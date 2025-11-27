user icon
Marko wijst naar grote rol Verstappen bij nieuw Red Bull-avontuur

Marko wijst naar grote rol Verstappen bij nieuw Red Bull-avontuur

Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een grote verandering. Vanaf volgend jaar gaan ze rijden met eigen krachtbronnen, die ze samen met Ford ontwikkelen. Helmut Marko durft nog niet te zeggen hoe goed de motoren gaan zijn, maar hij stelt wel dat ze een geheim wapen hebben: Max Verstappen.

In 2026 gaat de Formule 1 er anders uitzien dan vandaag de dag het geval is. Er gaan nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden in de Formule 1, en dat zorgt voor een grote verandering. Vooral de nieuwe krachtbronnen zijn al geruime tijd het onderwerp van gesprek. De nieuwe regels hebben de interesse gewekt van Audi, zorgen voor de comeback van Honda en hebben Red Bull ervan overtuigd dat ze zelf motoren kunnen gaan bouwen.

Red Bull begon vijf jaar geleden aan een uitgebreid rekruteringsprogramma en ze trokken meerdere grote namen aan. In Milton Keynes werd er een speciaal onderkomen gebouwd waar de krachtbronnen worden gebouwd, en met Ford hebben ze een belangrijke partner aangetrokken. Toch is het nog lang niet duidelijk of Red Bull direct succesvol zal zijn.

Hoe kijkt Marko naar het motorproject?

Red Bull-adviseur Helmut Marko doet zijn best om er geheimzinnig over te blijven. In gesprek met Motorsport.com blijft hij met beide benen op de grond staan: "We zijn intern tevreden, maar net als de anderen kennen we de cijfers van de concurrenten niet. Maar het gaat niet alleen om de verbrandingsmotor, het gaat om de brandstof, om de batterij... en ook om de auto. En dat is wat ik denk dat een groot voordeel voor ons is."

De rol van Max Verstappen

Maar volgens Marko heeft Red Bull wel één groot voordeel ten opzichte van de concurrentie. De Oostenrijker wijst naar de aanwezigheid van Max Verstappen: "De coureur moet slim en doordacht omgaan met het gebruik van het batterijvermogen. En er is één coureur die snel kan rijden én nadenken. Dat zou een voordeel moeten zijn."

zoefroef

Posts: 1.633

Dat komt uit een klein dorpje , waar inwoners een naam hebben die eindigt op een x. Obelix is het trouwens niet meer nodig.

  • 2
  • 27 nov 2025 - 12:48
Reacties (4)

  • HermanInDeZon

    Posts: 366

    Laat me raden ... ALONSO !

    Die kon zelfs televisieschermen bekijken langs het circuit tijdens de race

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 11:29
  • Pietje Bell

    Posts: 32.067

    Mediadag is begonnen in Qatar met een Q & A van meerdere coureurs
    en Max vliegt nog ergens in de buurt van Caïro zoals gewoonlijk.
    Het is daar nu 13:45u.

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 11:45
  • gridiron

    Posts: 2.979

    En wat is er dan geheim aan hun geheim wapen?

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 12:06
    • zoefroef

      Posts: 1.633

      Dat komt uit een klein dorpje , waar inwoners een naam hebben die eindigt op een x. Obelix is het trouwens niet meer nodig.

      • + 2
      • 27 nov 2025 - 12:48

