Red Bull deelt reactie van Verstappen op 2026-motoren
  • Gepubliceerd op 19 nov 2025 12:09
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing staat voor een enorme uitdaging voor de komende jaren. Vanaf volgend jaar gaat de Oostenrijkse renstal rijden met eigen krachtbronnen die ze ontwikkelen in samenwerking met Ford. Er zijn nog veel vraagtekens, maar volgens Red Bull is Max Verstappen enorm onder de indruk van het project.

Volgend jaar gaat er veel veranderen in de Formule 1. Er gaan compleet nieuwe regels gelden op aerodynamisch en motorisch gebied. Er komen volledig nieuwe Power Units, waarbij elektrische componenten een grotere rol gaan spelen. Deze nieuwe motorformule heeft de aandacht getrokken van meerdere nieuwe fabrieken: Audi debuteert in 2026, Honda keert terug bij Aston Martin en Red Bull gaat samen met Ford een krachtbron ontwikkelen.

In Milton Keynes is Red Bull Powertrains hard bezig met het ontwikkelen van de eigen krachtbron. Een aantal weken geleden bracht Max Verstappen samen met teambaas Laurent Mekies en teamadviseur Helmut Marko een bezoekje aan de fabriek. Daar werden ze rondgeleid door Ben Hodgkinson, de technisch directeur van het project.

Hoe denkt Verstappen over het project?

In de podcast The Inside Track legt Hodgkinson uit hoe Verstappen reageerde: "Ik denk dat Max erg onder de indruk was van waar we stonden. We konden hem laten zien hoeveel we produceren en wat er al op de testbanken stond. Hij kon enkele draaiende motoren zien die al veel meters maken."

"Hij kreeg dus al te horen hoe de nieuwe krachtbronnen voor 2026 klinken. Ik denk dat hij dat geluid nog vele uren vlak achter zijn hoofd zal gaan horen! Het was echt de eerste keer dat hij precies kon horen hoe het klonk en ik denk dat hij echt onder de indruk was."

Uitzonderlijke mensen

Volgens Hodgkinson is Verstappen zeker niet de enige die onder de indruk was. Hij ziet dit wel vaker: "Normaal gesproken, wanneer ik mensen rondleid, zijn ze een beetje uit het veld geslagen door de hoeveelheid details waar we op ingaan. Dit is echt een uitzonderlijke faciliteit die is samengesteld door een groep zeer uitzonderlijke mensen. Het detailniveau waarvoor we gaan in elk afzonderlijk element is, denk ik, zeker van vitaal belang om op het podium te komen." 

Er was ooit en is nog steeds, 1 team dat een motor en F1 auto op 1 gekoppelde campus maakte en dus nog steeds maakt. Dat is natuurlijk Ferrari. Vanaf volgend jaar is dat anders. Dan zijn er twee.

Persoonlijk wind ik het een ware prestatie mocht men straks gewoon meedoen om de punten.

Persoonlijk wind ik het een ware prestatie mocht men straks gewoon meedoen om de punten.

    Er was ooit en is nog steeds, 1 team dat een motor en F1 auto op 1 gekoppelde campus maakte en dus nog steeds maakt. Dat is natuurlijk Ferrari. Vanaf volgend jaar is dat anders. Dan zijn er twee.

    Persoonlijk wind ik het een ware prestatie mocht men straks gewoon meedoen om de punten.

    RBR wordt enorm gekoppeld aan suikerwater. Maar uiteindelijk is het een hoogwaardig technologiebedrijf in de autosport.

    Breng it on.

    • + 9
    • 19 nov 2025 - 12:21

