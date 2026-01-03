user icon
Ford geeft Red Bull duidelijkheid over F1-toekomst

Ford geeft Red Bull duidelijkheid over F1-toekomst

Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen. Vanaf dit jaar rijden ze met hun eigen krachtbronnen in de Formule 1, die ze in samenwerking met Ford gaan produceren. Bij Ford zijn ze vooralsnog tevreden, en geven ze duidelijkheid over de toekomst.

Dit jaar gaan er nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden in de sport, en dat betekent dat er voor alle teams veel gaat veranderen. De nieuwe motorregels hebben ook de aandacht getrokken van meerdere fabrikanten. Audi heeft het team van Sauber overgenomen, Honda keert terug bij het team van Aston Martin en Red Bull ontwikkelt dus samen met Ford krachtbronnen.

Samen met Ford werken ze al maanden aan het Red Bull Powertrains-project. Ze gaan er alles aan doen om aankomend seizoen weer mee te kunnen vechten om de zeges en misschien wel de titels. De vraag is echter hoe de toekomst er precies uitziet, want FIA-president Mohammed Ben Sulayem hintte eerder al op een terugkeer van de V10 of de V8. Voor Ford waren de motorregels van dit jaar echter zeer belangrijk.

Hoe kijkt Ford naar de toekomst?

Ford Performance-directeur Mark Rushbrook maakt zich nog zo veel zorgen. In een interview met Motorsport.com legt hij het uit: "We kennen onze line-up voor de toekomst. We weten dat we verbrandingsmotoren, hybrides en volledig elektrisch zullen hebben. Zeker nu de wereldwijde regelgeving meer regionaal is, moeten we ons ook kunnen aanpassen aan die behoeften. En we willen vooral gaan racen voor de innovatie en de overdracht van technologie."

Twijfelt Ford over hun F1-toekomst?

Bij Ford blijven ze dan ook met een open vizier naar de toekomst kijken: "Het feit dat we een spectrum hebben met verbrandingsmotoren, verschillende varianten hybrides en volledig elektrisch betekent dat we comfortabel aan de gesprekstafel zitten, zolang er maar iets relevants voor ons in zit. Dan zijn we tevreden. We weten natuurlijk dat het, net als in elk kampioenschap, een kwestie van geven en nemen is. Voor dat geven en nemen hebben we veel speelruimte, dus de dingen die er nu worden besproken zullen voor ons wel acceptabel zijn."

Als Ford-topman Rushbrook wordt gevraagd of dit ook geldt voor een mogelijke terugkeer van een V8, is hij duidelijk: "Ja."

mario

Posts: 14.811

Ik zie het hier al gebeuren aankomend seizoen.... Gaat het goed met RBR, dan komt dat door RBPT en gaat het niet goed dan is dat de schuld van Ford.... 🤣🤣🤣

  • 6
  • 3 jan 2026 - 09:30
Reacties (12)

  • mario

    Posts: 14.811

    Ik zie het hier al gebeuren aankomend seizoen.... Gaat het goed met RBR, dan komt dat door RBPT en gaat het niet goed dan is dat de schuld van Ford.... 🤣🤣🤣

    • + 6
    • 3 jan 2026 - 09:30
    • WickieDeViking

      Posts: 27

      Je redenering gaat kort door de bocht. Ford doet het elektronische gedeelte, RBPT de verbranding. Het succes of falen van RBR hangt meestal van beiden af, maar in sommige gevallen kan het wel aan één van de twee liggen.

      • + 4
      • 3 jan 2026 - 10:17
    • marcelf1fan

      Posts: 461

      @Mario: Bij Mercedes is het dus altijd de schuld van Mercedes, bij Ferrari altijd de schuld van Ferrari... Maar de werkelijkheid ligt altijd veel dieper en gecompliceerder. Een goede samenwerking van de verschillende delen in een auto is de weg naar succes, of geen succes. Laten we het afwachten en hopen op een mooi F1-jaar!

      • + 2
      • 3 jan 2026 - 11:31
    • schwantz34

      Posts: 41.681

      En dezelfde post 2 keer plaatsen is gewoon Mario's schuld!

      • + 5
      • 3 jan 2026 - 11:40
    • Housmans

      Posts: 313

      Ik zie het hier al gebeuren aankomend seizoen....
      Mario's plaat blijft weer hangen met zijn negativiteit....🤣🤣🤣

      • + 3
      • 3 jan 2026 - 12:54
    "Ford Performance-directeur Mark Rushbrook maakt zich nog zo veel zorgen."

    Volgens mij mist er een woordje in deze zin.... Anders zou het niet zo'n goede zaak zijn....

    • + 1
    • 3 jan 2026 - 09:32
  • Need5Speed

    Posts: 3.390

    Kweenie. Ford zou voor het elektrische deel zorgen maar intussen schiet het niet op met de Ford EVs, de elektrische F150 Lightning is zelfs uit productie gehaald.
    Ze zetten vol in op hybrides maar de accu's worden snel beter en goedkoper terwijl benzinemotoren steeds duurder worden dus een volledig elektrische auto wordt uiteindelijk veel goedkoper dan een paar hybride, en dan staan ze buitenspel.

    • + 0
    • 3 jan 2026 - 10:01
    • Pietje Bell

      Posts: 32.682

      Die is niet uit de productie gehaald omdat ie niet goed zou zijn.
      De elektrische Lightning leed grote verliezen. Ford investeerde miljarden in de ontwikkeling en productie, maar de inkomsten uit verkopen dekt de kosten niet. Dit is een van de belangrijkste redenen voor het stopzetten van productie. Bovendien had de Lightning vaak minder bereik bij zwaar laden en dat is met die enorme afstanden daar een minpunt. Dat geldt niet voor de F1.

      • + 1
      • 3 jan 2026 - 11:43
    • NicoS

      Posts: 19.986

      Dacht dat het om één of andere sportwagen ging….blijkt het zo’n gigantische pick-up truck te gaan.
      Nee, dat snap ik wel, men wil daar een roffelende vijf liter V8 in hebben natuurlijk…..;)

      • + 0
      • 3 jan 2026 - 12:18
    • Need5Speed

      Posts: 3.390

      Ford lijdt enorme verliezen op zijn elektrische auto's omdat ze niet als EV zijn ontworpen maar aangepaste benzineauto's zijn.
      ook worden veel onderdelen uitbesteed die vervolgens niet goed integreren met de rest wat veel overhead geeft. verder is veel van de techniek alweer verouderd maar lastig aan te passen door de versnippering van productie en fabricage in Mexico en zo.
      Ze worden alleen gekocht door mensen die per se geen Tesla willen, en Trump helpt ook niet bepaald.

      Kortom, ze zitten klem. En straks wil niemand meer een hybrid en dan is het over.
      Ik weet niet hoe lang ze van plan zijn door te ontwikkelen aan de F1, maar ik zie hun noodzaak niet.

      • + 0
      • 3 jan 2026 - 13:22
  • Ernie5335

    Posts: 5.736

    Niets is mij duidelijk geworden 🥴

    • + 1
    • 3 jan 2026 - 14:30

