Mekies is heel enthousiast voor motorproject: "Het is zo waanzinnig"

  • Gepubliceerd op 19 aug 2025 11:22
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Laurent Mekies kan zijn enthousiasme niet wegdrukken. De Red Bull-teambaas is heel erg blij met de Red Bull Powertrains. Red Bull komt vanaf volgend seizoen met een nieuwe motor. Het team gaat hun eigen motoren ontwikkelen samen met Ford. 

In 2026 komen de nieuwe regels. De regelgeving is sinds 2014 compleet op de schop, maar tegelijkertijd is het voor het eerst dat Red Bull haar eigen motoren gaat maken. 

'Het is waanzinnig'

In gesprek met The Inside Podcast zegt Mekies: "Het is zo'n waanzinnig verhaal. Twintig jaar na de oprichting zegt Red Bull gewoon: 'Weet je, we gaan onze eigen motor bouwen'. Het is echt typisch Red Bull."

"En het is niet dat we iets bestaands kopen. Nee, we doen er een schepje bovenop. We hebben een gebouw neergezet, testbanken geplaatst en vierhonderd mensen aangenomen. Het is echt bizar. De ziel van Red Bull zit hier zo overduidelijk in en de opdracht is waanzinnig. Ik weet zeker dat de mannen wat nachtrust zijn verloren, en dat zal ons ook wel gaan overkomen. Het is natuurlijk iets dat we niet onderschatten."

Glazen bol-werk

"Ik geloof niet dat er motorfabrikanten zijn die hun data met de anderen gaan delen. Het is dus echt glazen bol-werk. Het klopt dat het jaren geleden ondenkbaar was om een eigen krachtbron te ontwikkelen, maar het is typisch Red Bull om juist zo’n uitdaging aan te gaan."

"Ik geloof in mijn personeel. Zij gaan een uitdaging niet uit de weg. Dat is hun kracht. Niemand zal verwachten dat wij direct de beste krachtbron zullen hebben, maar de manier waarop het team zich ontwikkelt is indrukwekkend."

Daarnaast hebben de Red Bull Powertrains nog een vangnet. De FIA gaf aan dat nieuwe motoren een moment krijgen om het gat te kleinen met andere krachtbronnen. Hoe sterk de Red Bull Powertrain echt wordt gaan we zien tijdens de eerste Grand Prix van 2026.

jd2000

Posts: 7.244

Snap Mekies als techneut wel. Dit getuigt van zoveel lef om zo'n project op te zetten. Heb daar diepe bewondering voor. Of ze nou succesvol zijn of niet, het is bizar dat je dit aandurft.

  • 2
  • 19 aug 2025 - 11:34
Reacties (5)

  • jd2000

    Posts: 7.244

    Snap Mekies als techneut wel. Dit getuigt van zoveel lef om zo'n project op te zetten. Heb daar diepe bewondering voor. Of ze nou succesvol zijn of niet, het is bizar dat je dit aandurft.

    • + 2
    • 19 aug 2025 - 11:34
    • Pietje Bell

      Posts: 30.491

      Dat hebben ze aan Mateschitz te danken, want die hield er wel van om iets nieuws te proberen met het nodige risico.

      • + 0
      • 19 aug 2025 - 11:55
    • Paulie

      Posts: 4.366

      Ik snap hem ook wel, dat je als RB bereid bent om hard onderuit te gaan daar heb ik ook bewondering voor

      • + 2
      • 19 aug 2025 - 12:01
  • Pietje Bell

    Posts: 30.491

    Toen ik vanmorgen op mijn IG deze meldingen kreeg leek het me leuk om dit te delen.
    En voor de drammers: Dit heeft niets met stalken te maken.

    Max is (eer) gisteren met zijn gasten naar Hotel & Spa des Pecheurs op het Franse
    eiland Cavallo, Corsica geweest. Schitterende omgeving. Sophie en Coco postten
    beiden deze eerste foto:

    https://postimg.cc/cKh9zgv5

    https://postimg.cc/3kgNPqsW
    ..................................................................

    En Max heeft warempel zijn eerste vakantiefoto gedeeld (met zijn jacht
    op de achtergrond?).

    https://postimg.cc/3WTTqRKj

    Kelly zal het wel te eng vinden, want geen reactie of like bij deze (andere) foto, wel
    van Sophie, Victoria, Coco en alle anderen.:

    https://postimg.cc/Ln0fDGzP
    ..................................................................

    Zojuist hebben Sophie en Coco een video gedeeld waarop te zien is hoe ze vanaf het
    eiland Cavallo langs Bonifacio varen. Een schitterend stadje.

    "Bonifacio is een gemeente in het Franse departement Corse-du-Sud in de regio
    Corsica. Het stadje ligt boven op een massieve rots, 80 meter boven zee.
    Bonifacio heeft een belangrijk haven. Het is de grootste jachthaven van Corsica en
    ontvangt na Ajaccio de meeste cruiseschepen."

    https://i.imgur(.)com/D8GnjLp.mp4

    De route van Porto Cervo => Hotel op Cavallo => langs Bonifacio.

    https://i.postimg.cc/8kZwbbdZ/Schermafbeelding-2025-08-19-121229.png
    ..............................................................................................................................................................

    Kelly heeft nog geen vakantie foto's gedeeld, maar ze postte gisteren wel een foto
    uit 2019 toen ze 6 maanden zwanger was van een serie zwangerschapsfoto's destijds.
    Waarom? Ze is toch niet alweer zwanger?!

    Gisteren: https://postimg.cc/FfNXcRWK

    • + 0
    • 19 aug 2025 - 12:30
    • Pietje Bell

      Posts: 30.491

      Te snel op reageren gedrukt.

      Gisteren: https://postimg.cc/FfNXcRWK

      12 april 2019: https://postimg.cc/kD26Y2G1

      • + 0
      • 19 aug 2025 - 12:33

