Mekies is heel enthousiast voor motorproject: "Het is zo waanzinnig"

Laurent Mekies kan zijn enthousiasme niet wegdrukken. De Red Bull-teambaas is heel erg blij met de Red Bull Powertrains. Red Bull komt vanaf volgend seizoen met een nieuwe motor. Het team gaat hun eigen motoren ontwikkelen samen met Ford.

In 2026 komen de nieuwe regels. De regelgeving is sinds 2014 compleet op de schop, maar tegelijkertijd is het voor het eerst dat Red Bull haar eigen motoren gaat maken.

'Het is waanzinnig'

In gesprek met The Inside Podcast zegt Mekies: "Het is zo'n waanzinnig verhaal. Twintig jaar na de oprichting zegt Red Bull gewoon: 'Weet je, we gaan onze eigen motor bouwen'. Het is echt typisch Red Bull."

"En het is niet dat we iets bestaands kopen. Nee, we doen er een schepje bovenop. We hebben een gebouw neergezet, testbanken geplaatst en vierhonderd mensen aangenomen. Het is echt bizar. De ziel van Red Bull zit hier zo overduidelijk in en de opdracht is waanzinnig. Ik weet zeker dat de mannen wat nachtrust zijn verloren, en dat zal ons ook wel gaan overkomen. Het is natuurlijk iets dat we niet onderschatten."

Glazen bol-werk

"Ik geloof niet dat er motorfabrikanten zijn die hun data met de anderen gaan delen. Het is dus echt glazen bol-werk. Het klopt dat het jaren geleden ondenkbaar was om een eigen krachtbron te ontwikkelen, maar het is typisch Red Bull om juist zo’n uitdaging aan te gaan."

"Ik geloof in mijn personeel. Zij gaan een uitdaging niet uit de weg. Dat is hun kracht. Niemand zal verwachten dat wij direct de beste krachtbron zullen hebben, maar de manier waarop het team zich ontwikkelt is indrukwekkend."

Daarnaast hebben de Red Bull Powertrains nog een vangnet. De FIA gaf aan dat nieuwe motoren een moment krijgen om het gat te kleinen met andere krachtbronnen. Hoe sterk de Red Bull Powertrain echt wordt gaan we zien tijdens de eerste Grand Prix van 2026.