Het team van Racing Bulls is zojuist de baan op gegaan voor de eerste meters met de nieuwe VCARB03. Op het regenachtige circuit van Imola, vlakbij het hoofdkwartier van het team, stuurde Liam Lawson de gloednieuwe wagen het asfalt op. Voor het eerst was er een door een Red Bull-krachtbron aangedreven wagen op een circuit te bewonderen.

Het nieuwe seizoen staat op het punt van beginnen, en veel teams zijn bezig met de laatste voorbereidingen. De Red Bull-teams trokken vorige week in Detroit het doek van de nieuwe wagens, en Racing Bulls is direct de baan opgegaan. In de Italiaanse media was het al uitgelekt dat ze deze week twee keer zouden testen, wat volgens de regels kan.

Wat is er aan de hand?

Vandaag werken ze namelijk een test van vijftien kilometer af, puur gericht op het nalopen van de systemen. Deze test valt echter niet onder de filmdagregels, maar onder een ander deel van het Sportieve Reglement van de FIA. Morgen staat er op Imola een filmdag gepland, waar het team dus 200 kilometer mag gaan afleggen met de nieuwe bolide.

Belangrijke mijlpaal voor Red Bull en Ford

Rond het middaguur draaide Lawson vandaag het circuit van Imola op, wat vlakbij de fabriek van Racing Bulls in Faenza ligt. Aangezien het circuit goed te bereiken is, lekten er al snel foto's uit op de sociale media. Het is een primeur voor Racing Bulls, want hiermee zijn ze de eersten die rijden met de eerste krachtbron van Red Bull Powertrains en Ford.

Beide partijen hebben de handen ineengeslagen, en hopen dit jaar direct competitief te zijn. Er gelden dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels in de sport, en het is voor hen dan ook het juiste moment om te debuteren.

Primeur voor Racing Bulls

Red Bull Racing werkt nog geen shakedown af voor de eerste testweek, die volgende week op het programma staat in Barcelona. Eerder werkten Cadillac en Audi al een shakedown af, maar deze nieuwe teams reden nog niet met de definitieve livery. De reden hiervoor is simpel: Racing Bulls heeft de nieuwe kleurstelling al aan de wereld getoond en hoeft dus niets geheim te houden qua kleurstelling.

Opvallende airbox

De eerste meters van Racing Bulls zorgden ook voor de eerste duidelijke blik op de nieuwe auto's onder de nieuwe reglementen. Wat direct opviel op de eerste beelden, was de grote airbox op de auto. Verder is het de verwachting dat dit nog niet de definitieve versie is van de VCARB03 en dat er voor de eerste race in Australië nog updates worden doorgevoerd.

Lawson kreeg de primeur om de eerste meters te rijden, maar het is de verwachting dat hij morgen de auto moet delen met Arvid Lindblad. De jonge Brit debuteert dit jaar in de koningsklasse, en het komt vaker voor dat coureurs de auto delen tijdens een shakedown.