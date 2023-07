Verstappen blij met motorproject: "Ook belangrijk voor mijn toekomst"

Het team van Red Bull Racing is op de achtergrond hard bezig met de voorbereidingen voor 2026. In dat jaar gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de sport en Red Bull gaat dan samen met Ford krachtbronnen bouwen. Volgens Max Verstappen gaan de voorbereidingen naar wens en ziet het er veelbelovend uit. Hij vindt het ook een belangrijk project voor zijn toekomst.

Toen Honda na 2021 stopte als motorleverancier van Red Bull, besloot men zelf een motorenproject op te zetten. De Oostenrijkse renstal richtte Red Bull Powertrains op en krijgt tot en met 2025 nog wel ondersteuning van Honda. Vanaf 2026 zijn de krachtbronnen volledig afkomstig uit Milton Keynes. Samen met Ford worden deze krachtbronnen ontwikkeld waardoor Red Bull dus eigenlijk weer een fabrieksteam wordt.

Toekomst

De nieuwe reglementen gaan pas over drie jaar in, maar dat betekent niet dat men stil zit. Er wordt hard gewerkt aan het project en Red Bull Racing-coureur Max Verstappen is onder de indruk. In gesprek met Autosport legt de Nederlandse regerend wereldkampioen het uit: "Het is voor ons een enorm interessant project. Ik vind het belangrijk om te zien wat er gebeurt, ook voor mijn toekomst binnen het team. Wat ik zie, ziet er veel belovend uit."

Schema

Verstappen weet wat de risico's zijn van een eigen motorenprogramma. De Nederlander is dan ook realistisch en geeft aan wat de moeilijkheden zijn: "Natuurlijk zal het moeilijk worden om het Mercedes en Ferrari te concurreren, maar de voortekenen zijn goed. Nu moeten we het nog proberen waar te maken. Ik denk dat we op het juiste moment zijn begonnen, we liggen voor op schema. Voordat je het weet is het al 2026. Er moet dus nog wel wat gebeuren"