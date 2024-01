Marko heeft geen plan B voor motorenplan 2026

Het team van Red Bull Racing is momenteel hard bezig met de toekomst. Ze verdedigen dit jaar niet alleen hun titels, ze moeten ook belangrijke stappen zetten met hun ambitieuze motorenproject. Volgens Helmut Marko moet alles goed gaan, Red Bull heeft namelijk geen plan B.

Red Bull rijdt momenteel nog met motoren die door Honda worden gebouwd. De Japanners vertrokken na 2021 officieel als motorpartner, maar ze zijn nog wel verbonden aan Red Bull. In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1 en Red Bull gaat vanaf zelf krachtbronnen maken in samenwerking met Ford. Achter de schermen wordt er hard gewerkt en volgens Helmut Marko loopt alles op rolletjes.

De Oostenrijkse teamadviseur is tevreden met de dingen die hij ziet op de fabriek. Marko gaat ervan uit dat alles goed gaat, want hij laat aan OE24 weten dat Red Bull geen plan B heeft voor 2026: "Nee, dit moet werken. Vanaf 2026 gaan wij rijden met onze eigen motoren. Totdat moment willen we beschikken over de best mogelijke performance van Honda en tot nu toe gaat dat goed. De Honda-deal kwam vanuit mijn hoek, dus ik zal er alles aan blijven doen om ervoor te zorgen dat we maximaal kunnen presteren."