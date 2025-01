Horner maakt zich geen illusies voor 2026: "Onze grootste uitdaging"

Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een belangrijk jaar. Ze willen revanche nemen na een teleurstellend 2024, en ze zullen zich ook bezig moeten houden met hun eigen krachtbronnen voor 2026. Christian Horner wil geen grote uitspraken doen.

Red Bull rijdt vanaf volgend jaar met hun eigen krachtbronnen. Red Bull Powertrains gaat samen met hun nieuwe partner Ford een motor ontwikkelen. Ze hebben in de afgelopen jaren grote stappen gezet, maar ze weten nog niet hoe goed hun nieuwe motoren het gaan doen. Achter de schermen zijn ze hard bezig met de voorbereidingen, maar volgend jaar weten ze pas hoe ze er echt voor staan.

Volledige reset

Red Bull-teambaas Christian Horner is heel erg trots op het project. De Brit wil echter niet te vroeg juichen, en hij toont zich zeer realistisch in een interview met PlanetF1: "2026 wordt een volledige reset, we gaan onze eigen krachtbron bouwen en we zijn begonnen met een blanco vel papier. In vier jaar tijd hebben we een fabriek gebouwd en een krachtbron ontwikkeld, maar we nemen het op tegen 75 jaar ervaring van Ferrari, en 30 jaar ervaring van Mercedes. Dus we maken ons geen illusies."

Enorme berg om te beklimmen

Red Bull gaat wel samenwerken met Ford. Het Amerikaanse gigantische autobedrijf heeft veel ervaring in de autosport, maar het is al lang geleden dat ze actief waren in de koningsklasse. Horner realiseert zich dat het een zware opgave gaat worden: "De berg die we moeten gaan beklimmen is reusachtig. Maar met de juiste spirit, en de juiste mensen die we hebben in deze business, moet het mogelijk zijn." Ondanks dat zelfvertrouwen, wil Horner niet beweren dat het direct een succes gaat worden voor Red Bull: "Dit is met afstand de grootste uitdaging die we zijn aangegaan in de Formule 1."