ook op andere fronten bijgesprongen want anders wordt het een totale blamage straks en er staat wel een Ford sticker op. Dan zou Rushbrook er persoonlijk slecht op staan en dat kan natuurlijk niet. Ze zijn dus in allerijl bijgesprongen wat enerzijds positief is maar anderzijds nog meer reden tot zorg geeft. Ik denk dat Adrian ondermeer weg is gegaan omdat hij al zag aankomen dat het niks ging worden met die motor. Wel opvallend want het was nota bene Adrian zelf die wilde dat RBPT zelf een motor ging bouwen zodat ze alles in huis hadden.

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 12:21
    • Dale U

      Posts: 1.734

      Mocht het 2026 engine Ford verhaal tegenvallen, zal de Ford sticker snel verdwijnen, we weten dit van het Renault disaster in de F1 en de bijbehorende imago schade.

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 12:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.112

    "Waar Red Bull volgend jaar te vinden is op de grid, is nog geheel onduidelijk".

    Onduidelijk?
    Ik weet zeker dat ze vóór de startstreep staan en dat zal over 'n half jaar bevestigd worden....als dat daadwerkelijk zo is las je het hier voor het eerst.

    • + 1
    • 20 aug 2025 - 11:51
    • gridiron

      Posts: 2.758

      Ik verwacht Marko na de 1e test zal roepen dat ze de beste motor hebben en dat ze een clean-sheet gaan scoren over het volledige seizoen 2026.

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 12:12
  • HarryLam

    Posts: 4.814

    "Het team heeft nog geen 2e coureur"..........bestaat Yuki opeens niet meer......??
    Ik heb nog nergens gelezen dat hij vervangen wordt.

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 12:11
    • NicoS

      Posts: 19.211

      Hij is nog niet bevestigd voor 2026, dat wordt er bedoeld….
      Maar denk dat Yuki na dit seizoen elders zal rijden.

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 12:55

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar