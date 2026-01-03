Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen. Vanaf dit jaar rijden ze met hun eigen krachtbronnen in de Formule 1, die ze in samenwerking met Ford gaan produceren. Bij Ford zijn ze vooralsnog tevreden, en geven ze duidelijkheid over de toekomst.

Dit jaar gaan er nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden in de sport, en dat betekent dat er voor alle teams veel gaat veranderen. De nieuwe motorregels hebben ook de aandacht getrokken van meerdere fabrikanten. Audi heeft het team van Sauber overgenomen, Honda keert terug bij het team van Aston Martin en Red Bull ontwikkelt dus samen met Ford krachtbronnen.

Samen met Ford werken ze al maanden aan het Red Bull Powertrains-project. Ze gaan er alles aan doen om aankomend seizoen weer mee te kunnen vechten om de zeges en misschien wel de titels. De vraag is echter hoe de toekomst er precies uitziet, want FIA-president Mohammed Ben Sulayem hintte eerder al op een terugkeer van de V10 of de V8. Voor Ford waren de motorregels van dit jaar echter zeer belangrijk.

Hoe kijkt Ford naar de toekomst?

Ford Performance-directeur Mark Rushbrook maakt zich nog zo veel zorgen. In een interview met Motorsport.com legt hij het uit: "We kennen onze line-up voor de toekomst. We weten dat we verbrandingsmotoren, hybrides en volledig elektrisch zullen hebben. Zeker nu de wereldwijde regelgeving meer regionaal is, moeten we ons ook kunnen aanpassen aan die behoeften. En we willen vooral gaan racen voor de innovatie en de overdracht van technologie."

Twijfelt Ford over hun F1-toekomst?

Bij Ford blijven ze dan ook met een open vizier naar de toekomst kijken: "Het feit dat we een spectrum hebben met verbrandingsmotoren, verschillende varianten hybrides en volledig elektrisch betekent dat we comfortabel aan de gesprekstafel zitten, zolang er maar iets relevants voor ons in zit. Dan zijn we tevreden. We weten natuurlijk dat het, net als in elk kampioenschap, een kwestie van geven en nemen is. Voor dat geven en nemen hebben we veel speelruimte, dus de dingen die er nu worden besproken zullen voor ons wel acceptabel zijn."

Als Ford-topman Rushbrook wordt gevraagd of dit ook geldt voor een mogelijke terugkeer van een V8, is hij duidelijk: "Ja."