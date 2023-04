Marko positief over Red Bull Powertrains: "Draaien al zes testbanken"

Het team van Red Bull Racing is hard bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe motorreglement. Alhoewel die regels pas in 2026 gaan gelden, is men nu al hard bezig met de werkzaamheden. Red Bull gaat vanaf 2026 samen met Ford de krachtbronnen ontwikkelen en volgens Helmut Marko loopt alles op rolletjes.

Red Bull maakte eerder dit jaar bekend dat ze in zee gaan met Ford. Samen met de Amerikaanse autobouwer is men druk bezig met het Red Bull Ford Powertrains-project. Red Bull was zelf al geruime tijd bezig met het Red Bull Powertrains-project en men maakte er geen geheim van dat ze op zoek waren naar een partner voor dit project.

Testbanken

Samen met Ford maakt men inmiddels grote stappen. Red Bull-adviseur Helmut Marko is er open over en deelt trots de updates. In gesprek met Formel 1 legt de Oostenrijkse adviseur uit hoe het gaat: "Ze zitten bij ons op de campus en er zijn al zes testbanken die we sinds vorig jaar hebben draaien. We hebben al meer dan één motor af en de verbetering is duidelijk te zien. Zo hoor je een motor te ontwikkelen!"

Audi

Marko deelt tevens dat hij hoopt dat er binnenkort meer motorcomponenten worden afgeleverd. De Oostenrijker heeft er een goed gevoel over en ziet veel positieve punten: "We zitten op schema en ook de werving van het personeel verloopt naar wens. We zitten nog niet op het optimale personeelsniveau, maar dat scheelt niet veel. Natuurlijk s er ook en nieuwe concurrent opgedoken in de vorm van Audi. Hierdoor zijn wij alleen maar hongeriger geworden om te gaan winnen."