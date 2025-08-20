user icon
Ford-topman haalt uit: "Cadillac komt gewoon met Ferrari-motoren"

Ford-topman haalt uit: "Cadillac komt gewoon met Ferrari-motoren"
  • Gepubliceerd op 20 aug 2025 16:09
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Ford treedt toe in 2026. Het bedrijf gaat samen met Red Bull Racing zijn eigen motoren ontwerpen. Ford heeft al enige ervaring met motoren, want tot 2004 stonden ze nog op de grid. Toen met een andere partner, namelijk Cosworth. Ford-topman Mark Rushbrook kan het niet laten om een steekje naar Cadillac uit te delen.

Ford heeft in samenwerking met Cosworth maar liefst tien keer het wereldkampioenschap gewonnen. Honda, de huidige motorleverancier van Red Bull Racing, heeft deze maar liefst zeven keer gewonnen. 

Compleet anders

De Formule 1 gaat er volgend seizoen weer compleet anders uitzien. De auto's worden anders: nieuwe reglementen rondom de verbrandingsmotor en de verwijdering van het DRS-systeem, maar er treden ook nieuwe partijen toe. Audi, Cadillac en Red Bull die hun eigen motoren met Ford gaan maken. Audi gaat met eigen motoren rijden, maar Cadillac gaat zijn eerste seizoen met Ferrari-motoren rijden. General Motors is bezig met zijn eigen krachtbron, maar die wordt pas in 2028 of 2029 geïntroduceerd. 

Er komen volgend seizoen dus twee tegenhangers in de Formule 1. Beide teams komen uit de Verenigde Staten. Wanneer Ford-topman Mark Rushbrook werd gevraagd hoe hij naar het Cadillac-project keek, was hij niet bepaald vriendelijk: "Cadillac zal in 2026 in de Formule 1 meedoen, met Ferrari-motoren", zo deelt Rushbrook tegenover Motorsport Aktuell. "Maar we kijken uit naar de competitie. Of het nu Ferrari-auto’s met Ferrari-motoren zijn, Cadillac-auto’s met Ferrari-motoren of wie dan ook."

Geluk

Volgens Rushbrook heeft Ford heel veel geluk in timing. De plannen van Red Bull zijn namelijk erg ambitieus:  "We hadden behoorlijk geluk met onze timing wat Red Bull betreft. Zij hadden net besloten om voor 2026 een eigen aandrijflijn te ontwikkelen. Dat was nog in een heel vroeg stadium, maar toen merkten ze al dat de middelen zelfs voor een groot Formule 1-team beperkt zijn. Bovendien had men in Milton Keynes nog nooit eerder een eigen motor ontwikkeld."

F1 Nieuws Red Bull Racing Red Bull Powertrains Cadillac

Reacties (2)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.243

    Zoveel teams hebben een motor van een ander. Ook AM doet het. Wat is de issue dan?

    Reactie header gerelateerd.

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 18:16
    • gridiron

      Posts: 2.759

      Die is zich al aan het indekken voor het geval Cadillac het beter doet.

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 19:17

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

