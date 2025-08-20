Ford-topman haalt uit: "Cadillac komt gewoon met Ferrari-motoren"

Ford treedt toe in 2026. Het bedrijf gaat samen met Red Bull Racing zijn eigen motoren ontwerpen. Ford heeft al enige ervaring met motoren, want tot 2004 stonden ze nog op de grid. Toen met een andere partner, namelijk Cosworth. Ford-topman Mark Rushbrook kan het niet laten om een steekje naar Cadillac uit te delen.

Ford heeft in samenwerking met Cosworth maar liefst tien keer het wereldkampioenschap gewonnen. Honda, de huidige motorleverancier van Red Bull Racing, heeft deze maar liefst zeven keer gewonnen.

Compleet anders

De Formule 1 gaat er volgend seizoen weer compleet anders uitzien. De auto's worden anders: nieuwe reglementen rondom de verbrandingsmotor en de verwijdering van het DRS-systeem, maar er treden ook nieuwe partijen toe. Audi, Cadillac en Red Bull die hun eigen motoren met Ford gaan maken. Audi gaat met eigen motoren rijden, maar Cadillac gaat zijn eerste seizoen met Ferrari-motoren rijden. General Motors is bezig met zijn eigen krachtbron, maar die wordt pas in 2028 of 2029 geïntroduceerd.

Er komen volgend seizoen dus twee tegenhangers in de Formule 1. Beide teams komen uit de Verenigde Staten. Wanneer Ford-topman Mark Rushbrook werd gevraagd hoe hij naar het Cadillac-project keek, was hij niet bepaald vriendelijk: "Cadillac zal in 2026 in de Formule 1 meedoen, met Ferrari-motoren", zo deelt Rushbrook tegenover Motorsport Aktuell. "Maar we kijken uit naar de competitie. Of het nu Ferrari-auto’s met Ferrari-motoren zijn, Cadillac-auto’s met Ferrari-motoren of wie dan ook."

Geluk

Volgens Rushbrook heeft Ford heel veel geluk in timing. De plannen van Red Bull zijn namelijk erg ambitieus: "We hadden behoorlijk geluk met onze timing wat Red Bull betreft. Zij hadden net besloten om voor 2026 een eigen aandrijflijn te ontwikkelen. Dat was nog in een heel vroeg stadium, maar toen merkten ze al dat de middelen zelfs voor een groot Formule 1-team beperkt zijn. Bovendien had men in Milton Keynes nog nooit eerder een eigen motor ontwikkeld."