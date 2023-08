Marko vol vertrouwen voor 2026: "Liggen ver voor op Ferrari en Audi"

Terwijl het huidige seizoen nog in volle gang is, wordt er door de teams op de achtergrond hard gewerkt aan de toekomst. Red Bull is bijvoorbeeld hard bezig met de ontwikkelingen van het Red Bull Powertrains-project. Volgens Helmut Marko gaat alles volgens plan en lopen ze ver voor op nieuwkomer Audi en huidige concurrent Ferrari.

Red Bull zal vanaf 2026 gaan rijden met zelfgebouwde krachtbronnen. In dat jaar gaan er nieuwe motorregels gelden in de Formule 1 en Red Bull zal samen met Ford krachtbronnen gaan ontwikkelen. Het Red Bull Powertrains-project draait op volle toeren en men is vol goede moed. Ondanks geruchten over opstartproblemen, twijfelt Red Bull niet aan het project. Mede door de betrokkenheid van Ford, verwacht men veel van de motoren.

Topmensen

De concurrenten van Red Bull Powertrains hebben veel meer ervaring met het ontwikkelen van motoren. Teamadviseur Helmut Marko laat aan de Duitse tak van Motorsport.com weten dat hij zich helemaal geen zorgen maakt: "Ik denk niet dat we op technisch gebied achterlopen. We hebben mensen van Ferrari, Mercedes, Renault en Cosworth overgenomen. We hebben Ford als partner in de sector. We hebben absoluut topmensen als het gaat om verbrandingsmotoren. We hebben twee zeer briljante mensen op het gebied van elektrisch rijden."

Voorsprong

De concurrentie zal vanaf 2026 moordend zijn. Naast de huidige motorleveranciers Renault, Ferrari en Mercedes maakt ook Honda een comeback. Daarnaast stapt ook Audi in de Formule 1 en is er interesse vanuit General Motors. Marko maakt zich ook hier helemaal geen zorgen over: "Wij lopen momenteel echt mijlenver voor op Audi en we liggen ook ver voor op Ferrari. Mercedes zit daar ongeveer tussenin."