Ford trots op Red Bull-samenwerking: "Focus op winnen"

Het team van Red Bull Racing is op de achtergrond hard bezig met de voorbereidingen op 2026. In dat jaar gaan er nieuwe motorregels gelden in de Formule 1. Red Bull ontwikkelt samen met Ford een nieuwe krachtbron en bij de Amerikaanse autobouwer zijn ze tot nu toe enorme tevreden over de gang van zaken.

Bijna een jaar geleden kondigde Red Bull hun nieuwe partnership met Ford aan. De Oostenrijkse renstal hard eerder al aangegeven dat ze eigen motoren gingen bouwen en het Red Bull Powertrains-project was al gestart. Er werd nog wel gezocht naar een mogelijke partner. Gesprekken met Porsche liepen op niets uit, waarna er contacten werden gelegd met Ford. De Amerikanen gingen akkoord en de deal werd met veel bombarie aangekondigd.

Focus

Red Bull en Ford zijn momenteel hard bezig met het motorproject en ze zijn erop gebrand om in 2026 direct succesvol te zijn in de Formule 1. Bij Ford zijn ze enorm happy met de huidige gang van zaken. Ford Performance-directeur Mark Rushbrook legt dit uit aan Motorsport.com: "We werken erg goed samen met Red Bull. Ze zijn onze partners en onze focus ligt op winnen. We willen dat dat mogelijk is en we hebben gezocht naar de best mogelijke partner."

Progressie

Rushbrook wil niets kwijt over welke stappen men nu al heeft gezet in de samenwerking. Hij weet dat er nog genoeg moet gebeuren om echt competitief te zijn, maar hij ziet al zeer veel positieve signalen. De directeur deelt dit dan ook graag: "We hebben in het afgelopen jaar al flink wat progressie geboekt, maar om in 2026 goed voorbereid op de grid te staan moeten er echt nog wel heel wat dingen gebeuren."