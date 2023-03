Horner bevestigt gesprekken tussen McLaren en Red Bull Powertrains

Enkele weken geleden kwamen er geruchten naar buiten over een mogelijke samenwerking tussen het team van McLaren en Red Bull en Fords motorproject Red Bull Powertrains. Het gerucht werd in Bahrein bevestigd door beide teams en volgens Christian Horner is het niets meer dan logisch.

Red Bull Racing en AlphaTauri gaan vanaf 202 rijden met de zelf geproduceerde krachtbronnen van Red Bull Powertrains. Deze krachtbronnen worden in samenwerking met Ford gebouwd, deze deal werd aangekondigd tijdens de launch van Red Bull in New York. Al snel werd duidelijk dat McLaren mogelijk vanaf 2026 ook gebruik wil gaan maken van deze krachtbronnen.

In Bahrein bevestigt Red Bull Racing-teambaas Christian Horner dat McLaren CEO Zak Brown een bezoekje heeft gebracht aan de fabriek van Red Bull. Horner kan er wel om lachen en gaat na een aantal grapjes serieus in op de kwestie. Bij The Race geeft hij tekst en uitleg: "Als motorfabrikant in 2026 is het logisch dat we gaan praten met mogelijke potentiële power train klanten. Het is niet meer dan normaal dat we in gesprek gaan met deze mogelijke klantenteams."