Horner staat open voor klantenteams: "Kunnen acht auto's van motoren voorzien"

Het team van Red Bull Racing is op de achtergrond hard bezig met de ontwikkeling van de krachtbronnen voor 2026. Red Bull rijdt vanaf dat seizoen immers met motoren die ze samen met Ford gaan fabriceren. Red Bull-teambaas Christian Horner is tevreden met de huidige stand van zaken en hij staat in de toekomst open voor klantenteams.

Red Bull rijdt momenteel ook met krachtbronnen van Red Bull Powertrains, maar deze motoren worden voor het grootste gedeelte nog steeds geleverd door Honda. In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1 en Red Bull werkt dan niet meer samen met Honda. Vanaf dat jaar gaat de renstal rijden met krachtbronnen die ze momenteel aan het ontwikkelen zijn is samenwerking met de nieuwe partner Ford.

Lange termijn

Naast Red Bull zal ook zusterteam AlphaTauri gaan rijden met de Red Bull Powertrains Ford-krachtbronnen. Red Bull-teambaas Christian Horner laat aan DAZN weten dat hij openstaat voor meer teams: "Als onze krachtbron aantrekkelijk is voor andere teams, dan staan we ervoor open om te onderhandelen over het leveren van de motoren. Voor nu concentreren we ons echter op waar we mee bezig zijn. Onze relatie met Ford is heel erg goed, maar we werken vooral als een onafhankelijke fabrikant. Dat is een voordeel voor de lange termijn."

Acht auto's

Horner sluit echter niet uit dat er in de toekomst veel meer teams rondrijden met Red Bull Ford-motoren. De Britse teambaas droomt groot: "Onze faciliteiten zijn in staat om voor acht auto's krachtbronnen te leveren. We kunnen er over de lange termijn zeker over na gaan denken. Momenteel is het ons doel om de samenwerking met ons chassis-team te verbeteren, dan kunnen ze gaan samenwerken als een collectieve groep. Dat is een enorme uitdaging, maar ik denk dat het de juiste stap is."