Grote interesse in Red Bull Powertrains: "Benaderd door meerdere teams"

Red Bull Racing is momenteel hard bezig met de ontwikkeling van de eigen krachtbronnen. In 2026 verschijnt het team aan de start met de krachtbronnen die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen. Red Bull-teambaas Christian Horner geeft aan dat het leveren van motoren aan klantenteams niet op de planning staat.

Red Bull en AlphaTauri rijden sinds vorig jaar al met krachtbronnen van Red Bull Powertrains. Deze motoren worden eigenlijk nog steeds ontwikkeld door voormalig motorpartner Honda. Deze deal met Honda duurt tot en met 2025, daarna gaat Red Bull zelf de krachtbronnen ontwikkelen. Red Bull gaat vanaf 2026 samenwerken met Ford en op de fabriek in Milton Keynes is men al hard bezig met de nieuwe Red Bull Powertrains-motoren.

Marshall

Vanuit andere teams is er volop interesse in de krachtbronnen van Red Bull Powertrains. McLaren CEO Zak Brown bracht bijvoorbeeld al een bezoekje aan de fabriek. Door de recente overstap van Rob Marshall van Red Bull naar McLaren gingen de verhalen over een klantenmotor weer leven. Red Bull-teambaas kan daar wel om lachen en spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Nee, Rob vertrekt niet met een motor als je dat bedoelt. Het is wel zo dat we al door verschillende teams zijn benaderd om vanaf 2026 krachtbronnen aan hen te leveren."

Niet te zwaar belasten

Horner heeft echter slecht nieuws voor de geïnteresseerde partijen. De Britse teambaas geeft aan dat het Red Bull Powertrains zich voorlopig focust op de eigen teams: "Het is momenteel ons plan om twee teams van motoren te voorzien in 2026. Dat doen we omdat we onze motorafdeling niet meteen te zwaar willen belasten in het eerste jaar. Als we maar twee teams van motoren voorzien, dan zijn er waarschijnlijk de twee teams van Red Bull."