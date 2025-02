Extra zorgen over 2026-motor van Red Bull

Hoewel er al voorspeld kan worden welke teams komend seizoen bovenaan staan, is er in 2026 nog niets zeker met de nieuwe reglementen. Nieuwe auto's, nieuwe motoren en dus ook nieuwe teams die bovenaan komen te staan.

Bij Red Bull zijn er dan ook iets meer twijfels, dan bij de andere topteams. De grootste reden is: Red Bull gaat voor het eerst hun eigen motoren produceren. De afgelopen jaren heeft het team uit Milton Keynes gereden met een Honda-motor.

Betrouwbaarheid en Prestaties

Er zijn veel onzekerheden voor het seizoen in 2026, dit vooral door nieuwe power units, duurzame brandstoffen en nieuwe aerodynamische regels, dit zijn een paar van de redenen waarom strategisch te werk moeten gaan.

Het Italiaanse Autosprint beweert dat er zorgen zijn over de prestaties en betrouwbaarheid van de nieuwe Red Bull-motor, hoewel het vroeg is om nu al conclusies te trekken. Is het niet ondenkbaar als Red Bull alvast bezig is met een inhaalslag. Audi verwacht volgens Autosprint in 2026 al te weinig motoren te hebben.

Binnen een paar maanden zouden de teams dan ook zich gaan focussen op de auto van 2026. De nieuwe motoren zijn degene die hier de grootste impact gaan hebben en daarom heeft Red Bull net wat meer zorgen dan de rest van de topteams.

Power units

Net als in het begin van het hybride-tijdperk gaan power units (krachtbronnen) het grootste verschil gaan maken. Het is al zo goed als bekend, dat de nieuwe motorafdeling van Red Bull, Red Bull Powertrains, en Audi een paar stappen achter de rest liggen.

Red Bull kan nog steeds een goede overgang hebben naar 2026, maar in combinatie met belangrijke mensen, zoals Rob Marshall en Adrian Newey, die hier zijn vertrokken voegt het maken van een eigen power unit nog wat onzekerheid en moeilijkheden toe.

Terugval

Afgelopen seizoen heeft Red Bull een opvallende terugval beleefd, waarbij het team na jaren van dominantie plotseling terrein verloor op de concurrentie. Hoewel ze in bepaalde races nog sterk presteerden, bleek de voorsprong van voorgaande jaren niet langer vanzelfsprekend.

Komend seizoen willen ze deze tegenvallende resultaten rechtzetten en opnieuw de toon zetten in de Formule 1. Mocht dit echter niet lukken, zal de druk op 2026 alleen maar toenemen, vooral met de ingrijpende reglementswijzigingen in het vooruitzicht. Volgens de geruchten zou viervoudig wereldkampioen Max Verstappen dan ook serieus overwegen om zijn opties buiten Red Bull te verkennen, mocht het team niet snel een weg terug naar de top vinden.