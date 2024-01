Horner geeft risico's van Red Bull-motoren toe

Het team van Red Bull Racing is achter de schermen hard bezig met de voorbereidingen voor de komende jaren. Ze werken niet alleen hard aan het komende seizoen, maar ze zijn ook druk met het nieuwe motorenproject voor 2026. Christian Horner geeft toe dat zijn team hiermee een risico neemt.

Red Bull zal vanaf 2026 zelf hun motoren gaan bouwen. Ze zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met het grote Amerikaanse automerk Ford. De voorbereidingen voor dat jaar zijn in volle gang, Red Bull heeft hiervoor de nieuwe afdeling Red Bull Powertrains opgezet. De plannen zijn ambitieus, maar er kleven vanzelfsprekend ook grote risico's aan. Het is immers nog lang niet duidelijk of het een succes zal zijn.

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner weet dat er risico's zijn. De Britse teambaas is eerlijk, maar hij staat volledig achter het motorenproject. Bij Sky Sports spreekt hij zich uit: "We hebben er in het Verenigd Koninkrijk in geïnvesteerd met onze partners en met Ford. We hebben nu de motorenafdeling op onze campus. Nu hebben we een fabriek, een geweldige plek, en er werken bijna 500 mensen aan de 2026-motor. Maar we gaan vanuit het niets de strijd aan met Mercedes, Ferrari, Honda, Renault en Audi. We hebben er zin in, maar het een is een dappere move. Ook al denken we dat het goed is voor de lange termijn."