Ford-topman onthult geheim achter Red Bull Powertrain

Red Bull rijdt vanaf volgend seizoen met een eigen motor. De Red Bull Powertrain, zoals de motor heet, wordt in samenwerking met Ford gemaakt. Ford-topman Mark Rushbrook ging in op de huidige status van de motoren en het leerproces van beide partijen.

Ford heeft jarenlang motoren ontworpen voor Formule 1-teams. De laatste keer dat er een Ford-motor rondreed, was in 2004. Het team werkte destijds samen met Cosworth en zo ontwierpen ze motoren voor F1-teams.

Nieuw project

Red Bull Racing stapt over op nieuwe motoren. In 2019 reed Red Bull voor het eerst met zijn huidige motoren van Honda. Het team heeft daarmee vier coureurstitels behaald en twee constructeurstitels, maar gaat nu aan de slag met een eigen project. Red Bull doet het dus niet alleen, maar met partner Ford.

Rushbrook was in gesprek met Motorsport Aktuell en werd daar geïnterviewd over het nieuwe project: "We wilden meer leren over elektrificatie: de chemie van batterijcellen, motoren, omvormers, kalibratie, besturing en hoe alles samenwerkt met de verbrandingsmotor. We wilden meer leren over het optimaliseren van de brandstofefficiëntie."

Verbrandingsmotor

De motoren gaan anders werken dan voorheen. Vanaf 2026 komt er een 50/50-regeling, waardoor de batterij en de verbrandingsmotor evenveel wegen. De verbrandingsmotor gaat ook op duurzame brandstof rijden. Rushbrook zegt: "Eigenlijk waren we niet echt geïnteresseerd in het werken aan de verbrandingsmotor, maar nu doen we het toch, omdat we op dit gebied natuurlijk nog veel te leren hebben. We helpen vooral bij de productie van onderdelen. Dus nu werken we aan bijna de hele auto, ook aan de operationele kant."

Waar Red Bull volgend jaar te vinden is op de grid, is nog geheel onduidelijk. Het team gaat volgend seizoen gewoon verder met Max Verstappen, maar heeft nog geen tweede coureur aangekondigd. Het valt nog niet te voorspellen waar ieder team volgend jaar staat door de nieuwe regelgeving. Pas tijdens het eerste Grand Prix-weekend komen de teams er precies achter waar ze staan.